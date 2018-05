Mikel Txasko Orgilles: «No sacrifico el resto de mi vida por marcas, tiempos o puestos» En el exterior de Niessen. Mikel, con la camiseta de la Camí. / SÁNCHEZ Una bonita carrera menorquina, la Camí de Cavalls 2018 BEGOÑA DEL TESO Jueves, 31 mayo 2018, 06:53

Padre de Jon y June, esposo de Susana, administrador del sistema informativo de la Goierri Eskola de Ordizia, cuando participaba en triatlones y duatlones formaba parte del Club Atlético de Errenteria. Ahora pertenece al Grupo de Montaña Urdaburu, que ya cumplió en 2017 75 años de salidas, senderismo, escalada o trekking. En el Desira de Niessen hablamos de su última carrera, la Compressport Camí de Cavalls.

- ¿185 kilómetros?

- Es un sendero histórico que da la vuelta a la isla de Menorca. La conozco bien porque solemos veranear en Mallorca, donde vive la hermana de Susana, Karmele. Aunque a decir verdad, Mallorca es más montañosa mientras que la montaña más alta de Menorca es el Toro, de 358 metros. El Camí de Cavalls suele hacerse en 20 etapas señalizadas que atraviesan calas, roquedos, pinares y acantilados. Hace siete años que Trail Menorca organiza ahí una ultra carrera muy bien organizada donde no importan los regalos finales sino que los avituallamientos sean de verdad, con sus frutos secos, su fruta, su atención máxima al corredor.

- Dices, bien y de verdad, que no importan las marcas, los puestos, los tiempos pero tu gente está orgullosa de que, lesionado, acabaras en el puesto 65 entre 1.200 corredores. En 30 horas 40' 30''. Un puesto más arriba encontramos a tu amigo y compañero Iñaki Santos de Altza Herria Triatloi Elkartea.

- Mira, hay una cosa muy clara: cuando afrontas una carrera ultra, de casi doscientos kilómetros y más de un día de esfuerzo no puedes siquiera pensar en que quieres acabarla. Te volverías loco. ¡Por Dios, son 30 horas de marcha!

- 10.800 segundos.

- Yo no pienso en marcas, ni en tiempos ni en puestos. Yo me pongo metas cortas, abarcables. Puede ser, por ejemplo, de avituallamiento en avituallamiento. Claro que, cuando ya por el golpe en el vasto lateral del cuádriceps empezó el dolor y tuve que dejar de correr, mi meta se hizo más pequeña. Consistía en llegar de una piedra a otra.

- ¿De una piedra a otra?

- En las carreras de aquí las piedras están sueltas. Si las pisas, se mueven, se deslizan en el barro. Allá son fijas. Surgen del suelo. Si pisas mal, el daño es muy fuerte... Así que tras el golpe, mi único plan era llegar sin mal a la piedra siguiente. Y charlar con Iñaki, que me mantuvo en la carrera. Entre una cosa y otra, llegamos. ¿El dolor? Fue solo eso: dolor.

- Una reflexión muy zen.

- Cuando has hecho mucho deporte, cuando conoces tu cuerpo, tu resistencia, tu umbral de dolor sabes interpretar perfectamente si lo que te ha pasado es un simple golpe o una lesión, algo que puede revestir gravedad o condicionar tu futuro inmediato porque tienes familia, trabajo, responsabilidades. Si es solo dolor, si es solo cojera, sigues. Al fin y al cabo, en este tipo de carreras siempre hay un momento en que empiezan a dolerte las piernas. Estás acostumbrado. Sin más.

- Me has dicho que esta Camí ha sido tu carrera de 2018. Pero estamos solo en mayo. Quedan siete meses de tentaciones múltiples.

- Para mí no. Yo no corro para probarme nada. Y corro al ritmo justo para poder contemplar el paisaje, sentir que estás corriendo bastante tiempo muy cerca del mar. Comprender, asumir que el Camí es una carrera no de mucho desnivel pero sí de subir y bajar constantemente. Corro por placer y desde luego, no estoy dispuesto a sacrificar el resto de mi vida por rebajar minutos o ascender en ninguna clasificación. No sacrifico una caña, una buena cena, unas vacaciones. Y tengo muy clara otra cosa: habrá un momento en que ya no pueda ir más rápido. Pero siempre podré ir más despacio.

- Otra buena reflexión, pero ¿qué quieres decir con ella?

- Aunque haya veces que pueda correr el kilómetro en 4' 30'' siempre podré hacerlo en 6. Significa que puedo pasármelo igual de bien saliendo hacia Arditurri o por San Marcos con alguien que entrena para hacer marca que compartiendo el bidegorri hacia Donostia con gente que solo corre una vez a la semana y se hace sus seis kilómetros. Y tan a gusto, palabra. Es el camino, es la compañía.

- Entendido. ¿Cuánto tardas en recuperarte de una carrera como la Camí de Cavalls?

- Muscularmente puede que baste con días. Pero al hígado, a los riñones pon que hay que darles un mes.

- ¿Por?

- Piensa que si en reposo mis pulsaciones son, digamos que 40 en carrera se disparan a 130. Todo eso representa un bombeo de sangre extra que el hígado y los riñones tienen que filtrar, oxigenar, depurar. Necesitan luego un periodo largo para recuperarse de ese desgaste.

- No a todo el mundo le gustan las carreras circulares. A ti, por el contrario, sí.

- Me da la impresión de que siempre las estás empezando, de que vuelven a ser nuevas de continuo mientras en las que no lo son hay un momento en que comienza el descenso.

- ¿Piensas en la Zegama-Aizkorri?

- Me he inscrito a menudo en el sorteo de esos 225 dorsales que la organización reserva para otros corredores después de adjudicar 275 a otros tantos pero nunca me ha tocado. La vi el domingo por televisión. Es una carrera grande, siempre diferente.