Las sanciones por acampar en lugares no autorizados se disparan un 40% Dos agentes de la Guardia Municipal, junto a una tienda de campaña instalada bajo el balcón del Bicentenario. / FACEBOOK La mendicidad organizada es la segunda infracción más frecuente de la ordenanza de Civismo. El concejal Ibabe (PNV) destaca el descenso de las multas por poseer o consumir drogas y por actos de vandalismo JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 mayo 2018, 06:48

Acampar en lugar no autorizado es la infracción más frecuente de la ordenanza de Civismo, una práctica cuyas multas aumentaron en 2017 un 40% respecto al ejercicio anterior, según los datos ofrecidos por la Guardia Municipal. En total fueron 1.756 las sanciones impuestas por este motivo, 503 más que en 2016.

Hay zonas de la ciudad en las que no resulta difícil encontrar turistas durmiendo en caravanas, furgonetas o directamente en una tienda de campaña extendida en la vía pública. Sagüés, Berio o algunos aparcamientos alejados del Centro son lugares habituales de acampada sin permiso -pernoctar dentro del vehículo también está prohibido-, pero en los últimos tiempos han sido descubiertos visitantes durmiendo en los jardines de Miraconcha o incluso en el volcán de hayas de la plaza Aita Donostia. Como es lógico en un destino turístico como Donostia, el problema se agrava durante los meses de verano.

El artículo 34 de la ordenanza municipal de 2004 establece que «no se podrá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados en terrenos públicos o privados que carezcan de autorización para ello. No se podrá cocinar o desplegar sillas y mesas en la vía pública». Un segundo punto recoge que «los agentes de la autoridad requerirán a los propietarios o usuarios de las tiendas de campaña, vehículos o de cualquier tipo de material que ocupe indebidamente la vía pública, para que desista de su actitud, sin perjuicio de efectuar la denuncia correspondiente».

La Guardia Municipal tramitó 293 expedientes por orinar, escupir o defecar en la vía pública

Las multas van desde los 50 euros de las faltas leves hasta los 3.000 euros de las muy graves

La acampada ilegal concentra ya un 38% del número total de infracciones de la ordenanza de Civismo, que en 2017 ascendió a 4.630, 778 más que un año antes. Pedir dinero o limosna «de forma coactiva, intimidatorio o molesta» es la segunda causa de sanción, con 1.227 multas expedidas, 254 más que en 2016, lo que supone una subida de un 26%.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Martin Ibabe, explica que los agentes actúan sobre la mendicidad organizada, en especial si se utiliza a menores para desarrollar la actividad con fines pecuniarios. El delegado del PNV asegura que estas redes conocen las esquinas más rentables -aparcamientos subterráneos, iglesias...- y llegan a producirse peleas por el territorio.

La posesión o consumo de drogas «en lugares, vías y establecimientos públicos o transportes colectivos» es la tercera infracción que más expedientes generó el pasado curso, aunque experimenta un descenso. La Guardia Municipal tramitó 770 multas por este motivo, 31 menos que hace dos años. Otros hábitos nada cívicos, como escupir, orinar o defecar en la vía pública, fueron sancionados en 293 ocasiones, un 14% menos.

Entre estas cuatro tipologías -acampada, mendicidad, drogas y orines- suman el 87% de las sanciones tramitadas. Ya a distancia y en cantidades menores figuran infracciones como «provocar ruidos que perturben el descanso del vecindario» (76 multas), «ocupar la vía pública para la venta ambulante sin autorización municipal» (75) o «realizar daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles públicos o privados en la vía pública» (64). Además de al vandalismo, este último apartado se refiere sobre todo a los grafitis.

Colaboración ciudadana

«Muchas veces, quien rompe o pinta piensa que no perjudica a nadie porque la marquesina, fachada o ascensor atacado no es de nadie, cuando en realidad es justo lo contrario: es de todos y entre todos pagamos las consecuencias», señala el delegado del PNV, quien subraya la importancia de la colaboración ciudadana para acabar con el incivismo: «La Guardia Municipal no puede estar en todas partes las 24 horas de los 365 días del año. Es imposible disponer de tantos recursos. Por eso las denuncias de los vecinos resultan claves para sancionar al infractor y reponer los daños causados».

En opinión de Ibabe, el comportamiento general de los donostiarras es «de un civismo medio-alto» en comparación con otros municipios, al tiempo que advierte de que todavía queda margen de mejora. «Nos gustaría tener datos más bajos, pero no porque nosotros no hagamos un control de su cumplimiento, sino porque el civismo fuera lo suficientemente alto como para no tener que actuar. Mientras eso no ocurra, continuaremos nuestra labor porque esta ordenanza es una de las más importantes para garantizar la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos», además de una de las más amplias del Ayuntamiento y una de las que más actuaciones requiere por parte de la Guardia Municipal.

En el régimen sancionador de la ordenanza se califican las infracciones como leves -como acampar, mendigar u orinar-, con multa de 50 a 200 euros, graves (de 201 a 500 euros) y muy graves (de 501 a 3.000 euros). Con independencia de las sanciones que pudieran imponerse, la normativa establece que «deberán ser objeto de adecuado resarcimiento los daños que se hubieran irrogado en los bienes de dominio público, así como los perjuicios que se hubieran causado».