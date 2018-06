Villa Narcisa se transformará en diez adosados de estilo inglés Estado actual de Villa Narcisa. Arriba, el proyecto. / LOBO ALTUNA Áncora denuncia el próximo derribo de la casa donde residió Peña Ganchegui en Ulia y la familia del artista resta valor al inmueble DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 2 junio 2018, 08:22

La familia de Luis Peña Ganchegui tiene previsto construir tres bloques con diez viviendas en la parcela donde se encuentra Villa Narcisa, la vivienda donde vivió y trabajó el artista donostiarra desde 1976, situada en el número 209 de la avenida Alcalde José Elosegui, en la falda de Ulia. El proyecto contempla la construcción de casas de estilo inglés, con un único acceso rodado y aparcamiento.

La obra responde al deseo de permitir un desarrollo residencial en este ámbito, el único de la zona que queda sin hacerlo, que respete las características singulares del terreno. La intervención supone la tramitación de un Plan Especial, que ya está en marcha, y que supondrá el derribo de la vivienda, algo a lo que se opone el colectivo de defensa del patrimonio Áncora, aunque la familia no lo ve de la misma manera.

«El Plan General vigente permite dividir el terreno en tres parcelas de 1.000 metros cuadrados, cada una con cuatro viviendas. Llevamos tres años trabajando para poder cambiar esta previsión y poder colocar las nuevas edificaciones en el lugar donde estaba la casa con el objetivo de salvar el interés de la parcela, porque la zona ya está muy macizada», explica Rocío Peña, arquitecta e hija del artista que, junto a su marido, Mario Sangalli, ha trabajado desde su estudio en este proyecto.

La también directora del Archivo Peña Ganchegui explica que ella es la primera en querer proteger la obra de su padre, si bien no es partidaria de proteger cualquier cosa de él. «En Villa Narcisa he vivido yo. El estudio de mi padre y el nuestro ha estado en el sótano de la vivienda. Es una parte de su vida y su historia... Pero no es una de sus obras significativas», apunta. Recuerda que la casa fue proyectada por Eduardo Lagarde y cuatro décadas más tarde su padre llevó a cabo cambios en la estructura. Asimismo, señala que todos los elementos de valor del interior como mobiliario, obras y documentos ya están fuera del inmueble y que no se trata de una «casa museo».

En este sentido, Sangalli apunta que «la intervención de Luis Peña Ganchegui en el exterior de la vivienda está arruinada porque la basó en elementos metálicos que con el tiempo se han oxidado» y que el interior también ha sufrido con el paso del tiempo. «Él respetó mucho la obra original de Lagarde, nunca ha sido una obra relevante», añade, y apunta que la bibliografía que hay sobre ella es «mínima».

Declararla Bien Cultural

Áncora ha mostrado en los últimos días su total oposición a que se lleve a cabo esta operación. En un comunicado asegura que Villa Narcisa «ha sido todo un referente cultural, dado que es el lugar donde se conserva el legado profesional del principal renovador de la arquitectura vasca contemporánea». Asimismo, recuerda que la casa se encuentra incluida en el 'Inventario de villas de Donostia' y que propone la catalogación de la misma en grado C (conservación de la envolvente exterior). Por todo ello, la asociación ha dirigido una instancia al Gobierno Vasco solicitando la declaración de esta finca como Bien Cultural.

Áncora, por su parte, en el informe enviado al Gobierno Vasco asegura que el «proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar va a acarrear un impacto negativo sobre el entorno» y que busca «la simple monetización». Por ello proponen la segregación de la villa histórica «en varios apartamentos, con la posible edificación de nuevos volúmenes en los emplazamientos actualmente destinados a garaje y caseta de aperos».

Peña asegura que este documento tiene carencias y aspectos «que no están bien interpretados» y pide «mesura» en el debate de la protección del patrimonio. Sangalli, por su parte, incide en la falta de bibliografía sobre el inmueble y explica que el informe «cita una tesis mía y desarrolla un artículo de 'Casa Vogue'. Pero si cada obra publicada en una revista de decoración tuviera que protegerse...».

Por otra parte, Áncora también ha presentado una queja ante el Ararteko por la próxima reforma de Villa Almudena, en Miraconcha, ya que el permiso municipal «podría destruir un patrimonio histórico de la ciudad mediante el hormigonado total de su jardín»