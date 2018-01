Habrá toros en Donostia mientras no se pueda celebrar la consulta ciudadana Alejandro Talavante, en Illunbe durante la feria de Semana Grande del año pasado. / USOZ El Pleno del Ayuntamiento rechaza la moratoria a las fiestas taurinas en la ciudad solicitada por EH Bildu e Irabazi AINGERU MUNGUÍA Jueves, 25 enero 2018, 18:19

Seguirá habiendo toros en San Sebastián mientras haya un empresario que quiera alquilar la plaza y no se celebre en la ciudad la consulta ciudadana sobre el usos de la instalación de Illunbe. El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado este jueves con los votos de PNV, PSE y PP sendas mociones de EH Bildu e Irabazi en las que se pedía una moratoria de espectáculos taurinos en tanto en cuanto la ciudad no pueda celebrar una votación ciudadana sobre la cuestión. El alcalde, Eneko Goia, ha señalado que a día de hoy los toros son una actividad legal y el primer teniente de alcalde y portavoz socialista, Ernesto Gasco, ha aclarado que además es una actividad por la que la administración municipal ingresa un dinero por el alquiler del recinto.

El Gobierno municipal está a la espera de conocer el resultado del recurso de casación interpuesto contra la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de impedir la celebración de esta consulta popular porque los toros son «una actividad que los poderes públicos deben proteger y las competencias de un ayuntamiento exceden este ámbito».

Las posiciones

Las portavoves de EH Bildu, Amaia Almirall, e Irabazi, Amaia Martín, han esgrimido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) amparando la competencia municipal para determinar los usos de una instalación municipal. «Con esta sentencia se le han acabado las excusas, señor Goia, porque deja claro que en Illunbe se pueden llevar a cabo otro tipo de usos». Han argumentado que 9.000 donostiarras han firmado una petición para que se realice una consulta sobre si se deben ceder unas instalaciones municipales para espectáculos taurinos y han señalado también que una encuesta municipal arrojó que el 71% de los donostiarras estaba en contra de esta decisión.

El portavoz del PSE, Ernesto Gasco, ha aclarado que el Ayuntamiento «no cede una instalación para toros, sino que cobra por el alquiler de la plaza de Illunbe para que se celebren cuatro jornadas taurinas al año». Se ha preguntado por qué estos grupos tienen aversión a los toros en San Sebastián y los promueven, incluso destinando dinero a esos espectáculos, «en Zestoa, Azpeitia o Iruña, al igual que en Valencia, Madrid y Zaragoza», donde gobierna Podemos.

«Señora Martín, no he visto a Pablo Iglesias llevar ninguna iniciativa contra los toros al Congreso», ha espetado el teniente de alcalde para recordar a EH Bildu que, si tan sensible es con los animales, por qué no plantea que se prohiban las competiciones de carneros, el arrastre de piedra con bueyes u otras exhibiciones de tradición vasca.

El alcalde, Eneko Goia, ha aclarado que una cosa es una consulta, que su partido (el PNV) defiende, y otra impedir una actividad plenamente legal en tanto en cuanto no se haga una consulta sobre la cuestión. «Impedir los toros no es una decisión inocua, como ustedes pretenden dar a entender. Es prohibirlos de forma subrepticia imponiendo una visión particular», concluyó.