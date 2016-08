Adiós polémico a la presa de Endarlatsa

Lugar de encuentro para los pescadores de salmón, sobre todo en el inicio de la temporada, el río Bidasoa a su paso por Endarlatsa va a sufrir un cambio considerable en menos de un mes. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y la empresa pública (GAN), ha iniciado los trabajos de restauración de este cauce y sus riberas en el marco del proyecto europeo Life+ Irekibai, en el que participa también la Diputación Foral de Gipuzkoa con actuaciones en el río Leitzaran.

El programa tiene como objetivo «la recuperación del buen estado ecológico de la cuenca, lo que va a favorecer el movimiento piscícola y aumentar la capacidad del hábitat fluvial. Recuperar la conexión de los ríos y garantizar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario». Navarra va a invertir 1,5 millones de euros en la cuenca del Bidasoa hasta el 2020, un 60% financiado por la Unión Europea. El presupuesto total asciende a 3 millones de euros.

Medidas «consensuadas»

El Gobierno de Navarra asegura que las medidas han sido «consensuadas con los agentes locales implicados» en un proceso de participación cuya primera parte acaba de finalizar. Sin embargo, los pescadores de salmón y las asociaciones de pesca de Bera y Baztan han mostrado su claro desacuerdo con algunas de las decisiones. El principal punto de discordia es el derribo de la presa de Endarlatsa, con el que no están de acuerdo. «Entendemos que primero se hace el proceso de participación y de ahí salen las medidas, no al revés. Con el proyecto aprobado, en realidad lo que hemos hecho de poco ha servido. Nos ha dado la sensación de que la decisión del derribo de la presa de Endarlatsa ya estaba tomada de antemano. Es una presa salvable por la escala y, sin embargo, aguas arriba está un obstáculo mucho mayor, la presa de las Nazas, que tiene concesión hasta 2060. No le vemos sentido», explica Joseba Moreno, presidente de la Asociación de caza y pesca de Baztan. «El proceso de participación ha sido un paripé», lamenta Juantxo Otamendi, pescador beratarra.

Lo que primero se va a derribar es la presa de San Martín (Central de Bera), «por sus beneficios ambientales y porque reduce la posibilidad de inundabilidad en el municipio». La obra se ha adjudicado ya por 94.775 euros y se acometerá a finales de este mes. Esta presa antiguamente servía para producir energía eléctrica. En este derribo sí existe unanimidad.

Se estudiará la población del desmán ibérico y la evolución del salmón

Más tarde, durante el final del estiaje, se eliminará la presa de Endarlatsa, con un coste de adjudicación de 71.995 euros. A raíz del proceso de participación, se analizó la viabilidad de la apertura de las compuertas del dique como alternativa a su derribo, «pero el estudio realizado en junio y presentado en las jornadas del proceso descartó la viabilidad de la propuesta». Los pescadores apoyaban esa propuesta. «Es increíble que cuente más la opinión de un técnico que los datos reales que se pueden obtener con esta medida», afirma Otamendi.

En la jornada de apertura de pesca de salmón en el río Bidasoa, el pasado 1 de mayo, la consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, explicó que había «un planteamiento de derribo condicionado a otras alternativas. Lo que está claro es que se tiene que resolver la continuidad del río, las decisiones se tomarán desde el trabajo conjunto».

Junto con el derribo de la presa de Endarlatsa, se va a reconstruir simultáneamente el muro caído de la vía verde con el fin de minimizar el impacto en el río y reducir el coste económico. Por su parte, los obstáculos de Ituren y la regata Txaruta quedarían pendientes para su derribo en el año 2017.

Cauce y riberas

El proyecto Irekibai incluye también la restauración del cauce y las riberas. Las entidades locales y el grupo de trabajo han presentado 22 propuestas para completar las acciones previstas de restauración, en localizaciones que el personal técnico ya ha comenzado a visitar y a valorar. Durante este mes se han iniciado también las labores de detección y eliminación del visón americano en las cuencas cantábricas. Esta especie invasora agrava la crítica situación del visón europeo, una especie en peligro de extinción. Esta labor se prolongará durante cuatro años y ha sido adjudicada por 69.400 euros.

Por otro lado, la dirección general de Medio Ambiente ha dado inicio al seguimiento de los hábitats y población de algunas especies autóctonas como el desmán ibérico. También se está trabajando en el seguimiento de la población del salmón previa a los derribos de presas y, a partir de septiembre, se iniciarán los trabajos de campo para analizar el funcionamiento de los pasos para peces en obstáculos en uso en el Bidasoa.

Los trabajos de campo para los seguimientos de sábalo y lamprea se iniciarán a partir del próximo año. Está previsto comprobar los cambios que la eliminación de obstáculos produce en la geomorfología del Bidasoa y de sus regatas Ezkurra y Txaruta, y los efectos de los derribos de las presas. Irekibai incluye también la divulgación y sensibilización entre la población local de los valores del río, por lo que en otoño se van a poner en marcha acciones de voluntariado y un programa para escolares.

A pesar de que el Bidasoa sigue siendo un río salmonero, lejos quedan los miles de ejemplares que lo poblaron. La sobreexplotación, en unos tiempos en los que se pescaban a miles con redes y también la construcción de las presas que impedían su retorno, tuvo que ver mucho con su declive. Las escalas salmoneras consiguieron que los ejemplares pudiesen llegar a las cabeceras de los ríos y las repoblaciones ayudaron a mantener la población, que rondará los 500 ejemplares, aproximadamente. La pesca de salmón en el Bidasoa se permite cada año. Este 2016 se han capturado 60 ejemplares.