La sociedad donostiarra cambia, los pisos no Pisos de más de 95 metros cuadrados con un solo inquilino podrán partirse en dos si cumplen algunas condiciones de habitabilidad. / L. ALTUNA La mitad del parque residencial de San Sebastián fue construido entre 1940 y 1980 cuando el modelo familiar era muy diferente al actual. El Plan de Vivienda se vuelca en ajustar los alojamientos a familias cada vez más reducidas y envejecidas AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 25 marzo 2018, 09:56

El Plan Municipal de Vivienda presentado esta semana en el Ayuntamiento de San Sebastián es el primero que se vuelca en la ciudad construida más que en la ciudad por construir. Hay varias razones que recomiendan a urbanistas y políticos poner el foco en la reforma y la rehabilitación frente a la nueva construcción, pero hay dos que destacan claramente: un 16-17% de los portales no tiene ascensor y, en una proporción parecida, existe una realidad de infrautilización de las viviendas (exceso de m2 para una persona) que afecta de forma creciente a la población mayor de 65 años y que contrasta con el grave problema de acceso a la vivienda que tienen las nuevas familias. Arbitrar fórmulas legales, urbanísticas y sociales para combatir ambos fenómenos son algunos de los retos a los que se enfrenta la política de vivienda en los próximos años. Abierto el melón, ahora toca concretar soluciones. El gobierno municipal se dispone a flexibilizar la normativa de segregación de viviendas (frente a los 130 m2 que se exigen hoy en día, se podrá dividir pisos de 95 m2) y a aumentar sustancialmente los fondos destinados a colocar ascensores.

Lo explicaban esta semana los responsables municipales, con el alcalde, Eneko Goia, a la cabeza. La tipología de viviendas no ha cambiado en décadas, pero la sociedad evoluciona y se transforma cada día. No hay más que ver la pirámide de población de hace solo diez años y la actual. Las franjas de edad más numerosas eran en 2006 las comprendidas entre los 30 y los 49 años, mientras que hoy en día el segmento más poblado es el que va de los 40 a los 59 años. Un dato: uno de cada cuatro donostiarras (24,5%) tiene ya más de 65 años. Se ha producido un evidente envejecimiento en solo dos lustros, que tenderá a acentuarse en el futuro. Somos una ciudad con población envejecida y lo vamos a ser cada vez más resultado del aumento de la esperanza de vida y la reducción del tamaño de las familias.

Para dividir una vivienda en dos hoy es necesario tener 130 m2; en el futuro se podrá hacer con 95 m2

En Donostia hay 23.437 viviendas, el 30,4% del total, en las que solo vive una persona, un fenómeno que se acentúa más en barrios como el Centro y Parte Vieja (39,3%) y Gros (34,8%), que son algunos de los que registran más vecinos de más de 65 años. El plan indica que la infrautilización de las viviendas «merece una seria reflexión» por lo que supone de «derroche de activos inmobiliarios y gasto energético, que ni los propietarios ni la ciudad se pueden permitir». El documento hace autocrítica y habla de que «la propia normativa municipal permanece anclada en ratios pensados para unas estructuras familiares y unos conceptos de uso que se han quedado atrás» y llama a remover obstáculos para adecuar el parque residencial a la nueva realidad social por medio, fundamentalmente, de la rehabilitación, no entendida como la reforma de las edificaciones en mal estado sino como una «adecuación funcional» de las casas a los nuevos modelos familiares.

Qué espacio necesito para vivir

Hay que tener en cuenta que la mitad de los edificios residenciales de San Sebastián fueron construidos entre 1940 y 1980, sobre todo en los años 60, una época en la que era difícil imaginar que uno de cada tres donostiarras vivirían solos. «Con unas familias de tamaño medio de 1,5 personas queremos generar el debate de qué espacio necesitamos para vivir», apunta el director de la Sociedad de Vivienda (Donostiako Etxegintza), Rafael Farias.

El Plan Municipal de Vivienda utiliza un parámetro subjetivo para iniciar el debate al considerar como alojamientos «infrautilizados» aquellos que disponen de 75 o más metros cuadrados de superficie por persona. Es decir, que un vecino que vive solo infrautiliza un piso si este tiene 75 m2 o más. Si vivieran dos personas la casa debería tener más de 150 m2 para tener esta consideración. En esta situación se encuentran 16.089 donostiarras (8,6%), en 13.387 pisos (17,4%), pertenecientes a 4.941 portales (51,9%). Esto significa que en la mitad de los portales de la ciudad hay al menos una vivienda infrautilizada, sobre todo en el Centro (incluida la Parte Vieja), Amara Berri y Gros. Si ceñimos el fenómeno a los mayores de 65 años, observamos que la infrautilización de viviendas afecta a 6.318 habitantes, sobre todo en los barrios de Amara Berri, Centro y Gros. Por géneros, el fenómeno afecta a un 71% de mujeres y un 29% de hombres, lo que se explica por su mayor esperanza de vida.

El anuncio esta semana del Plan de Vivienda ha suscitado una avalancha de llamadas en Urbanismo

En este ámbito, el plan aboga por modificar la normativa para favorecer las operaciones de subdivisión de viviendas con el objetivo de lograr unas mejores condiciones de habitabilidad para los mayores sin salir de su barrio de residencia. La actual normativa utiliza el promedio de 85 m2 para permitir la subdivisión de las viviendas con la condición de que el piso resultante no sea de superficie inferior a 45 m2. Es decir, que no se puede subdividir una vivienda si al menos no tiene 130 m2. Con este criterio hoy se podrían llevar a cabo 8.298 operaciones para dar lugar a nuevas viviendas a partir de las antiguas.

El Ayuntamiento trabaja en un cambio legal que bajaría el promedio a 50 m2, lo que en la práctica va a permitir convertir pisos de 95 m2 en dos alojamientos, si se cumplen otras condiciones de habitabilidad. Con este criterio, teóricamente se podrían dividir 24.093 pisos, principalmente en Amara Berri (4.191), Centro (3.892) y Gros (3.072), lo que supone triplicar las posibilidades actuales. El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos (PSE), explica que bajar de 130 m2 a 95 m2 el criterio para dividir viviendas va a beneficiar a «muchísimos pisos de la ciudad. La superficie no será el único criterio que se exija, pero sí será imprescindible para que el Departamento de Urbanismo tome en consideración las peticiones». Además, el apartamento que surja de la segregación deberá cumplir condiciones de habitabilidad como que el dormitorio dé a patio de manzana o a la calle, tenga ventilación y haya un acceso directo al hueco de escalera.

El Ayuntamiento destinará más de 2 millones de euros al año a subvencionar la colocación de ascensores

Otro de los aspectos nucleares del Plan de Vivienda es el de la accesibilidad, «una necesidad transversal» que afecta a toda la sociedad pues cualquiera puede ser susceptible de «ver sus capacidades motoras y/o sensoriales reducidas» y que adquiere una importancia creciente «con una esperanza de vida en constante progresión». Según los datos de Donostiako Etxegintza, en la ciudad hay 12.646 viviendas sin ascensor (16,4% del total) pertenecientes a 1.623 portales, una circunstancia que condiciona los movimientos de 29.045 vecinos (15,6% del total). Los barrios más afectados por la ausencia de elevadores son Altza, Intxaurrondo y Martutene con porcentajes que oscilan entre el 26 y el 30% de sus viviendas. Si tenemos en cuenta solo los edificios donde residen los mayores de 65 años, el porcentaje afecta a 5.034 vecinos que viven en 3.630 pisos con este hándicap. Este sector de la población que tiene que subir mediante escaleras a su casa afecta principalmente a barrios como Altza, Intxaurrondo y también de manera importante Egia y el Centro. El plan recoge algunas propuestas para hacer frente a este problema como son el establecimiento de un programa específico para favorecer la instalación de ascensores que incluya «medidas financieras para la financiación de estas instalaciones mediante compras públicas concertadas» y destinar subvenciones a la rehabilitación que tengan como prioridad la colocación de elevadores. Ramos explica que la recientemente aprobada Ordenanza de Rehabilitación hará que «el 75% de los fondos anuales (3 millones de euros este año) se destinen a este concepto. Eso sí, habrá un limite presupuestario para subvencionar a partir del cual no se admitirán nuevas peticiones para no engordar la frustración de los demandantes: «Tenemos un acumulado de 10 millones de euros que no podemos atender».