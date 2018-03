«He sentido ruido y he visto que se caía la ladera»

Imagínese asistir desde su balcón al derrumbamiento de parte de la ladera situada bajo su casa. La sensación la experimentó ayer uno de los vecinos del bloque Itsas-Gain 59 del Paseo del Faro de Donostia, en la falda de Igeldo. «He sentido ruido y cuando me he asomado al balcón he visto que se caía la ladera. Primero un poco, luego ha parado y el monte se ha venido abajo en dos golpes más». Eran las 4.00 de la madrugada. «Menudo susto que me he llevado, pensando a ver qué demonios estaba pasando».

Según el mismo relato, agentes de la Guardia Municipal «han llegado enseguida» y hacia las 6.00 horas hacía acto de presencia el arquitecto municipal. Viendo el aspecto del talud, recomendó desalojar el inmueble donde residen cinco familias -sin niños pequeños-, «aunque nos ha dicho que la estructura de la casa no está dañada», decía el testigo y afectado. «Eso sí, nos han dicho que no saben cuándo podremos volver porque se esperan lluvias para las próximas horas y eso puede dificultar la reparación del desprendimiento».

Tres de las cinco familias desalojadas han optado por instalarse en casas de familiares mientras que las otras dos han aceptado el ofrecimiento del servicio municipal de Urgencias Sociales de alojarse en un hotel de la capital guipuzcoana. Según fuentes del Ayuntamiento, las excavadoras empezarán a retirar el material que ha ocupado por completo la carretera de Subida al Faro mañana mismo, aunque no hay plazos para la restauración de una ladera que corresponde a un terreno privado.

El corrimiento de tierras ocasionó una fuga de agua en el bloque colindante, que obligó a cortar el suministro, y los vecinos de las zonas altas del Paseo del Faro tuvieron que cubrir el rodeo hasta el parque de atracciones del monte Igeldo para acceder a sus casas o bajar hasta el barrio del Antiguo tras el cierre de la vía invadida.

Veinte metros más arriba de la zona desprendida vive en la villa Gure Izarra desde hace 34 años Pili Sevillano, antigua trabajadora del funicular que pasa sobre la carretera donde se depositó un monte de tierra y piedras. Tras invitarnos amablemente a su terraza a observar la dimensión del derrumbamiento, comentaba que «ese bloque tendrá unos treinta años y tiene los muros de abajo muy deteriorados. Antes había unos tirantes de hormigón que sujetaban la tierra pero se han ido rompiendo con el tiempo y ahora está fatal».

«Días escuchando ruidos»

Relató que «a las cuatro hemos sentido ruido y mi marido se ha levantado a ver qué pasaba. ¡Vaya susto que se ha llevado! En cuanto ha amanecido hemos bajado a mirar cómo estaba y sacar fotos».

Pili añadió que «llevábamos días escuchando ruidos que no sabíamos identificar si eran de agua o de gas y el viernes comentamos al arquitecto que viene a las obras de canalización que están haciendo ahí adelante -señala más allá de la zona desprendida- que avisara en el Ayuntamiento por si era algo importante. No ha dado ni tiempo».

Vecinos del piso contiguo al desalojado, que también nos abrieron sus puertas para avistar la mejor panorámica de la avalancha -con el marco de la bahía de La Concha de fondo- consideraban que «esa ladera ya estaba mal desde hacía unos siete u ocho años, pero requiere obras de entidad y mientras aguante, nadie quiere afrontarlas». También pensaban que «los años en los que se construyó no se hacían las cosas como ahora» y pusieron el ejemplo que «en este bloque costó más la cimentación que la propia casa».

Desde su bloque no escucharon el momento del derrumbe y tampoco despertó ningún ruido a los que viven al otro lado de la carretera, a pesar de que sus ventanas queden a la altura de la calzada. «Ni nos hemos enterado», confesó uno de los inquilinos de esas viviendas, quien explicaba que «en ese terreno hay mucha tierra que ha ido cargandose de agua después de tantas lluvias y ha arrastrado las vigas que hacían labores de sujeción».

La mañana se convirtió en un ir y venir de vecinos, más o menos cercanos al lugar de los hechos, y, aunque los gestos eran de asombro por la proporción del deslizamiento de tierras, varias voces coincidieron en recordar que «con tanta lluvia ha habido otros desprendimientos por la zona y no es raro que haya alguno más». Citaron el que ocurrió en la avenida de Satrustegi, a la altura del Hydra o el producido en la carretera de Igeldo, a la altura del restaurante Rekondo y del Albergue La Sirena.