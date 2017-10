El humo de los cigarros volvía a verse en algunas de las mesas de las cafeterías de la galería de San Martín. Clientes fumadores que hacía tiempo que no se dejaban ver por ninguno de estos establecimientos a causa de esta prohibición volvían a dejarse ver. Como es el caso de Eduardo y su mujer quienes aseguraban ayer ser «clientes habituales» pero que habían dejado de venir porque «era una lata tener que ir hasta la puerta para fumar». Ahora se muestran «encantados» por la noticia que conocieron ayer mismo. «Es que mira que techos más altos, no entendíamos la prohibición», aseguran.

Una camarera del establecimiento Bar SM Café también da cuenta de esta realidad al asegurar que «han vuelto los clientes que habíamos perdido», tras seis meses en los que sí han notado los efectos de la prohibición entre sus más fieles. «La gente nos preguntaba por qué no permitíamos fumar, se extrañaba al tratarse de un espacio tan amplio», asegura. No todos están de acuerdo, Maialen no es fumadora por lo que, señala, «el cambio no me hace gracia». Pero asume que si legalmente está permitido no hay nada que pueda hacer.