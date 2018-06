«En realidad, yo solo quería decorar el bar. Pero me lo quedé» Historias de La Caracola. Jaione en su salón-bar el sábado. / J.M. LÓPEZ Ciudadanos Jaione Irulegi. Chicas nuevas en Segundo Izpizua, entre el Urkabe y el Eguzki BEGOÑA DEL TESO Miércoles, 6 junio 2018, 06:56

De Astigarraga pero recriada en Amara (Carlos III). Su familia fue especialista en muebles, Aitzbeltz, en Andoain. Ella estudió diseño de moda y decoración. Más pintura. Hace nada, ni siquiera dos meses, cogió un local que ha pasado por mil manos y lo está sacando adelante con mucho brío. En complicidad con Ruth Imaz. Con la ayuda de Unax, el de Oroipen, las chicas del Hamairu, el filósofo argentino del Txalintxo.

- Así que todo Segundo Izpizua y alrededores, volcados en que La Caracola sea uno de los grandes puntos de encuentro de esta calle.

- No sabes de qué manera. Fíjate, yo solo conocía Gros de las muchas temporadas que he pasado día noche estudiando pintura en Catalina de Erauso pero desde que abrimos el Caracola me he dado cuenta de que las señas de identidad de este barrio son fortísimas. Y muy territoriales.

- '¿Territoriales?'

- Y tanto. Se van estableciendo como 'distritos'. Hay quien entra por José María Soroa y no pasa del gran Urkabe. Y por San Francisco la barrera la ponen entre el Dallas, el Beorlegi y el Eguzki. A nosotras nos corresponde el tramo de quienes bajan de Avenida de Navarra o suben por la plaza. Y de la gente que da un salto de casa para tomarse un vino y charlar. Aquí pocos cruzan el puente. Echan las horas en ese calle y en el barrio.

« Hay noches y también mediodías que Ruth y yo hemos de gritar '¡Si nos queréis, irse!' En planLola Flores total»

- Tantas horas que a veces hay que ponerse en plan La Faraona el día de la boda de Lolita para que desalojen y podáis daros un respiro.

- Y que lo digas. Más de una vez, de dos y de tres. Tanto al mediodía como a la noche. Intentamos cerrar a las tres y reabrir a las siete. Primero porque esas sí suelen ser horas muertas en hostelería. Segundo, porque mantener un bar abierto y sin gente resulta caro. Tercero, para poder picar algo, descansar, reponer fuerzas y mantenernos a tope hasta las diez, diez y media. Pero lo mismo te dan las seis que las horas brujas.

- En el fondo, buena señal.

- Por supuesto. Como yo he decorado La Caracola como si fuera el salón de mi casa, los clientes se lo han tomado como tal y aquí está pasando de todo. Desde catas muy rigurosas de un vino del Priorato, el Camíns de Álvaro Palacios, hasta chicas que se han reencontrado con su primer novio. Eso sin contar el peligro que tienen algunos de nuestros cócteles. Ejemplo, el mismo 'Caracola' que lleva de casi todo, Campari, Martini, naranja... O 'El velero', parecido al mojito pero con menos azúcar. El otro día nos pasaron la receta (y luego aprobaron el resultado de nuestra preparación) de una combinación mítica...

- ¿Cuál?

- El Coco Loco

- ¡Por Dios! El combustible de alto octanaje en las noches de aquel Ku de Ibiza. ¿Qué lleva?

- Licor de coco. Vodka. Tequila...

- Me da que sois listas y tenéis buenos contactos. El café que usáis, Panchito. Los vinos, bien curiosos. Mira ese 'El novio perfecto'...

- Iñigo, de Panchito es amigo y vecino amaratarra. La carta de vinos nos la ha confeccionado Amaia, de la vinoteca Goñi. Se sentó con nosotras a charlar sobre lo que queríamos y le dijimos que vinos buenos que no estuvieran en otras barras. En cuanto a El novio perfecto...

- Cuenta.

- Es un blanco valenciano semi dulce, de las variedades moscatel y viura muy pero que muy mediterráneo. Tenemos un albariño interesante, Contrapunto. Y un francés del Ródano, La Vieille Ferme. Nos encanta comprobar (y contaros a vosotros) que las mujeres son, somos, mucho más osadas en cuestión de vinos que los hombres. Ellos van más a lo de siempre. Ellas, cada día que entran piden probar uno distinto.

«Este es barrio de armas tomar. Pusimos el rosado a euro 30 y un cliente amenazó 'o lo bájáis a 20 o no volvemos'»

- Y, supongo, no la arman parda por diez céntimos.

- Pues no. Pero fue gracioso aquello. Un poco intimidante, también. Al segundo día de estar abiertas alguien nos dijo eso, que o bajábamos el vino diez céntimos o no volvía.

- ¿Lo hicisteis?

- Sí. Nos cogió con el pie cambiado. Casi hasta pedimos perdón. Pero enseguida nos dimos cuenta de que nos estaban poniendo a prueba. Todos nos decían cómo debía ser el bar pero yo tenía, tengo, muy claro cómo quiero que sea. Y parece que mi gusto es el de otra mucha gente.

- A pesar de que de buenas a primeras, a ti lo único que te apetecía era... ¡redecorarlo!

- Pasamos Ruth y yo y lo vi tan blanco, con el cartel tan rosa que pensé cuánto me gustaría darle otro aire. Me dan pena los locales sin estilo, sin personalidad propia. Blanco frío y nada de madera. Amo la madera. Sin procesar. Pino puro. Con vetas. Me duele que todos los bares se parezcan. Como se parecen la mayoría de las casas de la gente que conozco. Yo traje mis cuadros. Y mis caracolas. Me apasionan las caracolas. Por eso el local se llama como se llama.

- ¡Hay carraquelas!

- Siempre. Y cuando les llegan a nuestros pescateros, cañaillas, una explosión del mar de Cádiz. Sin contar que somos lateras. De latería buena.

- Significando eso...

- Entre nuestros buenos contactos están los Huidrobo, familia conservera cántabra. Puro lujo enlatado: cocochas, merluza, ventresca.

- ¿Algo más que contarnos?

- Un cliente me regaló para desearnos suerte un pastel con forma de caracola. ¡Qué ilusión me hizo!