El 'cumple' de La Oreja abrirá la fiesta

Es una programación difícil que siempre provoca debate en una ciudad amante de las polémicas. El concejal de Fiestas de Donostia, Alfonso Gurpegui, lo sabe. Y por eso aclara que se buscan «estilos diferentes, aires festivos y la voluntad de complacer los gustos mayoritarios». Los conciertos gratuitos de Semana Grande en Sagüés atraen cada noche a miles de personas «y sabemos bien que es uno de los puntos cruciales de la Aste Nagusia», dice el concejal socialista.

LAS OCHO CITAS DE SAGÜÉS Domingo 13 de agosto 'Bob Marley Legend'. Sábado 12 de agosto La Oreja de Van Gogh. Martes 15 de agosto Los Manolos. Lunes 14 de agosto Morat. Jueves 17 de agosto Los Secretos. Miércoles 16 de agosto Gozategi. Sábado 19 de agosto Chenoa. Viernes 18 de agosto Rulo y La Contrabanda.

Una baza segura, La Oreja de Van Goghm, abrirá el programa el sábado 12 de agosto con un concierto que servirá para celebrar el veinte cumpleaños del grupo donostiarra. A lo largo de las fiestas habrá más aniversarios: Gozategi celebrará sus 25 con invitados especiales y Los Manolos también conmemoran sus bodas de plata. Un homenaje a Bob Marley, los jóvenes de Morat, unos clásicos como Los Secretos y Rulo y La Contrabanda conforman también una semana que se cierra con la actuación de la cantante Chenoa el sábado 19.

«Intentamos combinar las posibilidades de nuestro presupuesto, las agendas de los artistas y los gustos de la gente», insiste el concejal, que presentó también ayer los carteles que presidirán las fiestas, obras de Alfredo León en el caso de la Aste Nagusia en su conjunto y de Oskar Mendizabal para el concurso de fuegos artificiales.

Los Manolos cumplen 25 años y Gozategi también: el grupo vasco se rodeará de amigos



LODVG, que celebra 20 años en los escenarios, compartirá aniversario con su público

La noche de La Oreja, en el sábado inaugural de las fiestas, se promete multitudinaria. El grupo, que tras cinco años sin un disco de nuevas canciones publicó 'El planeta imaginario', protagoniza este año una larga gira por América y España que precisamente arrancó en el Kursaal. En 2009 ya estuvieron en este escenario de Sagüés y ahora dicen estar «encantados» de volver a celebrar con el público donostiarra el veinte aniversario del grupo. «Cantaremos los nuevos temas y los ya conocidos de nuestra carrera», advierten.

Del reggae a Morat

A la fiesta de La Oreja seguirá el domingo 13 de agosto una noche de reggae bautizada como 'Bob Marley Legend'. Ocho músicos y cantantes protagonizarán una velada dedicada a la vida y música del mítico jamaicano. El grupo está liderado por Michael Anton Phillips (Cheesy) y sus compañeros han trabajado con grandes de este género, según informa Donostia Festak. «El espectáculo de dos horas rinde tributo a los mejores clásicos. 'Is This Love', 'No Woman No Cry' o 'Could Be Loved' son algunos de los hits que se ofrecen en el show», apuntan en el Ayuntamiento.

El 14 de agosto, víspera de la Virgen, será el turno de Morat, la banda revelación latina que obtuvo una importante resonancia internacional gracias al éxito de su tema 'Mi nuevo vicio' junto a Paulina Rubio. «Después del éxito de 'Cómo te atreves' y de 'Cuánto me Dueles' Morat ha experimentado esta primavera una notoria subida en listas y se ha posicionado entre los temas más escuchados en España», asegura la presentación de la programación festiva. El público más joven no necesita información añadida sobre un grupo emergente, reitera el concejal Gurpegui

Y fiesta se anuncia también para el día 15 con el regreso a los escenarios de Los Manolos para celebrar los 25 años de su nacimiento. La rumba del grupo catalán nació con su primer disco, 'Pasión Condal', que contenía el famoso 'All My Loving'. Después su 'Amigos Para Siempre' marcaría el cierre de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

«Este 2017 viviremos la reunión excepcional de Los Manolos, uno de los grupos más potentes encima de un escenario con todos los ingredientes necesarios para triunfar: buen rollo, 'rumbapower' y un repertorio de éxitos inigualable», destaca con entusiasmo la concejalía de Fiestas. Será una forma de celebrar también el aniversario de la cita olímpica catalana.

La fiesta de Gozategi

También cumple 25 años Gozategi, protagonista de la noche del 16 de agosto. Como explica el propio grupo oriotarra en su presentación, cada concierto empieza con las palabras 'egunon, hau egun ederra gozategitarrok' «para vivir el momento, para unir al público, para alegrar el ambiente». Son, según dicen, «25 años llenos de momentos, buenos y malos, pero respetándonos y convirtiendo los ritmos de vida de los integrantes en ritmo del grupo seguimos a gusto de pueblo en pueblo».

En esa línea llega «este concierto especial de celebración de nuestro 25 aniversario con invitadas e invitados y con el que queremos disfrutar de la fiesta». Ainhoa Gozategi, Xabi Solano, Jon Maia, Mikel Markez, Garikoitz Mendizabal, Andrea Bidart, Pirritx, Porrotx eta Marimotots y alguna otra sorpresa conformarán el espectáculo.

La noche del 17 llegan Los Secretos, «con nostalgia para quienes somos ya mayores y fiesta para los jóvenes», según el concejal Gurpegui. Según el programa oficial de Semana Grande, «Los Secretos es un grupo atípico, una banda de largo recorrido que ha huido de las modas para refugiarse en un sonido propio, inimitable, atemporal, con el que han escrito algunas de las mejores canciones del pop en español, sabiendo hacer de la nostalgia y los sentimientos a flor de piel una bandera bajo la que se han refugiado miles de seguidores que avalan la trayectoria de la única banda que sigue en activo de las surgidas en los primeros años ochenta».

Rulo y Chenoa como cierre

Más joven, pero también consagrado por el público, llega desde Reinosa, en Cantabria, Rulo con La Contrabanda. Será el 18 de agosto. Después de formar parte durante 14 años del grupo La Fuga, Rulo inició en el 2010 su carrera acompañado de los músicos La Contrabanda. Empezó con su disco titulado 'Señales de humo' y dos años mas tarde llegó su segundo trabajo, 'Especies en extinción'. Ahora con 'El doble de tu mitad' (2016) ha repetido el número uno.

La traca final de las fiestas, el sábado 19 de agosto, tendrá el rostro de la televisiva Chenoa, «una de las cantantes españolas más destacadas de los últimos años», según Donostia Festak. «Siempre se ha mantenido fiel a un sonido pop con clara influencia anglosajona, pero ha sabido también experimentar y fusionar distintos estilos a través de sus discos. Destaca por su espectacular voz y un directo arrollador. Un año después del lanzamiento de su nuevo álbum, éste continúa vigente acompañándola en su exitosa gira, donde más disfruta», dicen en el Ayuntamiento. «Ha sido un año intenso para Chenoa durante el que ha compaginado música y televisión, un año lleno de alegrías». Y eso es lo que le piden para cerrar la Semana Grande.