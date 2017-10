Vuelve el curso de Cine y Psicoanálisis El psiquiatra y psicoanalista José Boyra, en su consulta de San Sebastián. / SARA SANTOS Se desarrollará desde el viernes 27 en sesiones mensuales en el Colegio de Psicólogos de Gipuzkoa. Se tratarán temas como 'La creatividad', 'La cura por la palabra', 'El silencioso ideal paterno', o 'Viaje a la vida adulta', entre otros CRISTINA TURRAU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 octubre 2017, 06:51

La primera película que el psiquiatra y psicoanalista José Boyra presentó en el Ciclo de Cine y Psicoanálisis de Donostia fue 'La Caza'. «Es la historia de una mentira», dice. «Una niña dice a la directora del centro donde estudia que ha sido abusada por un profesor. Una situación que no es cierta crea una ola contagiosa. Yo llamé a la sesión 'Del contagio emocional a la locura colectiva'. Ocurre en una pequeña comunidad rural de Dinamarca. La directora se contagia y contagia al inspector. Los profesores, a la gente del pueblo. Se forma un linchamiento emocional hacia el hombre. Sus padres no iban a recogerla al colegio y el profesor le acompañaba a veces a casa. La niña era obsesiva. Iba por la acera sin pisar las rayas. No podía mirar las casas. Un día le lleva al profesor un regalo y le da un beso. Él le dice que no debe hacer eso. El rechazo del profesor y un sentimiento de celos hacia él, le origina una reacción emocional. Y como escucha a su hermano adolescente comentar una peli porno, junta esas dos situaciones y dice en el colegio que ha visto el pene al profesor. La bola crece. Y el contagio, también, sin averiguaciones. Aunque el caso se sobresee, la verdad real no desactiva la verdad emocional que habían creído los profesores y el entorno del acusado».

La realidad emocional no tiene que ver con la 'real'. De eso trata el ciclo Cine y Psicoanálisis, que se estrena el viernes 27 y se desarrollará con, periodicidad mensual, hasta el 15 de junio en el colegio de Psicólogos de Gipuzkoa (José Arana, 15). Es la sexta edición del ciclo y no es el único que organiza el Centro Psicoanalítico del Norte (ver cuadro).

¿Qué muestra el cine que tiene que ver con el psicoanálisis u otras terapias? «Plantea la problemática emocional de las personas», explica Boyra. «Cuando nos asomamos a una obra artística, reaccionamos en función de nuestra historia emocional. En el caso de 'La caza', es la historia de frustración que la niña tiene con sus padres la que transfiere a su relación con el profesor. Eso le hace confundir las situaciones».

Freud decía que en la vida 'normal' hay signos de nuestra situación emocional. «¿Por qué a una persona no le gusta el color amarillo?», reflexiona Boyra. «Tal vez, siendo chavalito y jugando con una pelota amarilla rompe un jarrón. Llega el castigo. El castigo se olvida, pero no el color amarillo, que queda como testigo de aquella situación emocional. Emocionalmente hablado somos hijos de nuestra propia infancia».

¿Por qué los cuentos infantiles son terribles?. Es la pregunta que se hace Boyra. «Los celos infantiles son terribles. Cuando la madre da el pecho a la hermanita pequeña recién nacida bien puede ser una madrastra para el hermanito que tiene celos de la pequeña. Se ve así la relación con la madrastra de 'Blanca Nieves'».

Creatividad y salud mental

¿Por qué a veces la carga psíquica es demasiado pesada? «La salud mental se muestra en la capacidad de resolver situaciones nuevas. Cuanto más creativo eres al resolverlas, más sano estás. El enfermo es esa persona con comportamientos de pautas muy rígidas y repetitivas».

Ello se podrá ver en las sesiones programadas dentro del ciclo. Las películas se ven previamente por parte de cada asistente.

El 27 de octubre se hablará de 'Steven Jobs' (Danny Boyle 2015). Tema: La creatividad. Con Elsa Duña. El 17 de noviembre, 'Trumbo. La historia negra de Hollywood' (Jay Roach 2015). El tema: la cura por la palabra, a cargo de Soledad Oraá.

El 15 de diciembre, 'Al encuentro de Mr. Banks' (John Lee Hancock 2012). Experiencia, creatividad y vida será el tema del coloquio, presentado por José Luis Gutiérrez.

El 26 de enero de 2018, 'Silencio' (Martin Scorsesse 2016). El tema, 'El silencioso ideal paterno. Malestar en la cultura', a cargo de Fernando Frades. En febrero, el día 23, 'Hichcock '(Sacha Gervasi 2012). Se Alberto Barrenetxea hablará de 'Lo que cuenta mi cine de mí'. El 16 de marzo , 'El cisne negro' ( Dafen Aronofsky 2010)). Acercamiento a la psicosis, por José Antonio Aramendi. El 20 de abril 'Toni Erdmann' (Maren Ade 2016) y se hablará de 'Te odio amado papa. Humor y función paterna', a cargo de José Boyra.

En mayo, el día 18, 'Atrápame si puedes' (Steven Spielberg 2002) y el tema, 'Sociopatía en un adolescente', a cargo de Antón del Olmo. Se cierra el 15 de junio con 'Diarios de motocicleta' (Walter Salles 2004). Es el viaje a la vida adulta, según la visión de Yolanda Irulegui.