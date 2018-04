Tensión entre dos ediles del gobierno sobre el papel de la Guardia Municipal El responsable de Vías Públicas pide un mayor control policial y el de Seguridad muestra en el desarrollo de la comisión municipal su desacuerdo A. M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 abril 2018, 06:42

Pocas veces se ha visto en el Ayuntamiento la escena que se vivió ayer en la Comisión de Espacio Público donde dos miembros del gobierno municipal mostraron en público, delante de la oposición y de los medios de comunicación, sus diferencias, en este caso sobre la limpieza de los grafitis. El momento de tensión se produjo a raíz de la respuesta que ofreció el responsable de mantenimiento urbano a una interpelación realizada por el PP. Miguel Ángel Díez (PSE) señaló que pese a que la actuación contra este fenómeno es «continua y sistemática» las probabilidades de que las pintadas vuelvan al lugar donde se eliminan es «muy alta». Lo que le corresponde al servicio de limpieza, dijo, «es la detección e intervención rápida, los propietarios de los edificios deben concienciarse sobre su responsabilidad sobre sus fachadas, y evidentemente habría que atacar este tema desde el control y sanción de estos hechos por parte de la Guardia Municipal», concluyó. El concejal del PP, Txema Murguiondo, sorprendido por la respuesta, repreguntó al concejal sobre las sanciones o expedientes incoados por la Policía Local sobre este asunto. «No hay constancia de expedientes abiertos en 2017», respondió Díez.

La contestación no pasó desapercibida por el concejal delegado de Seguridad, Martín Ibabe (PNV), miembro también de la Comisión de Espacio Público, que pidió a la presidenta, Maije Zelaia, intervenir por alusiones. «Discrepo con el concejal delegado de Vías Públicas. En los últimos tiempos se ha llegado a detener a algunos grafiteros. No ha lugar a poner en tela de juicio el trabajo en esta materia a la Guardia Municipal porque no solo se han abierto expedientes sino que ha habido detenciones, por lo tanto tengo que rectificar lo que se ha dicho». Aludía con ello Ibabe a la detención de tres jóvenes en diciembre de 2016 por la realización de más de 150 grafitis en Gros y Herrera. El concejal de Vías Públicas, Miguel Ángel Díaz, precisó que no había constancia en su departamento» de ningún expediente abierto en 2017 por la Guardia Municipal sobre este asunto.