Una noche de 'Dulce Locura' con La Oreja de Van Gogh Leire Martínez, durante la actuación del grupo en Donostia el pasado diciembre. / ARIZMENDI El grupo donostiarra abre hoy la programación de Sagüés con una velada de éxito asegurado HAIZEA ALUSTIZA Sábado, 12 agosto 2017, 10:05

Leire, Haritz, Xabi, Pablo y Álvaro se subirán esta noche al escenario de Sagüés para hacer vibrar al público con 'El Planeta Imaginario' y sus mejores éxitos de ayer y de hoy. La primera noche de conciertos promete una velada muy especial en la que el quinteto le cantará a la ciudad todos esos temas que sus calles y sus gentes le han inspirado. Qué mejor forma de empezar estos días que con estas letras tan conocidas y personales para los asistentes y para la propia ciudad.

Pero el nivel musical no bajará en las siguientes actuaciones de este escenario, ni mucho menos. No se puede negar que la firme apuesta por la música es cada año más evidente en una agenda cargada de ritmo.

En esta ocasión, la cartelera es toda una muestra del arte de la música nacional, con grupos y vocalistas españoles de ayer y hoy, aunque también podremos encontrar referencias a grandes artistas internacionales. Son conciertos que darán comienzo, cada noche, a las 23.45, para ofrecer 90 minutos de la mejor música.

Precisamente, el de mañana, más que un concierto, será todo un viaje que transportará a los asistentes a la exótica Jamaica. Ocho músicos y vocalistas liderados por Michael Anton Philips, más conocido como 'Cheesy', cerrarán el fin de semana con los envolventes ritmos y letras del gran Bob Marley.

Un espectáculo tributo con los mejores clásicos del rey del reggae como 'Is this love',' No woman no cry', 'Waiting in vain', 'Exodus' o 'Could be loved', entre otros.

Y de un domingo de reggae, a un lunes de folk. El cuarteto latino Morat, que arrasa en nuestro país, ofrecerá su primera actuación en Donostia con los temas que les han llevado a lo más alto de las listas de éxitos como 'Mi nuevo vicio', canción que los lanzó al estrellato y en la que colaboran con la mexicana Paulina Rubio, o 'Cómo te atreves'.

La semana seguirá con un clásico que promete hacer las delicias de los más nostálgicos con la actuación de Los Manolos. La rumba de este simpático grupo fue toda una revolución para el país, con temas tan divertidos y sonados como 'All my loving' o 'Amigos para siempre'. La del martes promete ser una actuación única con su vuelta a los escenarios tras varios años de ausencia. Los asistentes podrán disfrutar con un concierto con mucho baile, palmas y buen rollo.

Y para celebrar con la ciudad un cuarto de siglo sobre los escenarios, el grupo eskaldun Gozategi será el encargado de animar la noche del miércoles. Su habitual triki-pop, que es ya un imprescindible en toda fiesta que se precie, vendrá acompañado en esta ocasión de muchas sorpresas y acompañantes de excepción como Xabi Solano, Jon Maia, Mikel Markez, Garikoitz Mendizabal, Andrea Bidart y Pirritx, Porrotx eta Marimotots.

En cuanto a la noche del jueves, el pop que no pasa de moda aterrizará en Sagüés con otro clásico del panorama musical del país. Los Secretos ofrecerán un concierto en el que jóvenes y mayores se darán cita para cantar a viva voz las letras románticas y nostálgicas de esta banda atemporal.

Y qué mejor forma para dar la bienvenida a un nuevo fin de semana que con un poco de rock. Procedente de la ya disuelta La Fuga, Rulo y La Contrabanda se subirán el viernes al escenario para acercar a sus fans sus mejores éxitos.

El broche de oro de la programación musical de este extremo de Gros lo pondrá uno de los nombres más sonados del pop español actual: Chenoa. Con su potente voz se bajará el telón de Sagüés hasta el año que viene.

Diversos escenarios

Pero el de Sagüés no será el único suelo que vibrará, ya que la música sonará por toda la ciudad en diferentes puntos y barrios.

La terraza del Kursaal, el quiosco del Boulevard, el Muelle, la Plaza de la Constitución, Tabakalera y otras muchas calles y plazas de San Sebastián serán los escenarios también de infinidad de actuaciones musicales, bandas y charangas que amenizarán cada jornada.