La retirada de piedras comenzará en Ondarreta dentro de un mes El Ayuntamiento comenzará la retirada de piedras en junio con maquinaria nueva y en propiedad. / A.M. Gasco (PSE) asegura que el Ayuntamiento «va a mejorar mucho el rendimiento con las máquinas en propiedad» AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 mayo 2018, 08:26

En un mes comenzará la retirada de piedras de este verano en Ondarreta que, a diferencia de otros años, no tendrá límites temporales y podrá extenderse hasta el otoño porque el Ayuntamiento ha comprado una despedregadora, un tractor y una cribadora. La UTE formada por las empresas Serkom y Urbaser ha ganado el concurso para proporcionar la maquinaria y gestionar el servicio. El concejal de Playas, Ernesto Gasco (PSE), aseguró que en la primera quincena de junio los operarios empezarán a retirar cascotes en función de las mareas y de la meteorología.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento resolvió ayer la licitación para proporcionar la maquinaría necesaria para la retirada de piedras en las playas. El gobierno municipal, asesorado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y apoyado en el debate presupuestario por el PP, decidió este invierno comprar los equipos necesarios para la eliminación de cascotes en los arenales, una decisión que va a proporcionar mayor capacidad de maniobra y, sobre todo, un mayor plazo de actuación al no estar sujeto a un contrato de alquiler.

La supresión de los áridos, sobre todo de la playa de Ondarreta, es un problema complejo, no solo por la dimensión del problema -se ha estimado por estudios geológicos que hay 14.600 m3 de piedras bajo la arena- sino por los condicionantes para su retirada. En invierno (de noviembre a mayo) apenas se ven piedras en la superficie porque las mareas se encargan de taparlas con arena procedente de la parte alta de la playa. A partir del presente mes cambia el ciclo marino y los arenales se desgastan por su parte baja y cogen pendiente al producirse un transporte de arena desde la orilla a la parte alta, lo que hace aflorar las piedras. Por ello, no se pueden eliminar los cascotes en invierno, dado que están ocultos, y hay que hacerlo en verano, con los usuarios ya en las playas. Por este motivo también es casi obligatorio realizar los trabajos por la noche, cuando no hay personas en la arena y las máquinas pueden actuar sin problemas.

Ahorro de un 40%

La UTE Serkom-Urbaser ha ganado con un amplio margen a las otras dos empresas que se presentaron al concurso. Se ha ofrecido a cumplir el contrato a un precio de 230.695 euros, un 40% inferior al de licitación, y con una mejor propuesta técnica que sus competidores. Dispone del compromiso por escrito del fabricante de la despedregadora, el tractor y la cribadora de que serán entregadas el 31 de mayo, con un seguro a todo riesgo para las tres y con un plan de mantenimiento y garantía para cuatro años.

Serkom y Urbaser se adjudican el contrato para proporcionar la despedregadora

La despedregadora, en concreto, será capaz de eliminar cascotes con un rango entre 1,5 y 150 centímetros. Según su propuesta, trabajará durante todo el verano en horario nocturno (de 20.00 a 10.00 h) de lunes a viernes y el resto del año lo hará a indicación expresa del Ayuntamiento. Los cascotes será reciclados en la planta de Ekotrade de Astigarraga, que permite extraer la arena pegada a las piedras para devolverla a la playa.

Ernesto Gasco explicó que con este contrato de compra de maquinaria «garantizamos el servicio de retirada de piedras en cualquier época del año y, con los compromisos adquiridos por las empresas ganadoras del concurso, esperamos poder empezar a trabajar en Ondarreta durante la primera quincena de junio».