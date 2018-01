Urbanismo ordena la reconstrucción de los muros derribados de la iglesia de San Bartolomé La promotora del hotel deberá reconstruir los muros derribados de la iglesia. / LUIS MICHELENA Levanta la suspensión cautelar de las obras solicitada por la constructora del hotel. Exige a los promotores un proyecto técnico y la adopción de «medidas urgentes» para garantizar la integridad de los muros que siguen en pie AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 31 enero 2018, 07:40

El Ayuntamiento ha levantado la suspensión cautelar de las obras del futuro hotel Catalonia en lo alto de San Bartolomé, tras exigir a la promotora la reconstrucción de los muros derribados de la iglesia y la adopción de medidas «urgentes» para garantizar la integridad de los que siguen en pie. Paralelamente, el expediente sancionador abierto a la promotora sigue su curso.

En una resolución firmada la semana pasada por el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos (PSE), se explica que «la demolición completa de la fachada este de la nave lateral que conforma la traza de la cruz latina no estaba contemplada en la documentación presentada por el promotor en virtud de la cual se concedió la licencia de obra mayor, por lo cual nos encontramos ante una obra que tiene la consideración de clandestina». La empresa que lleva a cabo las obras ha esgrimido que el derribo de las fachadas laterales de la iglesia estaba contemplado en el proyecto de ejecución porque estos muros de 19 metros de altura, con una elevada endeblez, no disponen de cimentación y su base se sitúa a casi un metro de altura de la rasante actual, con lo que no era posible garantizar su estabilidad, máxime teniendo en cuenta que hay que excavar en roca en todo su perímetro.

Resolución Argumento El proyecto básico, que es el que permitió obtener la licencia, impide demoler los muros de la capilla. Resolución Se levanta la suspensión cautelar de las obras. Requisitos 1-Conservar los muros que han quedado en pie, garantizando su integridad con la adopción, con caracter urgente, de las medidas necesarias. 2-Reconstruir los muros derribados, para lo que será necesario presentar un proyecto técnico que deberá obtener autorización previa de los servicios técnicos municipales.

El Departamento de Urbanismo indica en su resolución que el control administrativo del proyecto de ejecución «se ciñe únicamente a los aspectos señalados en el condicionado de la licencia» no pudiendo el resto de aspectos recogidos «contravenir las det â&trade&euroerminaciones del proyecto básico informado para la obtención de la licencia». Dado que el proyecto de ejecución no se ajustaba al proyecto básico por el que se concedió la licencia, Urbanismo concluye que «la actuación de derribo de la fachada no contaba con el visto bueno de los técnicos municipales y que la actuación resulta clandestina». Al ser el mantenimiento de las fachadas de la iglesia «un elemento esencial y configurador del edificio», su derribo se considera como «un cambio sustancial» del proyecto básico que debiera haber requerido «una nueva licencia o modificación de la otorgada».

El Ayuntamiento estima, no obstante, el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras, solicitado por al empresa, con varias condiciones: No se autoriza «el desmontaje ni el derribo de ninguno de los muros que quedan en pie», ni siquiera de los muros delimitadores de la nave lateral oeste y el transepto, y se obliga a la empresa a adoptar «las medidas necesarias con carácter urgente» para garantizar su integridad, entre las que se citan sistemas de estabilización mediante vigas de acero, celosías, etc.

Respecto a lo derribado, la promotora «deberá presentar un proyecto técnico donde se defina concretamente las actuaciones a ejecutar sobre los muros existentes y sobre los muros a reconstruir, que deberá obtener la autorización de los servicios técnicos municipales con carácter previo».

El contenido de esta resolución del concejal de Urbanismo fue explicada ayer por la tarde en el Foro de Patrimonio del Ayuntamiento, donde participan los diferentes colectivos y plataformas de defensa del patrimonio. El primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco (PSE), señaló que el gobierno municipal tiene «un compromiso claro de protección de los bienes catalogados. Y si alguien vulnera la normativa de protección, como es el caso, actuaremos sin dudar para restaurar la legalidad urbanística».

La fachada norte del convento de San Bartolomé y la iglesia están incluidos en el grado C del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), lo que obliga a los promotores del hotel a mantenerlos e integrarlos en el nuevo equipamiento turístico que ahora se edifica. La capilla será un elemento ornamental interno, que no será observable desde el exterior, pero la conservación de la fachada norte del antiguo edificio permitirá a los donostiarras mantener en la retina la perspectiva del antiguo convento. La ficha del Peppuc obliga a conservar los elementos de sillería, lo que no impedirá que el conjunto de la fachada sea restaurada y los ventanales y los marcos sustituidos por otros nuevos, acordes a las condiciones térmicas y acústicas que exige la normativa de edificación.