La tarta de La Viña triunfa en Turquía El famoso postre donostiarra es un reclamo en cafés de Estambul, donde lo llaman 'San Sebastian Cheese Cake' Mikel Castellanos, encargado, y Santi Rivera, propietario de La Viña, con varias tartas. San Sebastián Jueves, 26 abril 2018

Si a más de un donostiarra se le pregunta por la tarta de queso por excelencia de la ciudad, un gran porcentaje responderá sin dudarlo: la de La Viña. Ya saben, la horneada, dorada por arriba y tan cremosa por dentro que resulta inevitable cerrar los ojos cuando se prueba la primera cucharada. El pensamiento que sigue a esa degustación es preguntarse por los ingredientes que contiene. Cinco huevos, 500 mililitros de nata... Y hasta ahí se puede leer. Si en algún momento este artículo le ha hecho pensar que va a encontrar la fórmula del famoso postre, detenga su lectura. Si por el contrario desea saber más acerca del repentino e inexplicable triunfo de este postre en Estambul, siga leyendo.

Vale que el primer ministro turco, Binali Yildirim, y Mariano Rajoy se reunieran el martes para ampliar las relaciones comerciales, pero creer que esta deliciosa tarta de queso ha sido uno de los puntos del orden del día abordados en el encuentro resulta difícil de creer. Es decir, que es toda una incógnita el motivo por el cual en bares y cafés de Estambul anuncian como muestra de exquisitez la auténtica 'San Sebastian Cheese Cake', utilizando la receta de La Viña.

El restaurante de la calle 31 de Agosto lleva cerca de 27 años elaborándola. El propietario, Santi Rivera, empezó a hacer pruebas y más pruebas hasta que dio con una receta y consiguió perfeccionar su técnica, aunque no ha sido hasta hace ocho años cuando su fama empezó a crecer como la espuma. Y para muestra, la barra del bar, donde entre semana exponen del orden de diez ejemplares, que los fines de semana se duplican entre clientes y encargos para llevar a la sociedad, comidas familiares o bodas, «como la de una pareja londinense que vino a Donostia a casarse con toda su familia y nos hizo un pedido de veinte tartas», indica el encargado del establecimiento Mikel Castellanos.

La más imitada «del mundo»

No es extraño que clientes habituales e incluso turistas de distintas partes del mundo que han tenido conocimiento de este postre a través de Tripadvisor o la Lonely Planet les muestren sus imitaciones caseras, como sucedió con unos cocineros japoneses. Pero para los trabajadores de La Viña ha sido toda una sorpresa conocer el éxito de su producto en Estambul.

El volumen que está adquiriendo la fama de este postre en la ciudad turca no tiene precedentes, sobre todo, porque algunos de los locales más 'hipsters' de Estambul compiten en Instagram por «la tarta más cremosa o la que mejor se menea». Y para verlo no hay más que acceder a la red social y utilizar el hashtag #sansebastiancheesecake para que a uno le entren ganas de ir a por una porción tras observar las más de mil publicaciones que existen. Tal es el 'boom', indica Rivera, que en verano una televisión turca viajó hasta Donostia para mostrar el origen de este postre. Ahora bien, el inconveniente, según recoge la revista Traveler, es que «algunos llaman ya 'San Sebastian' a cualquier tarta de queso, sea cremosa o no». En la publicación, que catalogan la tarta como «posiblemente la más imitada del mundo», hacen además una recomendación de los 5 mejores locales de Estambul donde degustarla.

Castellanos y Rivera se ríen cuando se les pregunta por si van a empezar a exigir derechos de autor. «La gente ya sabe de dónde viene», indican entre risas. De todas formas, la receta no es ningún secreto que hayan querido mantener bajo llave en el sótano del restaurante. Más bien todo lo contrario. «Durante un tiempo entregábamos a los comensales un DVD con la receta, así que está en internet». Otra cosa es saber cogerle el punto.