Marilyn Solaya: «La Revolución se hizo para que Cuba no fuera como el resto del mundo» Mujer, directora, cubana. Marilyn, compromiso y cine al aire libre. 'Vestido de novia' se proyecta hoy al aire libre BEGOÑA DEL TESO Viernes, 8 junio 2018, 06:50

La Coordinadora de ONGD de Euskadi (Euskadiko GGKEen Koordinakundea) con sede en Iparragirre 8 cumple 30 años y lo celebra bien a lo grande. Hoy. Con la proyección de un peliculón premiado no solo en su país, Cuba, sino en el potente festival de Cine Invisible de Bilbao. Será a las 21.30 al aire, al cielo libre en la plaza de Zuloaga. Antes, en La Bretxa, de 18.30 a 20.30, habrá exposiciones, malabares, puestos de Comercio Justo y kalejira. Para recordar 30 años de lucha y solidaridad. Hablamos con Marilyn, la llamamos a La Habana. Era lunes. Llovía.

- Antes que nada, sitúame. Aquí son las 13.20. Llueve. ¿Allí?

- Las 07.20 de la mañana. Hace tiempo que ya amaneció. También llueve. Aunque primero lució el sol.

- Creo que nadie de todos los que han charlado en esta página ha sido tan tempranero como tú. ¡7.20 de la mañana de un lunes de junio!

- Soy cineasta pero también mujer, cubana y madre. Tengo dos hijos casi adolescentes que están a punto de salir para el colegio. Me he levantado, como casi siempre, a las cinco de la mañana. Preparo el desayuno, lo tomamos juntos.

- Como la cineasta que eres, ¿en qué te afanas a día de hoy?

- En la defensa de 'Vestido de novia', que aunque la hiciéramos en 2014 ahorita se está estrenando en Cuba porque hay que bregar fuerte para que nuestro cine se vea en nuestras salas. 'Vestida de novia' es en mi país una película 'nueva', sin estrenar. A pesar de que tocamos la gloria de ser finalistas en los Goya y de haber triunfado en ese festival solidario e imprescindible de Bilbao, ese con nombre tremendo, 'Cine invisible'. Un éxito y una amistad que han propiciado que la Coordinadora de ONGD de Euskadi proyecte nuestra obra en vuestra ciudad.

- A Bilbao sí fuiste aquel 2015 cuando hasta recibiste el Premio del Público pero por Donostia nunca paraste. Tampoco esta vez.

- Todos los cineastas de Cuba nos conocemos y todos hemos soñado con llegar algún día al Festival de San Sebastián. Un amigo, Fernando Pérez, lo consiguió hace mucho...

- En la edición 51 con 'Suite Habana'. En 2017 se proyecto su 'Últimos días en La Habana' en el festival de Cine y Derechos Humanos.

- Otra gran amiga, Isabel Santos que en nuestro filme interpreta a Sissy...

- Hermoso, complejo, poderoso personaje.

- ...También ha estado en Donostia. Ella ha trabajado con Manuel Gutiérrez Aragón y con Mariano Barroso en coproducciones cubano españolas. Ahí está el quid.

- ¿El quid para qué?

- Para conseguir pelear en los grandes festivales. Necesitas un productor poderoso que apoye fuerte.

«Los cineastas cubanos soñamos, claro, con el Festival de San Sebastián»

- Tú eres combativa. He leído una carta tuya. Enrabietada. Abierta. Al Instituto de Cine Cubano

- Pedía protección para las películas cubanas. A pesar de que gracias al Premio Latinoamérica Primera Copia del 2013 pude hacer buenas mezclas y buena copia, la que circula por ahí ya en YouTube es pirateada y sin sonido; un horror. Exigía por escrito protección contra los piratas pero también mimo y vigilancia en los momentos de la proyección en sala. La copia que me traje de Madrid la guardo en casa casi bajo llave y la llevo en la cartera a los estrenos...

- Eres brava, ¿eh?

- Soy mujer y soy cubana. Estamos celebrando nosotras que hace ya 100 años que se aceptó el divorcio en nuestra isla. Siempre hemos sido vanguardistas. Fuimos el primer país de Latinoamérica en tenerlo. En esa fecha aparecieron, con furia, las sufragistas y las feministas. Fuimos también los primeros en aceptar la reasignación de sexo. Y sin embargo...

- ¿Qué?

- Pienso que si la Revolución se hizo fue para que Cuba fuera distinta del resto del mundo...

- ¿Y no lo es?

- No del todo. Cuando hice 'Vestido de novia' éramos tres mujeres cineastas en toda Cuba. Y eso que, graduadas en cine, somos muchas más. Ahora creo que seremos... ocho. Sé que me dirás que pasa igual en vuestro país. En Europa y en Estados Unidos, pero te repito: es que yo no quiero que Cuba se parezca en eso a los demás países. Tampoco en el machismo. Y de eso en la isla hay mucho.

- ¿Cuánto?

- Tanto que cuando un hombre se quiere reivindicar como tal dice 'Soy macho, varón y masculino'. Tanto que así como se acepta muy mal el cambio de género de varón a mujer, el transexual que se convierte en hombre no tiene tantos problemas porque a ellos, a los machos, les parece lógico que alguien quiera ser...

- 'Macho, varón y masculino'.

- ¡Hasta juegan al dominó con él en los cafés! La transfobia es un tema áspero y complejo porque incluso hay homosexuales que no comprenden ni aceptan a los transgéneros.

- De 'Vestido de novia' se puede hablar poco porque, sin querer, revelaríamos sus secretos pero sí decir que es un retrato de mujer. De sus sueños. De los estereotipos que la rodean, del rol que la sociedad piensa que ha de cumplir. Decir que está enraizado en La Habana.

- Los intérpretes defendieron sus personajes a muerte. Y sí, quise que fuera también una mirada sobre La Habana. La sitúo en 1994. Se estrenó 'Fresa y chocolate' pero se endureció el 'Periodo especial'. Por el embargo y la caída del Muro. Aquel año se abrió la mano para que los balseros no fueran represaliados. Y no olvido a las grandes de la canción que nuestra Rosa Elena ama: Elena Burke, Beatriz Márquez, R. Fornés...