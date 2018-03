Primeros registros de pisos turísticos en San Sebastián para cumplir con la nueva normativa Numerosos donostiarras se han acercado desde primera hora al Ayuntamiento donostiarra para registrar su piso para turismo / I. Sánchez Hoy entra en vigor la pionera ordenanza impulsada por el Ayuntamiento donostiarra. Los propietarios tienen de plazo hasta el 12 de abril para realizar la comunicación previa de su actividad ESTRELLA VALLEJO Martes, 27 marzo 2018, 11:48

Este martes ha entrado en vigor la norma encargada de regular las viviendas y habitaciones destinadas a uso turístico en San Sebastián. Los propietarios de algunos de estos inmuebles han acudido desde primera hora a las oficinas del Ayuntamiento donostiarra para inscribir la vivienda y cumplir con la nueva legalidad.

De los 1.200 pisos que constan en el registro del Gobierno Vasco, 348 de ellos ya operaban en plena legalidad con la normativa anterior, por lo que podrán continuar con su actividad sin la necesidad de realizar nuevos trámites. No será el caso de los 852 inmuebles restantes, ya que todos ellos deberán inscribir la vivienda y presentar de nuevo toda la documentación para que los técnicos municipales estudien cada caso, aunque según se estimó una vez terminado el proceso, la ciudad contará con unos 500 pisos menos.

Más concretamente, los pasos que deberán seguir quienes se encuentren en esta situación serán los siguientes. A partir de este martes se abre el plazo para presentar la comunicación previa de la actividad. Esto puede traer como consecuencia que viviendas que ya estuvieran clausuradas «vuelvan a estar operativas», advirtió el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, debido a que la nueva norma flexibiliza las restricciones que establecía el marco regulador anterior.

Así, en el momento en el que un propietario presente en los próximos 10 días hábiles la comunicación previa de su actividad podrá iniciarla o seguir desarrollándola hasta que el Ayuntamiento compruebe si cumple con la legalidad.

Procedimiento Inscripción Hasta el 12 de abril bien en las oficinas de Udalinfo o a través de www.donostia.eus. 'Trámites', 'Licencias-Autorizaciones', Edificios, viviendas y locales' y, por último, 'Viviendas de uso turístico'. 12 abril Listado provisional, sujeto a cambios durante una semana. 20-30 abril Se publicará la lista definitiva y se procederá al sorteo del orden de tramitación de las licencias de actividad. No deben inscribirse Aquellas viviendas legales que ya cumplieran con las exigencias municipales hasta la fecha.

Será el 12 de abril cuando la web municipal publique un listado provisional con todas las inscripciones recibidas. Los propietarios contarán entonces con otros 7 días hábiles para verificar que la información que consta es correcta y aportar modificaciones en caso de que fuera necesario. «Varios días después, en función de cuántos cambios se reciban», apuntó el delegado, se hará público un listado definitivo. Y serán aquellos que consten en esa relación de pisos los que puedan participar en un sorteo que establecerá el orden en el que los técnicos comiencen a comprobar el cumplimiento de las viviendas inscritas y a tramitar las licencias de actividad. Estiman que se celebrará entre el 20 y el 30 del próximo mes. «Es decir, ser el primero en inscribirse en estos diez días no ofrece ninguna prioridad de ningún tipo», advierte a aquellos que hayan ido a hacer la gestión a primera hora de hoy.

Refuerzo en Udalinfo

Para presentar la comunicación previa de la actividad, los propietarios o las empresas gestoras de viviendas turísticas podrán hacerlo de manera presencial en «todas» las oficinas de Udalinfo -no solo las de Urbanismo-, «porque hemos dispuesto un plan de atención ampliado».

No obstante, también se habilitará la vía telemática en la página web municipal a través de la pestaña 'Trámites', 'Licencias-Autorizaciones', 'Edificios, viviendas y locales' y, por último, 'Viviendas de uso turístico'. Además contará con dos opciones diferenciadas en función de si lo que se desea es inscribir una vivienda completa o una habitación.

El Ayuntamiento espera tener verificadas todas las viviendas y concedidas las licencias para este verano

La web municipal incluye un mapa para conocer qué pisos son legales y cuáles están en trámite

«Ahora comenzará una guerra de metros, se peleará cada centímetro», asume el delegado Ramos

El delegado socialista, acompañado de Juan Carlos Cuevas, director de Urbanismo del Ayuntamiento, mostró asimismo un nuevo apartado en al web municipal. Todo donostiarra podrá comprobar a través de un mapa qué inmuebles operan de manera regulada, a qué zonas pertenecen y cuáles cuentan con informes en trámite. A cada piso identificado le acompañará además la información del portal concreto en el que se encuentra, la planta y la mano. De esa forma, «los vecinos podrán saber si un piso de su comunidad está cumpliendo con la norma para, en caso contrario, denunciarlo al Ayuntamiento, y ser al mismo tiempo información útil para propietarios que estén planteándose iniciarse en la actividad», indicó Ramos.

La nueva ordenanza, considerada la norma más integral de todo el Estado para regular los pisos turísticos, entiende la Parte Vieja como zona saturada y que, por tanto, no permitirá la apertura de nuevas viviendas; el Centro, Gros y partes de Amara, Egia y el Antiguo como área de alta demanda, donde podrá haber pisos en primera planta con usos no residenciales iguales o inferiores a 250 m2, además de un piso turístico en plantas altas por cada seis alturas; y la zona C, correspondiente al resto de la ciudad, donde se flexibilizan las condiciones hasta los 350 m2 de usos no residenciales y dos pisos turísticos por cada seis plantas en altura.

Estas limitaciones en la superficie derivarán, indicó el delegado con cierta sorna, en un fenómeno «muy curioso», «a partir de ahora todo el mundo va a querer tener una casa más pequeña de lo que es en realidad». El motivo no es otro que si dentro de un bloque de viviendas del barrio de Gros, por ejemplo, la superficie máxima que se puede destinar a actividades turísticas es 250 metros cuadrados, en el momento en el que se exceda ese volumen por mucho que se trate de dos metros cuadrados el inmueble que haya llegado en último lugar deberá cesar su actividad.

Desde el departamento de Urbanismo son conscientes de que en adelante arrancará una «guerra de metros, que se peleará centímetro a centímetro», y que las revisiones del catastro serán una práctica más recurrente en los próximos meses. No obstante, para este verano «hacia junio o julio» las dudas estarán despejadas y Donostia contará con un mapa definitivo de su actividad turística en viviendas.