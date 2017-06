El Pleno insta a la Diputación a que ejecute la reforma de la rotonda de Martutene en 2018 Todos los grupos abogaron por la modificación y ampliación de la glorieta de Martutene. / MIKEL FRAILE La corporación pide por unanimidad a la institución foral que cumpla con sus compromisos AINGERU MUNGUÍA san sebastián Viernes, 30 junio 2017, 06:54

. Es la enésima petición a la Diputación para que asuma sus compromisos con la reforma de la rotonda de Martutene. La novedad es que, en el marco de un asunto bronco como pocos, el Pleno aprobó ayer por unanimidad una reclamación para que los Presupuestos forales de 2018 no pasen de largo respecto a este objetivo, incumplido desde hace dos años, y del que dependen cambios en el sistema de accesos viarios a la ciudad, entre ellos el de Carlos I.

El asunto se debatió en la sesión de la mano de una moción ordinaria presentada por el PP. El concejal Txema Murguiondo explicó que este punto «padece atascos diarios» tras haberse quedado corta su capacidad para regular los tráficos de la Autovía del Urumea y la semivariante de Hospitales, infraestructuras claves para los accesos a ámbitos tan importantes como la ciudad sanitaria, el polígono 27, Garbera y la entrada a la ciudad por la vega del Urumea. «Es necesario que la Diputación se ponga las pilas y prevea las partidas necesarias en los Presupuestos de 2018 para ejecutar la reforma de esta rotonda» trazada en un proyecto desde 2015.

Todos los grupos apoyaron el contenido de esta moción, matizada por dos enmiendas de EH Bildu. El concejal de Irabazi Loïc Alejandro subrayó la necesidad de reformar esta glorieta, entre otras cosas porque es la «condición sine qua non para actuar en el acceso de Carlos I». El concejal de EH Bildu Axier Jaka consideró que «hace tiempo que la rotonda se quedó pequeña», subrayó que en este asunto existe «un consenso político total» y concluyó que no se entiende cómo aún no se han licitado las obras de ampliación cuando el proyecto está redactado desde 2015.

El portavoz del PSE, Ernesto Gasco, indicó que solo se podrá mejorar Carlos I si se actúa en la rotonda de Martutene. Aunque no solo ahí. El concejal señaló que otra de las intervenciones necesarias es el nuevo enlace de la variante en Marrutxipi, algo que permitiría descongestionar la entrada a la ciudad por el paseo Bizkaia, «un tránsito hoy obligado para los residentes en Gros y Egia». Recordó que Amara es «el barrio más poblado de la ciudad y el que tiene los tráficos más intensos de entrada y salida», motivo por el cual urgió a actuar en la rotonda de Martutene «para que tenga mayor dimensión».

La concejala de Movilidad, Pilar Arana (PNV), también mostró su apoyo a la moción porque, pese a comprender que la Diputación ha realizado un fuerte esfuerzo inversor en los accesos viarios de San Sebastián en la última década, para la ciudad la ampliación de esta rotonda es «un asunto prioritario». No tuvo tampoco problema en apoyar el segundo punto solicitado por EH Bildu para que se presente en el plazo de tres meses a la comisión no permanente de Carlos I el estudio de flujos de tráfico y las conclusiones del informe foral sobre el asunto.

Txema Murguiondo agradeció los apoyos a la moción y concluyó que ahora ya solo falta que la Diputación «atienda esta petición» e incluya en sus presupuestos las partidas plurianuales necesarias para materializar la obra».