«Estamos un poco abandonados» La terraza del bar, centro de reunión de los vecinos de Gurutze, ha sido escenario de varias caídas por no tener barandilla. / FOTOS: IÑIGO ARIZMENDI Denuncian la falta de accesibilidad, de limpieza y de mantenimiento que sufre esta urbanización entre Aiete y Lugaritz. Los vecinos de Gurutze reclaman mejoras en el barrio desde hace décadas al Ayuntamiento JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 febrero 2018, 12:03

Los vecinos de la urbanización Gurutze Alde, entre Aiete y Lugaritz con entrada por el paseo de Heriz, están hartos. Llevan años, décadas, reclamando más atención al Ayuntamiento, pero no les hacen caso. Sus problemas son conocidos -falta de accesibilidad, de limpieza y mantenimiento urbano, entre otros-, aunque siguen sin solución.

Cansados de que no se les escuche, han recogido firmas para trasladar su malestar a los responsables de Ijentea. En total, 135 vecinos han suscrito la lista de demandas, una cifra reveladora teniendo en cuenta que el barrio lo conforman diecisiete portales con ocho viviendas cada uno.

«Pedimos la renovación de Gurutze, con mejoras en asfaltado, seguridad vial, eliminación de barreras arquitectónicas, mantenimiento de jardines...», explican los representantes del vecindario, que acusan al Ayuntamiento de tenerles «un poco olvidados».

«Cortan la hierba pero no la recogen. ¿La echamos a la acera para que la barran?», se preguntan

«Hay cantidad de escaleras que habría que eliminar porque aquí vive mucha gente mayor», argumentan

«Aquí vive gente mayor, con dificultades lógicas de movilidad, y las escaleras no tienen barandilla», denuncian, al tiempo que señalan la peligrosidad del entorno del bar -punto de encuentro del barrio-, cuya terraza se asienta sobre un terreno elevado con el suelo inclinado y sin protección alguna en el lado del terraplén de la calzada.

«Ya ha habido que lamentar varios accidentes y caídas, tanto de personas mayores como de niños», relatan los vecinos, quienes argumentan que «son cosas que no cuestan tanto dinero y que estamos pidiendo desde hace muchísimos años».

Los jardines merecen, según cuentan, un capítulo aparte. «Da asco ir por allí. Te cortan la hierba, pero no la recogen y se marchan. En el Ayuntamiento nos dijeron que no había más presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿La echamos a la acera para que se la lleve el barrendero cuando pase por aquí?», se preguntan.

La falta de limpieza de las calles es otra queja recurrente. «No sabemos cuándo vienen las brigadas porque pocas veces les vemos por aquí. Nuestro barrio tiene muchas carencias, pero por pocos vecinos que seamos seguimos pagando impuestos y pertenecemos a Donostia».

La escasez de aparcamiento supone un quebradero de cabeza diario para muchos conductores residentes. «El otro día me pusieron una multa de 200 euros por aparcar en la mediana. Es cierto que el coche estaba mal estacionado, pero recuerdo que en su día, antes de hacer las casas nuevas y abrir la calle -que estaba cerrada al tráfico-, dijeron que no nos preocupásemos porque iban a crear no sé cuántas plazas nuevas. ¿Alguien las ha visto? Nosotros, no. Y luego se pusieron a conceder vados sin haber resuelto el problema del aparcamiento, del que ya les habíamos advertido», se lamenta una vecina.

Gurutze, como otras zonas de Aiete, es sinónimo de cuestas, con pendientes que superan el máximo permitido hoy y numerosas barreras arquitectónicas. «Hay cantidad de escaleras, somos un barrio de gente mayor, y habría que eliminarlas. Técnicamente no supondría ningún reto ya que hay rampas, escaleras mecánicas y otros sistemas disponibles», afirman.

Perros e incivismo

El incivismo y la falta de concienciación de algunos habitantes del entorno también es fuente de protestas. «Como en Gurutze hay mucho verde, los de las calles de arriba bajan con los perros y no todos recogen los regalitos que dejan sus animales. Y eso que las zonas ajardinadas están señalizadas con carteles que prohíben la entrada de perros», subrayan.

Los problemas del barrio vienen de lejos y en el consistorio tienen constancia de ello. De hecho, a lo largo de estos años los vecinos se han reunido con Ricardo Burutaran Bildu) o Alberto Rodríguez (PSE), entre otros concejales de diferentes épocas y color político.

«Movernos nos hemos movido, pero ninguna de las gestiones que hemos hecho hasta la fecha ha dado resultado. Cuando pedimos una reunión, o nos contestan que pasemos cuando queramos por la oficina de atención ciudadana o nos dicen que tenemos que constituirnos como asociación de barrio, según el momento. No pedimos tanto», concluyen.

Muchos de los déficits que sufre Gurutze son compartidos por otras urbanizaciones de Aiete que también reclaman mejoras. Es el caso de Bera Bera, construido en la misma época y aquejado de una obsolescencia que le impide adaptarse a los cambios sociales y de hábitos de la ciudadanía.

En Bera Bera están de enhorabuena, pues sus demandas han sido oídas en el Ayuntamiento y por fin en 2018 verán entrar las máquinas en el barrio. La reurbanización integral que precisa eleva el coste a varios millones de euros, pero ya este año se ha reservado una primera partida para iniciar la operación.