Placer sin gluten en Donostia

Grandes restaurantes

La paulatina sensibilización hacia una enfermedad hasta hace algunos años apartada de los fogones, ha conseguido que cada vez más hosteleros tengan en cuenta el poder adaptarse a estas necesidades. Con manos, sartén, utensilios limpios y algo de voluntad se puede ofertar algo socorrido sin problemas, pero llegar a Donostia y quedarse a medias no es una opción muy satisfactoria. Las posibilidades crecen y el aluvión de turistas provenientes de países donde la detección de la enfermedad es más común, obligan a una respuesta de la hostelería. Los restaurantes donostiarras están preparados en general ante cualquier adaptación de los menús, pero conviene avisar con antelación. Además de los templos de reconocimiento mundial, son numerosos los que rozan el olimpo de las estrellas Michelín, por lo que se les presupone una alta responsabilidad y exigencia. No duden en descolgar el teléfono y preguntar por sus opciones. Muchos restaurantes donostiarras no lo hacen público, pero su formación permitirá deleitarles sin riesgos. Pruébenlos, no se arrepentirán. Si tienen dudas, visiten la página oficial de la asociación de celíacos donde les darán unas pautas para que comer fuera de casa se convierta en un placer.