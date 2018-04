«No nos planteamos destinar el resto a otros proyectos» Martes, 17 abril 2018, 06:42

El concejal delegado de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya, señaló ayer durante la comisión de Hacienda que el gobierno municipal no se plantea «en estos momentos no tenemos proyectos entre manos» a los que destinar el resto del superávit. «Por lo menos hasta que el año no haya pasado y veamos como va el conjunto de gastos e ingresos», apuntó a una interpelación realizada por la portavoz del PP, Miren Albistur. La edil popular también le pregunto si, dada la liquidación positiva de las cuentas, el gobierno se plantea una congelación de las tasas e impuestos municipales. Macaya no concretó cuáles serán los cambios puesto que todavía hay que esperar «para tener los datos más certeros que permitan una previsión razonable» por la que calcular las nuevas cantidades pero que, en cualquier caso, «no será un aumento espectacular, sino moderado».