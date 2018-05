Se recogieron 304 perros y 193 gatos de las calles de San Sebastián en 2017 Viernes, 11 mayo 2018, 07:32

La recogida de animales abandonados en la vía pública es otro de los trabajos que se realizan desde la sección de Salud Alimentaria y Zoonosis del departamento de Medio Ambiente. Estos se trasladan al albergue de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Gipuzkoa, situado en Usurbil. En 2017 se recogieron 304 perros (en 2016 fueron 369), de los cuales el 74% tenían dueño. La gran mayoría de perros no identificados fueron adoptados tras el periodo reglamentario de 30 días. Los perros de difícil adopción, generalmente de avanzada edad, permanecen más tiempo en el albergue. Por su parte, y a petición de la ciudadanía, el años pasado se recogieron 193 gatos (frente a los 203 de 2016). Tras su esterilización la mayoría se entregaron a comunidades de vecinos que solicitaron su adopción y se encargan de su mantenimiento y alimentación. Asimismo, se registraron 19 denuncias por mordeduras de perros a personas y otras 20 por molestias al vecindario. Asimismo, se contabilizaron 33 denuncias relacionadas con el bienestar animal. En lo que respecta al cumplimiento de las ordenanzas, hubo 132 sanciones por llevar el perro suelto, 23 por no recoger las heces del suelo y 6 por no llevar chip.