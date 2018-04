Una sencilla clave de identificación permite ya realizar dos de cada tres trámites municipales desde casa Juanra Viles explica las claves del nuevos sistema de identificación. / A. M. Con el sistema B@KQ, que facilita Udalinfo, se puede descargar, por ejemplo, el certificado de empadronamiento en cualquier ordenador AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 08:23

El Ayuntamiento acaba de dar un paso más hacia el objetivo de la administración electrónica que va a permitir a partir de ahora realizar dos de cada tres trámites municipales desde casa o la oficina. La no presencia del ciudadano ante el funcionario exigía hasta ahora sistemas de identificación que no estaban al alcance de todos. Con el método B@KQ es tan sencillo como disponer de una clave personal. Ya no hay que ir al consistorio, por ejemplo, para obtener un certificado de empadronamiento porque es posible descargártelo en el ordenador.

La administración municipal avanza hacia la «simplificación» de sus trámites, la digitalización de sus procedimientos y el impulso de las comunicaciones electrónicas, según explicó el concejal delegado de Presidencia, Juanra Viles (PNV). La ciudadanía utiliza de forma cotidiana las nuevas tecnologías y se trata de que la administración municipal se ponga a su altura mediante la prestación de sus servicios a través de los nuevos canales.

Existía hasta ahora un difícil escollo que superar a la hora de realizar los trámites on line: ¿Cómo verificaba la administración la identidad de un ciudadano que no tiene delante? El Ayuntamiento solo permitía hacer trámites desde casa utilizando la tarjeta ciudadana, que requiere de un lector específico para su conexión al ordenador. Con el nuevo sistema habilitado (el izenpe de la administración autónoma vasca), los donostiarras podrán completar por internet 246 de los 387 trámites posibles en el Ayuntamiento (dos de cada tres) sin tener que acercarse a la calle Ijentea.

El sistema B@KQ es tan sencillo como obtener una clave. El Ayuntamiento, a través del servicio Udalinfo, facilitará a cualquier ciudadano la obtención de esta identificación. Una vez realizado este trámite, el izenpe le enviará a su correo electrónico un juego de barcos con 16 letras y 16 números que le servirán -unidos a una contraseña de 8 cifras que elegirá libremente- para identificarse en adelante en los trámites administrativos.

Para hacer posible todo ello, explica Viles, «ha habido que trabajar mucho desde el punto de vista informático, pero damos un paso importante hacia el objetivo de la administración electrónica, una administración más ágil, con trámites más sencillos y más conectada con las demás instituciones». El Ayuntamiento sigue trabajando además para implantar servicios de «interoperabilidad» con otras administraciones para que no sea necesario que reclamen al ciudadano un certificado que tiene otra entidad. Esto, por ejemplo, ya se ha conseguido con la Hacienda Foral, Lanbide, la Tesorería General de la Seguridad Social y Bidegi que ya no reclaman al ciudadano el empadronamiento porque acceden directamente a él.