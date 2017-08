'¡No, es no!', lema de la campaña contra las agresiones sexistas en las fiestas donostiarras La concejal de Igualdad, Duñike Agirrezabalaga, y el alcalde Eneko Goia, en la presentación de la campaña. Se repartirán 20.000 kits dirigidos a las chicas, en los que se les dan recomendaciones para evitar agresiones y malos tratos, y a los chicos, se les invita a tener una actitud activa EL DIARIO VASCO Viernes, 4 agosto 2017, 14:19

Un año más el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián ha organizado una campaña para tratar de prevenir y combatir las agresiones sexistas que se intensifican durante las fiestas de la ciudad. Por ello, esta iniciativa está especialmente preparada para la Semana Grande que comienza el próximo día 12, y las Euskal Jaiak y las Regatas que se celebran a principios de septiembre. Se desarrollará bajo el lema '¡No, es no!'.

La concejal de Igualdad, Duñike Agirrezabalaga, ha destacado, en la presentación de la campaña junto al alcalde, Eneko Goia, que "la violencia sexista es una de las manifestaciones más graves de la desigualdad existente. Por desgracia, Donostia es una ciudad que no está al margen de este tipo de violencia, y los últimos casos son una muestra de ello, habiéndose incrementado el número de denuncias". Ha recalcado que esto último es lo que permite que los medios policiales y judiciales puedan intervenir, y finalmente, perseguir y condenar al agresor.

La edil ha agregado que también es muy importante "la respuesta social de repulsa sin paliativos de estos ataques sexistas y la actitud ciudadana que se anima a pasar de ser un mero testigo, a tomar parte activa en la prevención o frustración de estas conductas delictivas contra las mujeres, bien alertando a más ciudadanos, bien acompañando a la víctima, o testificando en los juzgados para poder condenar a los agresores".

Guías informativas

Agirrezabalaga Ha subrayado que '¡No, es no!' es el histórico lema utilizado por el movimiento feminista para reivindicar que cuando las mujeres decimos que no, es que no y que ese 'no' hay que respetarlo.

La campaña incluirá el reparto de unas guías informativas con mensajes. Habrá 20.000 kits dirigidos a las chicas, en los que se les dan recomendaciones para evitar agresiones y relaciones de malos tratos y a los chicos, se les invita a tener una actitud activa en contra de las agresiones machistas.

Estos folletos los repartirán dinamizadoras/educadoras especializadas en cuestiones de igualdad, autodefensa y de prevención de la violencia sexista que se moverán por los espacios festivos de jóvenes para hablar de estas cuestiones.

También se colocará una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de San Sebastián.