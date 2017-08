Convocan actos contra los toros en la Semana Grande donostiarra Manifestación contra los toros en San Sebastián. / José Mari López La Plataforma Donostia Antitaurina Orain convoca varias concentraciones silenciosas y una manifestación para el sábado EUROPA PRESS San Sebastián Miércoles, 9 agosto 2017, 17:56

La Plataforma Donostia Antitaurina Orain ha convocado en San Sebastián una manifestación antitaurina para el próximo sábado, que partirá a las seis de la tarde desde el Boulevard, con el objetivo de reivindicar que los donostiarras "no aceptan el maltrato animal" y expresar su "más firme condena" de las corridas de toros.

Asimismo, la plataforma quiere exigir al Ayuntamiento que "no dé la espalda a 10.000 donostiarras" y que organice una consulta ciudadana sobre los toros, para que los ciudadanos puedan opinar sobre este tema "de un modo legal y democrático", al tiempo que reivindica que, mientras no se pueda conocer la opinión de los donostiarras, "no se permita la tortura animal" en la plaza de toros municipal de Illunbe.

Donostia Antitaurina Orain ha organizado también concentraciones silenciosas para exigir la consulta ciudadana sobre los toros, los tres días anteriores y posteriores a la manifestación (miércoles, jueves y viernes en Alderdi Eder, y el 13, 14 y 15 de agosto frente a la entrada del Ayuntamiento), de 18.00 a 18.30 horas.

En esa línea, ha recordado que el Ayuntamiento donostiarra aprobó el pasado 27 de abril "estudiar y poner en marcha", antes de fin de año, un modo legal de conocer la opinión de la ciudadanía sobre el uso de las instalaciones municipales para ferias taurinas, tras la prohibición de llevar a cabo la consulta prevista por parte del Gobierno central.

Bloque antiespecista

Por otro lado, colectivos animalistas guipuzcoanos (Askekintza, Erroak, Tolosaldea Antiespezista, Goierri Antiespezista) han llamado a organizar un bloque antiespecista en la manifestación de este año. Una de las razones para ello es que la plataforma "se posiciona contra el maltrato animal", algo que estos grupos consideran "estratégica y moralmente incorrecto".

"El concepto de malos tratos implica una valoración sobre el uso que hacemos de los animales, y conlleva seguir considerándolos cosas, recursos. Sin embargo los animales son individuos con intereses propios y merecen respeto", subrayan.

En segundo lugar, estos colectivos antiespecistas consideran que las las personas "no tienen derecho a decidir si se celebran o no corridas de toros", e inciden en que estas "son inaceptables porque suponen el uso y asesinato de un individuo que siente y tiene interés en seguir viviendo". "Se deben prohibir y punto", remarcan.

Finalmente, creen que la legitimidad de la plataforma Donostia Antitaurina Orain "ha quedado en serio entredicho" porque recibe ayuda económica de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Gipuzkoa, la cual "se encuentra incursa en una causa penal, pendiente ya de juicio, por un presunto delito de maltrato animal". "Una plataforma a favor de los animales no puede aceptar ayuda económica alguna de una sociedad así", concluyen.