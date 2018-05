1968. Sólo mujeres o sólo hombres en la piscina de La Perla

Se acuerdan de la piscina de La Perla, anterior a la llegada de las piscinas municipales? Pues allí, nada menos que en 1968, se despertó un debate sobre la separación de nadadoras y nadadores, que tiene su interés incluso medio siglo después.

El tema apareció comentado sin firma en la página 2 de DV, edición del 4 de mayo de 1968: «La piscina de la Perla, obra social de la Caja de Ahorros Municipal, es un modelo de cuidado y limpieza y esmero por parte de su personal. Son no pocos los donostiarras que pueden atestiguarlo».

Tras la coba venía la parte polémica. «Tiene la piscina, sin embargo, un defecto, o más bien que defecto una peculiaridad que trastorna a los usuarios y que podría subsanarse sin que nadie se sintiera resentido. Se trata de una norma que, a nuestro modo de ver, debiera alterarse, la que limita el acceso a la piscina, de ocho a diez de la mañana, unos días a los varones y otros a las mujeres. Esta norma, ¿qué finalidad persigue? si desde esa hora ambos sexos -tal y como debe ser, pues ciertas mentalidades decimonónicas pasaron felizmente a la historia- alternan en las aguas?».

O sea, que hace 50 años la piscina de La Perla era mixta todo el día excepto de ocho a diez de la mañana, en que permanecía la separación, unos días sólo para mujeres y otros para hombres, acaso como un resto del pasado. A primera hora, tenían la seguridad de que no chocarían en la piscina con nadie del sexo contrario.

Esto en 1968 ya llamaba la atención: «Hay muchos hombres -y suponemos que lo mismo ocurrirá con las mujeres- que gustan de madrugar para, antes de entrar en su trabajo, darse un baño. Estas personas, en virtud de esta norma, se ven forzadas a seguir su costumbre en días alternos. ¿Por qué no facilitarles las cosas reglamentando un mismo e idéntico horario para hombres y mujeres? Es una sugerencia que la Caja de Ahorros de la ciudad debiera considerar».

Cafeterías «como setas»

Aunque el tema deba de sí, cierto es que entonces, y ahora, se sacaba punta a todo. Por ejemplo, en el mismo DV del 4-V-1968 leemos un comentario que traslucía cierto desdén contra la apertura de cafeterías.

«Vivimos bajo el signo de la cafetería. Estos días proliferan en la ciudad como las setas después de la lluvia. Hace tres días se inauguró una. Ayer otra. Todas elegantes, todas modernas, todas acogedoras. Se anuncia la inauguración de otras más. En la inaugurada ayer hubo un detalle de distinción: a las señoras que asistieron al acto se las obsequiaba con una rosa».

No lo indicaba, pero sabemos que el local que se abrió con rosas era la cafetería-restaurante Sirimiri en la calle Mayor. La otra nueva cafetería inaugurada entonces no sabemos cuál sería. No parece que fuera ninguna de las más significativas, puesto que la reconversión del Gaviria de café a cafetería (el matiz era entonces importante) fue después, en 1969, y en 1968 ya estaban en funcionamiento Dover, Avenida XXI y California. Esta última, abierta en 1950, fue considerada como la primera cafetería como tal de la ciudad.