La ley vasca de muerte digna «incrementará» el interés por registrar las últimas voluntades

Usted puede decidir cómo morir. Sí, es cierto, se trata de una cuestión en la que es mejor no pensar. La mayoría de las personas así lo cree. «Mejor no hablar de eso, no vaya a ser que...». Pero hay que asumir que no somos eternos y que la muerte representa otra etapa más de la vida. Reflexionar sobre ello, aunque sea poco tiempo, y tomar decisiones al respecto nos puede ayudar en un futuro. Ojalá no haga falta. Sin embargo, ante determinadas circunstancias, cuando no podamos expresar nuestra propia voluntad y la situación resulte irreversible, será útil. No solo a nosotros, también a nuestros más allegados y a los médicos. De esto ya son conscientes 16.732 vascos -hasta el pasado 11 de agosto- que se han acogido a su derecho de realizar el documento de voluntades anticipadas.

Se trata de un número que «previsiblemente crecerá con la llegada de la ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida en Euskadi», aprobada a principios de julio por el Parlamento Vasco, y que pretende garantizar una muerte digna a la persona. Así lo estima José Luis Vidal, director del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, un servicio que se encarga de tramitar los testamentos vitales en el País Vasco. «Esta nueva ley se ha convertido en un elemento tractor para dar a conocer este derecho. Va a tener un efecto llamada importante», sintetiza el responsable.

Lo cierto es que cada vez más vascos buscan amparo en la ley por si llega el fatídico día. La demanda ha ido creciendo desde la creación a finales de 2003 de este registro. Los mayores impulsos se han producido en los últimos años: en 2014 se consiguió superar por primera vez la barrera de los 2.000 nuevos inscritos, con 2.026. La progresión se mantuvo latente en 2015, con 2.064, y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá en 2016. En estos siete primeros meses, hasta el 11 de agosto, se han gestionado un total de 1.753 testamentos vitales de personas que «son conscientes de las ventajas que aporta completar este documento», asevera Vidal.

Se resumen en dos. Evitar a otras personas tener que tomar una decisión delicada en un momento difícil. Esta sería una de las ventajas, dado que suficientemente duro resultará tener a un familiar en situación terminal como para además hacerle pasar por ese mal trago. Además, puede darse que entre los diferentes allegados haya opiniones contrarias y se produzca una confrontación, o que en un futuro a una persona le entre el remordimiento de si ha tomado la decisión adecuada. La segunda consistiría en «ser el protagonista de nuestro propio futuro», asegura el director del registro.

«La gente, principalmente, quiere que se tomen las medidas oportunas para no sufrir y también que no se prolongue la agonía si su situación no tiene solución», aclara Vidal. Eso sí, otra información que demandan está centrada en si pueden donar órganos.

Las mujeres se interesan más

Cada vez son más los que se acogen a este derecho -lo puede hacer cualquier adulto no incapacitado-. Según explica Vidal, en este auge ha influido, sobre todo, el denominado boca-oreja, una persona que le informa a otra. Pero, ¿quiénes son los que más se interesan por este tema? Las mujeres de entre 60 y 70 años que «han cuidado a familiares en situación terminal y tienen claro que no quieren dejar a sus hijos el mismo problema que ellas han vivido con sus padres o cónyuge», matiza. Para ellas, se ha prolongado el sufrimiento por no conocer la voluntad de esa persona a la que cuidaban. «Esto les impresiona y reflexionan. Entonces, se preguntan qué pueden hacer para que eso no les ocurra y se informan», explica.

Los datos avalan esta tesis. Alrededor de un tercio de los vascos que han realizado hasta julio este testamento vital son mujeres mayores de 65 años, concretamente 5.767. Esta cifra asciende hasta los 11.204 si se engloba a todas ellas indistintamente de su edad. Por su parte, 5.527 hombres han registrado este documento.

Por territorios, Gipuzkoa encabeza la lista en Euskadi, donde 7.180 vecinos se han acogido a este derecho, seguidos de cerca por los vizcaínos, que suman 6.372. Muy por detrás se encuentra Álava, con únicamente 3.182 registrados.

El testamento vital se puede realizar de tres maneras diferentes. La mayoría de las personas se decantan por hacer uso del Registro Vasco de Últimas Voluntades, donde ya se han presentado 10.724 documentos. En este servicio también ayudan a todos los interesados mediante cita previa, para lo cual se puede llamar al 945-019254 o enviar un correo electrónico a registrodevoluntadesanticipadas-san@ej-gv.es. El documento tipo -que puede ser modificado según las pretensiones de cada uno- se encuentra accesible en la página web de Osakidetza, osakidetza.euskadi.eus, en el apartado de 'voluntades anticipadas'.

Otra de las opciones es hacerlo con tres testigos, una alternativa por la que ya se han decantado 3.245 personas. «Pongamos el ejemplo de que alguien quiere hacer este testamento vital en el monte. Para ello necesitará de otras tres personas que den fe de ello», resalta Vidal. Eso sí, posteriormente ese documento habrá que registrarlo y para que resulte válido «es imprescindible que la fecha y el lugar de los tres firmantes sea las misma». Finalmente, se encuentra la posibilidad de hacerlo a través de un notario, que ha sido la opción escogida por 2.763 vascos.

Confidencial

Todos los testamentos vitales que se registran son confidenciales y únicamente se podrá acceder a ellos en caso de que la persona implicada no pueda expresar su voluntad. En este caso, el médico revisará el historial clínico del paciente, donde se le detallará si cuenta con un documento de últimas voluntades. Si cuenta con ello, el facultativo deberá seguir las indicaciones concretadas, en la medida que le sea posible.

A nadie le gusta hablar de su muerte. Pocas dudas cabe de ello. Pero hacerlo en un determinado momento puede convertirse en algo útil en última instancia. Así que no está de más meditar unos minutos para tomar una decisión que pueda ser de gran utilidad a largo plazo.