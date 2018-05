Contra el turismo y la Capitalidad Cultural Europea 2016 EH Bildu de la Parte Vieja arremete contra políticas que gestionó y promovió Izagirre AINGERU MUNGUÍA Lunes, 28 mayo 2018, 09:04

En el actual gobierno municipal donostiarra (PNV-PSE) están a cuadros con un folleto que repartió hace semanas en las viviendas de la Parte Vieja la coalición EH Bildu y que, a su entender, explican las pintadas, pancartas y acciones contra el turismo que se llevan a cabo desde hace tiempo en la ciudad y la campaña contra este sector económico que se proyecta para los próximos meses. La sorpresa es por el tono y las dianas que elige la coalición, que entran en contradicción con las políticas que llevó a cabo cuando gobernó Juan Karlos Izagirre (2011-15).

En el folleto en cuestión, en concreto, llama a la movilización a los vecinos porque «la industria del turismo nos está matando» y, añade, «la política municipal del PNV-PSE no hace más que intensificar la gentrificación y la especulación generada por el evento Donostia/San Sebastián 2016». Da la casualidad de que el 'evento' promovido por el alcalde socialista Odón Elorza lo gestionó EH Bildu desde que se hizo oficial que la ciudad sería Capital Cultural Europea 2016, el 28 de junio de 2011, un mes después de que la candidatura de Izagirre ganara las elecciones municipales, hasta que perdió los siguientes comicios locales en mayo de 2015, a solo seis meses de que el 'evento' se estrenase. ¿EH Bildu de la Parte Vieja, dirigida por el influyente ex concejal y ex miembro de la Mesa Nacional de HB Joseba Alvarez, actuó contra la capitalidad cultural mientras Izagirre estuvo en el poder?, ¿O hay que interpretar que toda la formación política, incluido el alcalde y su gobierno, gestionaron este asunto sin la convicción necesaria para que fuera un éxito?

En otro párrafo del folleto, EH Bildu de la Parte Vieja critica que el gobierno municipal actual «lo único que ha hecho es aumentar el número de hoteles» en el barrio. El Ayuntamiento tiene que conceder las licencias que le piden si los promotores de los proyectos cumplen con todas las normas y tienen derecho a ello. Con el inicio reciente de la modificación del Plan General para declarar zona saturada de actividades económicas a la Parte Vieja ya no se podrán conceder más licencias. Lo que sí estuvo en manos de la administración cuando gobernó EH Bildu es no enajenar para uso de hotel el edificio municipal de plaza Lasala 2. Entonces a los gobernantes de la coalición no les pareció mala idea venderlo (con el voto en contra de la mayoría de la corporación municipal) para que un edificio entero de la Parte Vieja se convirtiera en hotel a cambio de ingresar una buena cantidad de dinero (14,5 millones de euros). Lo que ocurrió después es que, en las elecciones de 2015, perdieron el poder. Se le va a hacer difícil a EH Bildu defender el 'Tourist go home' y quizás tenga que dar una explicación a eso de que el 2016, es decir Juan Karlos Izagirre, generó «gentrificación y especulación». ¿Va a ser ese el mensaje con el que concurrirá a las elecciones municipales del año que viene?