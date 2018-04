Viajes, una experiencia de vida Los viajeros Iñaki Pagola y Garbiñe Izaguirre en bicicleta tandem por EE.UU. El lunes comienza la XXIV Semana Viajera en el Centro Cultural Intxaurrondo. Estas veteranas jornadas cuentas con una asistencia media de 100 personas en cada sesión YOLANDA SÁNCHEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 abril 2018, 08:45

El mundo de los viajes centrará la semana próxima la programación del C.C. Intxaurrondo. El lunes arrancará la XXIV Semana Viajera con cinco nuevos testimonios de aventureros que han realizado alguna expedición curiosa por el planeta. La vuelta al mundo en moto de la primera mujer de habla hispana, una ruta en bicicleta tándem por EE.UU., 3.5000 km de travesía a pie por la ruta Appalachian, los 13 años de vuelta al mundo en bicicleta del personaje biciclown o la visión del fotógrafo Iván Santamaría de los últimos acontecimientos en Irlanda del Norte a través de los grafittis serán los temas de las charlas de este consolidado ciclo viajero. Los encuentros serán a las 20 h, en la sala polivalente del centro cultural, con la presencia de los protagonistas de estas aventuras. Hasta el día 27, la exposición fotográfica 'Lo que esconde tu móvil' muestra la conexión entre los móviles, tablets y ordenadores con el expolio de minerales en República Democrática del Congo.

Los responsables de la Semana Viajera afrontan con gran ilusión esta nueva edición y esperan seguir «atrapando» al numeroso público que se acerca a escuchar en cada jornada las aventuras de estos incansables trotamundos. La periodista española Alicia Sornosa abrirá el lunes la programación con la charla 360 grados: una mujer, una moto y el mundo, título del libro que ha escrito para contar su periplo. Sornosa está especializada en el sector del motor y se ha convertido en la primera mujer hispanohablante en dar la vuelta al mundo en moto. En 2011, inició un viaje que le llevó por los cinco continentes.

Iñaki Pagola y Garbiñe Izaguirre protagonizarán la segunda jornada con la charla Tandem bizikletan Estatu Batuak zeharkatuz. Estos aventureros, asiduos al ciclo intxaurrondotarra, propusieron su experiencia al centro cultural para incluirla en alguna edición. «Es habitual que los asistentes nos planteen temas sobre sus viajes o de personas de su entorno. A la organización, le va muy bien, porque nos permite conocer otro tipo de expediciones», explica Félix Etxeberria, uno de los creadores de la Semana Viajera.

Álvaro Neil, conocido popularmente como biciclown, repite en estos encuentros. En 2005, participó en la Semana Viajera y prometió volver cuando completara su objetivo de dar la vuelta al mundo en bicicleta. «Álvaro ha cumplido su palabra. El año pasado finalizó su proyecto y vendrá a contarnos su interesante viaje. Comentó que tardaría 7 años en dar la vuelta al mundo, pero ha destinado finalmente 13 años. Es una persona muy peculiar, que descubrimos cuando realizaba entre 2001 y 2003 su primer viaje en bicicleta por Latinoamérica», señala Etxeberria. Neil relatará el miércoles en la conferencia 'El sentido de la vida (13 años de vuelta al mundo en bici) los pormenores de este proyecto titulado 'Miles of Smiles Around the World (2004-2017)', donde ha llevado su espectáculo gratuito de clown a las personas más humildes del planeta.

El jueves será el turno de Jon Galdós. Este veterano trotamundos mostrará que la edad no es un impedimento para viajar. Narrará su aventura por la ruta Appalachiann Trail donde recorrió andando durante 142 días 3.500 km por montañas, bosques y lagos de 14 estados de EE.UU. «Es una ruta de montaña muy popular, como el camino de Santiago en nuestro país, pero mucho más dura por sus enormes desniveles. Bastantes personas la inician, pero muy pocos logran terminarla», dice.

Como en ediciones anteriores, la sociedad gastronómica Haizalde de Intxaurrondo servirá tras las charlas un aperitivo a los asistentes. «Agradecemos enormemente su colaboración. Se ha convertido en una tradición para intercambiar informaciones, experiencias e incluso formar grupos para realizar nuevas expediciones», concluye.