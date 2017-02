El yoga también es para los niños

Niños que corren de aquí para allá, cargados de deberes, con un horario extraescolar planificado al milímetro y que, en muchas ocasiones, no duermen tanto como debieran. Los más pequeños de la casa han superado ya la mitad del curso escolar a la velocidad de crucero impuesta por la rutina. Por delante, aún les quedan meses de «estudia», «corre, date prisa», «cámbiate de ropa para judo» o «recuerda que hoy después de inglés te recoge la abuela».

La Sociedad Española de Estudios de Ansiedad y Estrés (SEAS) reconocía hace una década que existen «muy pocos» estudios sobre el estrés infantil y, a día de hoy, continúa siendo complicado encontrar informes que pongan negro sobre blanco el número de niños afectados. No obstante, la SEAS estimaba ya en 2006 que las cifras rondaban el 8% entre los más pequeños, un porcentaje que escalaba hasta el 20% si se hablaba de adolescentes. Una encuesta sobre la salud de los niños en edad escolar que la OMS publicó el pasado verano actualizaba las sospechas: señalaba a España como uno de los países donde hay una mayor proporción de críos que se sienten «presionados» por un exceso de deberes.

BENEFICIOS DEL YOGA PARA NIÑOS Proporciona seguridad y confianza Mejora la autoestima Aporta flexibilidad, fortaleza física, emocional y mental Fomenta la relajación liberando estrés acumulado a la vez que aporta calma y disminuye la ansiedad Contribuye a mejorar la capacidad de atención y concentración Fomenta valores como el respeto o el compañerismo Despierta la intuición, la creatividad y la alegría La práctica de yoga en los niños produce el mismo bienestar que produce en los adultos, lo que se resumen en que los niños se sienten más alegres y optimistas

A tenor de la poca pero contundente documentación existente sobre estrés infantil, no hace falta ser un avezado analista para darse cuenta de que los niños están heredando de sus progenitores ese mal endémico que los mantiene en tensión constante para responder a las exigencias de una sociedad que no para. Pero, ¿qué herramientas tienen ellos para hacer frente a la presión? ¿por qué no ofrecerles aquello que está demostrado que funciona en los mayores? Es la pregunta que se hacen muchos padres y madres que practican yoga y que deciden que, si es bueno para ellos, también lo será para sus hijos.

«Salgo nuevo de clase. Sólo asisto una vez por semana pero esa hora y media me ayuda a desconectar de las tensiones y 'resetear'», asegura Juan F. Rodríguez. Recuerda que empezó «por probar», pero no tardó en convencerse de que era una práctica beneficiosa para toda familia. «Le propuse a mi mujer que fuera a una clase y le gustó tanto como a mí. Después probó el niño y hora viene hasta mi suegra. Todos encantados».

No es el único caso. Hay otros padres y madres en el mismo centro que también llevan a sus hijos a clases de yoga infantil.

«Un sábado mi hijo de cuatro años se levantó y me preguntó: '¿hoy no tenemos prisa? ¿no tengo que tomarme la leche de trago?' Me sentí fatal. No nos damos cuenta, pero a veces arrastramos a los críos a un ritmo demasiado rápido», explica Rodríguez, quien reconoce: «el yoga probablemente no sea la única manera de que aprendan a relajarse o a sentir su cuerpo aquí y ahora, pero por mi experiencia, puedo decir que sí es una de las que funcionan».

- Pero, ¿añadir una clase de yoga no es añadir una extraescolar más al calendario infantil?

- Es curioso que el yoga esté planteado como una extraescolar. Tanto mi mujer como yo pensamos que los niños, más cuando son pequeños, lo que deben hacer mayoritariamente es jugar. ¡Ya está muchas horas en el 'cole' aprendiendo cosas! Esto, sin embargo es distinto.

Por qué el yoga es mucho más que una formación complementaria a la académica o la deportiva, lo explica Urtzi Artola, del centro 'Samsara' de Errenteria. «El yoga tiene como objetivo principal el desarrollo interior del niño. La infancia es el desayuno de la vida por lo que cuanto antes comience a aprender y, sobre todo, a practicar, herramientas de autoconocimiento, más preparado estará para desarrollarse como adulto».

Artola tiene 31 años y sabe de los beneficios del yoga infantil por experiencia propia. Lleva toda la vida practicando y aprendiendo las técnicas de relajación y 'asanas' (posturas de yoga) en la que ahora intruye a adultos y niños. Siempre en formación constante, viaja a menudo a Madrid, pero también a países como India, cuna de esta disciplina milenaria.

«El yoga es una herramienta muy poderosa para los niños, pero no es una pastilla milagrosa que amansa a las fieras»

«Allí el yoga es algo que forma parte de la cultura, se enseña como una herramienta para la vida y para conectar con uno mismo. Los niños aprenden por imitación y ejemplo de los adultos, como se aprende la buena educación o a comportarse correctamente en la mesa», explica. En occidente, sin embargo, a los niños se les enseña una adaptación del Hatha Yoga que encaja más con nuestro estilo de vida y cultura. «Consiste sobre todo en jugar y que se lo pasen muy bien, siendo ellos libremente. Se utilizan elementos como peluches, 'mandalas', cuentos, cartas, bailes o dibujos, mediante los que se integran las 'ásanas' y las técnicas de relajación y respiración».

Una clase, una aventura

En la práctica supone que los niños que componen el grupo de 4 a 7 años, viajen con la imaginación a lugares tan dispares como Egipto o el espacio. Prácticamente sin esfuerzo, los pequeños convierten la clase en una nave espacial o un barco. Por el camino se encuentran felinos, serpientes, batracios o macacos, que se traducen en las 'asanas' del león, el gato, la rana o el mono, respectivamente. A veces el barco choca con una montaña -interpretada con su postura equivalente - y deben reconstruirlo entre todos, con una combinación acrobática como la que se puede ver en la foto principal que acompaña a este texto. Aunque no hay dos clases iguales y el abanico de posturas y actividades es infinitamente más amplio.

Luego toca relajarse, lo que más les cuesta a los niños cuando empiezan. «Les entra la risa o no se pueden estar quietos más de medio minuto. Con el tiempo aprenden a apreciar tanto los momentos más dinámicos y estimulantes como el tiempo destinado al relax. Comienzan a comprender que los dos extremos se complementan», afirma el maestro.

La edad indicada para que los niños se inicien en el yoga se sitúa entre los 3 y los 4 años, dependiendo del desarrollo de cada crío. «A esas edades ya comienzan a tener cierto control sobre su concentración y pueden ejecutar las 'asanas' o posturas de yoga sin forzar su cuerpo». Hay, sin embargo, algunos aspectos que no podrán practicar y desarrollar hasta que sean más mayores. «Ciertos ejercicios respiratorios, como las retenciones de aire, que son contraindicadas hasta que no se desarrollen completamente los pulmones». Exceptuando esa salvedad, cualquier menor que no tenga una patología que deba valorar un especialista puede beneficiarse de los resultados de practicar yoga.

«Quiero aclarar que el yoga es una herramienta muy poderosa para los niños, pero no es una pastilla milagrosa que amansa las fieras», advierte Urtzi Artola. «Los niños se están descubriendo y necesitan correr, reir, gritar, saltar... en definitiva, expandirse. Es muy importante que les enseñemos a interiorizar, a sentir su respiración, a mirar hacia adentro, a escuchar sus latidos y tranquilizarse. Pero siempre en equilibrio con esa otra parte de movimiento», reivindica.

yoga para niños Relajarse antes de ir a dormir Para ayudar a que los niños duerman bien por la noche, se puede realizar un ejercicio de relajación especialmente pensado para los más pequeños. Una vez en la cama, se coloca sobre la barriga del niño o de la niña algún elemento que le resulte atractivo, como un peluche o un barco de papel. En ese momento se le cuenta que su barco o su peluche se va a marchar de viaje a algún lugar muy tranquilo, para descansar y llenarse de energía para el día siguiente. Para ayudar al barco o el peluche en su viaje, el niño debe respirar profundamente por la nariz, subiendo conscientemente la barriga, y exhalar por la nariz, bajando el abdomen. El barco o el peluche comienza así el viaje. Sube y baja, sube y baja, el 'peque' tiene que cerrar los ojos para imaginar como con cada exhalación, el objeto se va alejando más y más. Si los niños son un poco más mayores, se puede utilizar la misma técnica de respiración pero colocando las manos en la tripa. En este caso, serán ellos los que se van a marchar, con la imaginación, a ese lugar donde estarán tranquilos y relajados. Pueden decirdir a su antojo cuál es.

Urtzi Artola ahonda en por qué el yoga no es el milagro para moldear a los niños al gusto de sus padres. «Algunos buscan soluciones a conductas agresivas o disruptivas y otros quieren empoderar a sus hijos para que aprendan a valorarse y a conocerse. Pero es muy importante aclarar que los padres son el ejemplo que siguen los niños y que es en ellos en quienes encuentran los pequeños su mayor referente. Algunos creen que si dejan al niño una hora en clase se lo devolcemos como la seda y no es así. Aunque resulte irónico, los papas nerviosos, dan ejemplo de que hay que ser nerviosos, los papas enfadados, suelen criar hijos enfadados, y los felices, lo mismo».

Por suerte, es posible matizar conductas aprendidas siempre que en casa se vaya por la misma línea. «El niño es, en su estado natural, un lienzo en blanco y de nosotros, como educadores o padres, depende que tengan a su disposición todos los colores posibles para que puedan hacer de sus vidas una verdadera obra de arte».

En este sentido, desde el centro 'Samsara' de Errenteria recomiendan que los niños tomen contacto con el yoga por primera vez junto a sus padres, en alguna de las iniciativas de 'yoga en familia' que suelen proponer durante el curso. No es indispensable, pero además de ser un plan divertido y diferente, «ayuda a que los niños puedan expresarse con sus padres en el lenguaje que mejor manejan, el cuerpo». Así, las prácticas de yoga en familia suelen ser sesiones donde se hacen muchas posturas en pareja que exigen encontrar el equilibrio siempre a través del contacto. Como consecuencia, esto aporta «armonía familiar y refuerza la imagen positiva que ambos tienen del otro». Porque si algo tiene claro Artola es que los niños aprenden yoga, sí, pero durante la práctica en común, también enseñan muchas cosas a los adultos. Algo que él mismo comprueba en cada clase. «Uno puede divertirse tanto o más que los niños. Te transmiten su energía, su vitalidad y su ilusión por la vida, están emocionados y expectantes de lo que va a suceder, y esto termina siendo contagioso. Cada clase es como un experimento en un laboratorio, uno prepara la clase, los niños la van transformando y tu la tienes que ir 'co-creando' de nuevo junto a ellos». Algo que, irremediablemente, propicia que acabe aflorando ese niño interior que todo adulto debería dejar salir al menos 5 minutos al día, según recomiendan los expertos.

Llegados a este punto, la pregunta es inevitable.

- Si las bondades son tantas, ¿debería impartirse yoga en los colegios?

-Sería especialmente beneficioso para nuestra sociedad que el yoga se practicara en los colegios no solo como una actividad o una clase, sino como una metodología de enseñanza. La mente del niño es un 80% movimiento y un 20% intelecto, pero en nuestra sociedad prima lo intelectual y nos empeñamos en introducir información de fuera sin permitir que salga la de dentro. Cambiando algunos puntos de vista en pocas generaciones nuestra sociedad podría mejorar su sistema de valores y acercarse más a una realidad de bienestar común.

A pesar de que por el momento no es ni mucho menos algo habitual, sí se puede afirmar que enseñar yoga es una tendencia que crece en los colegios. A nivel estatal ya son más de 300 los centros que lo han integrado y aseguran que mejora la atención, la memoria, la imaginación y que «los niños son más felices».

Urtzi Artola imparte una clase de yoga para niños en el centro 'Samsara' de Errenteria. / A.I.