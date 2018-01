Richard Oribe, Tambor de Oro 2018

El anuncio coge a Oribe entrenando

El anuncio de la concesión del Tambor de Oro ha cogido a Richard Oribe en plena rutina. Es decir, entrenando, según ha confirmado a DV su entorno familiar. El alcalde de la ciudad, Eneko Goia, ha llamado a la madre del campeón paralímpico a las 11.50 horas, 10 minutos antes de que se hiciera público el ganador, para comunicarle la buena noticia. Inmediatamente esta se ha dirigido al gimnasio del Club de Tenis de San Sebastián, donde se encontraba Richard, para hacerle llegar la noticia en persona. «No me lo puedo creer, no me lo puedo creer», ha respondido emocionado el galardonado a su madre, Rosa Lumbreras.

La emoción también ha estado presente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se encontraban varios amigos y allegados de Oribe. Entre ellos Edurne, quien ha considerado "super emocionante" la concesión del premio a su amigo. "Es la mayor alegría de su vida, seguro", ha añadido antes de recordar que "ya son años" los que se ha barajado la candidatura del deportista para el Tambor de Oro sin que hasta este lunes las esperanzas se hayan concretado en la concesión del premio. Edurne ha considerado "especialmente importante" que hayan sido los ciudadanos los que hayan decidido el ganador.