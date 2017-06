Si besas o te maquillas al volante, multa al instante

Al volante, atención constante. Este es un viejo dicho que nunca debe olvidar un conductor. Y cuidado con lo que haces, que puedes ser 'cazado' por la Ertzaintza o la Guardia Civil y ser sancionado en base al cada vez más rígido Reglamento General de Circulación. Hay multas que te pueden costar dinero y puntos, y tú ni saberlo. No olvides que tienes 20 días, desde que la denuncia te fue notificada, para acogerte a una reducción del 50% por pago voluntario, y si decides presentar una reclamación... ¡suerte!. Por de pronto ten presente algunas de las sanciones más comunes y, también, curiosas, como que si besas al volante tienes una multa al instante.

Entre las sanciones más caras se encuentran las relacionadas con la instalación de inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico por parte de un taller se considera una infracción muy grave y se sanciona con una multa de 3.000 a 20.000 euros.

Inhibidores y fitipaldis

Además, conducir vehículos que lleven instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico es una infracción muy grave que se sanciona con 6.000 euros y pérdida de 6 puntos.

Sanción de 6.000 euros por aparcar en la arena de la playa si el espacio se considera protegido

La misma cantidad monetaria es por aparcar en la arena de la playa si el espacio se considera protegido. Ya sabes, el sol es gratis pero el día te puede salir muy caro.

Un caso que desgraciadamente se da cada vez más, y no se puede alegar que eres víctima de la pérdida de poder adquisitivo por culpa de la crisis económica, porque te juegas mucho por no tanto dinero, es conducir sin seguro. La multa por no tener una póliza puede oscilar entre los 601 y los 3.005 euros.

Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas también están al orden del día, para peligro personal y general. Las sanciones tras un control se encuentran eentre los 500 y 1.000 euros, y una pérdida de entre 4 y 6 puntos. Además, tienes que tener en cuenta que negarte a las pruebas de detección de alcohol o de presencia de drogas en el organismo se castiga con una multa de 1.000 euros.

Pérdida de puntos 1. Conducir con exceso de alcohol (valores miligramo/litro aire espirado): Superior a 0,50 mg/l (0,30 mg/l, profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años) 6 puntos Superiores a 0,25 hasta 0,50 mg/l (0,15 hasta 0,30 mg/l profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años) 4 puntos 2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. 6 puntos 3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. 6 puntos 4. Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar en carreras ilegales. 6 puntos 5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 6 puntos 6. Exceder en más del 50% los tiempos de conducción minorara en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 6 puntos 7. Alterar el normal uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. 6 puntos 8. Conducir sin la clase de permiso o la licencia necesarios. 4 puntos 9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación. 4 puntos. 10. No respetar la prioridad de paso las señales de stop y ceda el paso y los semáforos en rojo. 4 puntos 11. Realizar adelantamientos indebidos. 4 puntos 12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. 4 puntos 13. Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas. 3 puntos 14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías. 4 puntos 15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación. 4 puntos 16. No respetar la distancia de seguridad. 4 puntos 17. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, programando el navegador, usando cascos auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención. 3 puntos 18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. 3 puntos 19. Conducir con el permiso suspendido o teniendo prohibido el uso de ese vehículo. 4 puntos 20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros. 3 puntos

Hay mucho 'fitipaldi' en las carreteras que ponen en peligro su vida y la de los demás. No son conscientes de ello y tampoco que el tener un buen coche no significa que puedas saltarte los límites establecidos según los tramos de carretera. Aunque el coche sea inteligente, si el conductor es tonto.... La multas por exceso de velocidad, unas de las más habituales, están entre los 100 y los 600 euros, y vienen con retiradas de 0 a 6 puntos. Sin embargo, no faltan casos singulares como la sanción de 3.600 euros de multa, doce meses de retirada del permiso de conducir y las costas, impuestas en marzo a un discapacitado con una sola pierna y sin puntos en su carné cuando circulaba a 297 kilómetros por hora en una autopista de Madrid

Nunca te dejes la cartera en casa. Las sanciones por conducir sin el carnet en el vehículo pueden ir desde los 10 hasta los 500 euros, dependiendo de la gravedad. En algunos casos pueden conllevar incluso penas de prisión. Además, tener el permiso caducado puede ser castigado con 200 euros.

Ten en cuenta siempre, asimismo, la antigüedad de tu vehículo. Todos envejecemos y de vez en cuando viene bien un chequeo. Las multas por no pasar la ITV del vehículo pueden suponerte un pago de hasta 500 euros.

Una multa que oscila entre los 100 y 600 euros es ciertamente curiosa. No se puede andar en cualquier 'cacharro' por las carreteras. Hay supuestos singulares como el de un sevillano que tuvo que pagar 300 euros por circular en un triciclo de juguete por un polígono industrial.

Niños, mascotas y maniquíes

El viajar con niños también acarrea unas obligaciones. No viajar con una sillita infantil adecuada equivale a una multa de 200 euros para el conductor del vehículo y la retirada automática de 3 puntos del carné de conducir. El agente puede llegar incluso a inmovilizar el vehículo si lo considera oportuno.

Relacionado también con la seguridad de los ocupantes, no llevar puesto el cinturón de seguridad supone una infracción grave con 200 euros de multa y hasta 3 puntos del carnet.

Cada vez son más las personas que tienen mascota, y por obligación o deseo se convierten en nuevos acompañantes de viaje. Además, les encanta andar en coche, ciertamente. Pero hay reglas que no debes pasar por alto. Así, la multa por viajar con tu perro de forma inapropiada, como que vaya suelto en el coche, asciende hasta los 100 euros. Para casos más graves, por ejemplo, que el animal esté en la parte delantera del vehículo, la sanción varía entre los 200 y 400 euros. Se recomienda colocar en el turismo el arnés de doble anclaje, el transportín o la rejilla divisoria dependiendo de la talla o el peso del animal.

También hay multas que a veces ni se nos pasaría por la cabeza, pero que se dan por picaresca. Por ejemplo, llevar un maniquí como si fuera el copiloto ha llegado a ser multado con 200 euros. Se llegan a utilizar para poder circular por la vía de alta ocupación de entrada y salida de Madrid, ya que en el vehículo no puede viajar únicamente el conductor.

¿Sabías que en carretera no puedes ir por dónde quieras? Se sanciona con 200 euros por circular por el carril izquierdo o el central si el derecho está libre.

Conducir con un cartel de 'se vende' en el coche te puede suponer un desembolso de 200 euros

¿Aburrido de tu actual coche? Ojo si buscas hacer negocio o no deseas que tu vehículo acabe en un desguace aunque puedas beneficiarte del plan PIVE. Conducir con un cartel de 'se vende' en el coche te puede suponer un desembolso de 200 euros, primero por usar la vía pública como punto de venta y en segundo lugar por dificultar tu visibilidad al conducir. Hay casos extremos como el de un vecino de Vitoria, al que la Policía Local le multó con 751 euros por poner en venta su coche en la calle.

Hay que conducir con mucha atención y también decoro. Lee esto:sanción de 200 euros, y en algunos casos hasta pérdida de puntos, por conducir sin camiseta, tacones, descalzo o con chanclas. Se considera que puede disminuir la capacidad de controlar el coche.

La coquetería y el estómago vacío también pueden ser malas compañeras de viaje. Te pueden castigar con 200 euros y 2 puntos menos si se aprovechas un semáforo en rojo para retocarse el maquillaje o comer algo.

Relacionado con las distracciones, un caso sancionado que se da mucho hoy día es el de conducir hablando por el móvil. Si te 'pescan' puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet de conducir.

También presta atención dónde dejas estacionado el coche. Las infracciones graves por aparcamiento indebido conllevan multas de 200 euros, e incluso pueden quitarte 2 puntos del carnet. Las leves vienen con multas de hasta 100 euros.

Te pueden caer 100 euros por conducir con una mano o el brazo fuera de la ventanilla

Mejor tener el coche limpio y en condiciones siempre, y sobre todo la matrícula, ya que te podrían imponer una sanción que llegaría hasta los 200 euros si el vehículo no pudiera ser identificado en caso de ser 'cazado' por un radar por culpa de una placa sucia. Además, debes tener siempre el coche en buenas condiciones. Por otra parte, circular sin paragolpes se castiga con el mismo importe, así como no poner las luces cuando se debe. Es importante ver y que nos vean. También cuando suframos una avería o un accidente. Si ante una emergencia no utilizamos el chaleco o los triángulos, podemos ser sancionados con 200 euros.

Ni tonterías ni enfados

Cuando llegas a un semáforo no olvides nunca que te pueden imponer una multa de 80 euros si aceleras bruscamente cuando el está en ámbar. Si te saltas en rojo la sanción sube a los 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.

Tampoco hagas tonterías dentro del coche. Te pueden caer 100 euros por conducir con una mano o el brazo fuera de la ventanilla. Según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, tanto el conductor como los pasajeros deben mantener una posición adecuada. Un gallego fue multado con 300 euros por llevar un tirachinas colgado del retrovisor.

Al volante reprime también tus deseos. Tráfico impuso una multa de 80 euros a una joven por besar a su novio en la mejilla cuando iba en el coche. Se ha llegado a poner una multa de 150 euros, además de perder tres puntos del carnet, por ir conduciendo mientras practicaba sexo. El mismo castigo se impuso a un hombre que se estaba masturbando.

Un hombre hablando por teléfono en el coche. / AFP

Recuerda que fuera de tu coche hay gente. Entre los 80 euros y los 100 euros es el castigo por llevar la música muy alta cerca de un lugar de descanso, como un hospital, o de madrugada. A un conductor de Valencia, por un caso extremo, la multa ascendió a 2.400 euros.

'Cuidadín' también a la hora de repostar. Ten en cuenta que te puede costar más caro que llenar el depósito el echar gasolina con el móvil o la radio encendidos. Se castiga con multa de 80 euros. La misma cantidad si el claxon no se utiliza en los casos en los que está permitido hacerlo. Son si hay una emergencia, para evitar un accidente o si se va adelantar y se quiere remarcar la maniobra.

Dar ráfagas a otro vehículo para avisar de la presencia de agentes de tráfico se penaliza con 80 euros

No te enfades al volante. Que haya paz. Se castiga con 80 euros por discutir al volante, porque se pierde de vista la carretera. Si se muerde las uñas o le hace una peineta a otro coche, la cantidad es la misma.

El ser 'chivato' también tiene su precio. Dar ráfagas a otro vehículo para avisar de la presencia de agentes de tráfico se penaliza con 80 euros. No era raro verlo cuando no había variantes ni autopistas y la mayoría de las carreteras eran únicamente de dos carriles para cada sentido.

Por último, no creas que te libras la multa si has cambiado de domicilio. Si no lo has comunicado de forma fehaciente a Tráfico puedes tener que pagar 80 euros de multa. Tanto la Dirección General de Tráfico como la Ertzaintza disponen de sus respectivas páginas web para abonar o reclamar la sanción. ¡Suerte y no olvides lo aprendido!