Voces solidarias en San Vicente Sábado musical. El coro inglés Fairhaven Singers hizo las delicias de los asistentes. El coro inglés Fairhaven Singers ofreció un concierto solidario en la iglesia | El espectáculo tuvo lugar el sábado y la recaudación se destinará a proyectos de Cáritas y de Rotary Club

Más de doscientas personas se congregaron el pasado sábado en la iglesia de San Vicente de la Parte Vieja donostiarra para escuchar al coro inglés Fairhaven Singers y, al mismo tiempo, colaborar con los proyectos solidarios de Cáritas y de Rotary Club San Sebastián.

Se trata de «uno de los coros de cámara más prestigiosos de Cambridge», según afirman desde Rotary. En esta ocasión, dieciocho de sus voces deleitaron al público con la interpretación de un amplio repertorio de obras bajo el título 'El devenir de las edades'.

El programa incluía temas diversos como 'If ye love me', de Thomas Tallis (1505-1585); 'Ave verum corpus', de William Byrd (1540-1623); 'The silver swan', de Orlando Gibbons (1583-1625); 'Sing we and chant it', de Thomas Morley (1558-1602); 'My soul, there is a country', de Hubert Parry (1848-1918); 'Beati quorum via', de Charles Villiers Stanford (1852-1924); 'My delight and thy delight', 'There rolls the Deep' y 'Sorrow and Pain', de Hubert Parry (1848-1918); 'Aftonen', de Hugo Alfvén (1872-1960); 'Three Hungarian Folksongs', de Mátyás Seiber (1905-1960); y 'Never weather-beaten sail', de Richard Shephard (1949).

Bajo la dirección musical de Ralph Woodward, esta agrupación coral, que ha actuado en múltiples ciudades europeas a lo largo de su extensa trayectoria, abarca ocho siglos de música sacra y profana. Además de ofrecer conciertos de música a cappella, desde Rotary recuerdan que este coro ha interpretado obras maestras sinfónico-corales como 'La Pasión según San Juan' y la 'Misa en Si menor' de Bach, el 'Réquiem' de Brahms o la 'Cantata de San Nicolás' de Britten.

Asimismo, remarcan que en sus conciertos «nunca falta la energía, calidad y calidez que caracterizan al coro». Desde Rotary aseguran igualmente que «el oyente más experto siempre encuentra algo nuevo en cada concierto de Fairhaven Singers, mientras que el novel puede disfrutar de una emocionante introducción a la música coral».

Triciclo para mayores

Los organizadores del evento habilitaron varias urnas para que los asistentes realizaran su aportación económica. Y es que el encuentro se organizó con el fin de recaudar fondos para financiar proyectos de Cáritas y Rotary Club San Sebastián.

El proyecto de Rotary al que irán destinados los beneficios del concierto es una iniciativa conjunta con Fundación Matia y Bizikletaz Adinik Ez. El objetivo del mismo es hacer posible la compra de un triciclo adaptado para acompañar y pasear a personas mayores que viven en residencias.

Por parte de Cáritas, la recaudación obtenida se destinará a los programas que está organización cristiana lleva a cabo dentro del área de la 'economía social'. Entre ellos, el proyecto Lamorus, un taller educativo-ocupacional dirigido a personas en exclusión social y residencial; el programa de huertas de las zonas del Goierri y Debagoiena; la tienda Kitzin de comercio justo situada en la calle Narrika de la Parte Vieja de San Sebastián; así como el programa de cooperación internacional enfocado a diferentes acciones de apoyo, infraestructuras básicas como casas, centros de salud y escuelas, además del apoyo socio-educativo y formativo con becas y microcréditos.