«No pasar de largo» ante sospechas de sexismo en la Semana Grande donostiarra El alcalde de San Sebastián, durante la lectura conrepresentantes de todos los grupos municipales, la declaración institucional contra las agresiones sexistas en la Semana Grande. / EFE El Ayuntamiento de San Sebastián lanza a los ciudadanos «un mensaje de alerta y de atención» EFE San Sebastián Jueves, 10 agosto 2017, 18:08

El Ayuntamiento de San Sebastián ha lanzado este jueves a los donostiarras "un mensaje de alerta y de atención" hacia las agresiones sexistas y les ha pedido que, especialmente durante las próximas fiestas de Semana Grande, "no se pase de largo" ante "circunstancias sospechosas".

Este llamamiento ha sido hecho por la corporación municipal, en una declaración institucional difundida en un acto celebrado en el salón de plenos del consistorio, ante el cercano inicio, el próximo sábado, de la Aste Nagusia donostiarra.

Representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento han protagonizado el acto, en el que el alcalde, Eneko Goia, y la concejala de Igualdad, Duñike Agirrezabalaga, han leído la declaración, titulada "Donostia contra las agresiones sexistas".

Tras expresar su "repulsa y condena" a "todas las agresiones que sufren las mujeres", la corporación donostiarra ha recordado, antes del comienzo de las fiestas, que el lema de su campaña, "No es no", se debe "respetar", ya que "no hacerlo es en si mismo una agresión".

"En las fiestas, además de pasárnoslo bien -señala-, suelen agredir a mujeres", como "desgraciadamente" se ve "últimamente" y "demasiadas veces".

Por ello, aún "no queriendo desmejorar el buen ambiente y tranquilidad de las fiestas", a la corporación le "gustaría contar con toda la ciudadanía para lanzar un mensaje de alerta, de atención" y pedirle que "no pase de largo cuando algunas circunstancias resulten sospechosas".

Conquista de la «igualdad real»

A juicio de los representantes municipales, "la conquista de la igualdad real" entre hombres y mujeres es "un objetivo político y social" que necesita "el compromiso" de toda la ciudadanía y de los poderes públicos y "la voluntad de estar dispuestos a cambiar algunas cosas, para mejorarlas y lograr que disminuya el número de mujeres víctimas de la violencia".

La declaración advierte de la importancia de tener conciencia de que "la intervención de cualquier ciudadano puede evitar la comisión de agresiones", dado que "el objetivo prioritario" es evitarlas.

"Esta prevención será más fácil si lo hacemos entre todos", concluye la declaración, que finaliza recordando a cualquier hombre: "si alguna mujer te dice no, es que no".