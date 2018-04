Contra la 'plaga' de grafitis y pintadas en San Sebastián El Ayuntamiento destina 147.725 euros a esta tarea en la que trabajan cuatro operarios. El concejal Díez estudiará la experiencia de Eibar en la que las comunidades de vecinos piden al consistorio la eliminación de los grafitis en sus casas Los propietarios privados deberían borrar las pintadas efectuadas en las fachadas de sus edificios. / USOZ AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN Martes, 17 abril 2018, 07:22

La batalla contra las pintadas y los grafitis es la tarea de nunca acabar. El gobierno municipal tuvo que dar explicaciones ayer en la Comisión de Espacio Público del Ayuntamiento sobre una cuestión en la que parece que todo lo que se haga es poco. La ciudad se gasta 150.000 euros todos los años en combatir con cuatro operarios a tiempo completo esta 'plaga', pero los medios se consideran insuficientes para la magnitud de la empresa. «Realizamos entre 30 y 80 actuaciones cada día de limpieza de pintadas y de pancartas», aseguró el concejal de Vías Públicas, Miguel Ángel Díez (PSE), quien explicó que los trabajadores de la brigada tienen incluso que escuchar «insultos y amenazas» cuando borran las que tienen un carácter político.

El polémico asunto fue tratado en la Comisión de Espacio Público a raíz de una interpelación presentada por el PP. Su concejal Txema Murguiondo preguntó por qué el gobierno municipal no elabora un plan de choque para «eliminar más activamente las pintadas y grafitis que se hacen en paredes, vallas, inmuebles y otros elementos del mobiliario urbano». Miguel Ángel Díez (PSE), responsable del mantenimiento urbano, negó la mayor. No es que no haya un plan de choque sino que lo que está en marcha es «una actuación diaria, mañana y tarde, durante todo el año» para atajar el problema. El servicio está incluido dentro del contrato de Limpieza Viaria y tiene un equipo humano y material dedicado en exclusiva al asunto compuesto por «dos furgonetas con equipo de presión hidrolimpiador, un vehículo de brazo articulado y cesta con hidroarenador de apoyo, un peón especialista en cada furgón y dos peones especialistas en el vehículo de apoyo».

Se priorizan «las pintadas de carácter político, amenazantes o insultantes»

Según explicó, su actuación se rige por un protocolo en el que se priorizan «las pintadas de carácter político, amenazantes o insultantes», que son eliminadas de cualquier propiedad sea pública o privada. Las pintadas no políticas realizadas en fachadas privadas corresponden a la propiedad del edificio eliminarlas, aunque Díez reconoció que «el Ayuntamiento interviene en circunstancias puntuales», dependiendo del grado de afección a la vía pública y en caso de que los propietarios renuncien a limpiarlas.

La administración se gasta anualmente 147.725 euros en este servicio que realiza entre «30 y 80 actuaciones» cada día. Algunas son mucho más sencillas de eliminar que otras porque no es lo mimo borrar «una pintada con rotulador en una superficie fácil de limpiar con un disolvente» que suprimir una gran pintada «en piedra arenisca donde hay que actuar con un equipo especializado de chorreo de arena y agua caliente». En cualquier caso, El responsable de la limpieza viaria reconoció que «los medios se ven superados» por el objetivo porque, además de eliminar las pintadas, debe ocuparse de quitar pancartas y carteles. «Los operarios deben escuchar cosas como 'ya te conocemos; ya sabemos quién eres'» cuando eliminan algunas pintadas en la Parte Vieja o en Amara, reconoció el edil a DV.

Miguel Ángel Díez reiteró que la actuación de los servicios de limpieza es «sistemática» y «continua», y pidió una mayor concienciación por parte de las comunidades de vecinos sobre su responsabilidad en el adecuado mantenimiento de sus fachadas. El concejal del PP Txema Murguiondo le preguntó si Donostia no podría copiar la campaña puesta en marcha en Eibar a petición de los vecinos para que, tras una petición formal por parte de las comunidades de propietarios, el Ayuntamiento limpiase los grafitis de los edificios y sancionase a los autores (se ha abierto expediente a doce personas en la ciudad armera). «Lo analizaremos», concluyó.