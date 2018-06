Recolocadas las barandillas en Easo-San Martín Domingo, 10 junio 2018, 09:50

El cruce de Easo con San Martín es un punto crucial del tráfico del centro de la ciudad. Con la obra de ampliación de las aceras de esta última calle se quitaron las barandillas de los cruces que ahora han sido repuestas. Son importantes no solo para evitar que los peatones crucen por donde no deben, sino para proteger a los viandantes de los giros de los autobuses. ::A.M.