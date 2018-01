El Paseo Nuevo de San Sebastián continuará cerrado hasta mañana tras sufrir pequeños destrozos 00:55 Los paseos de Leizaola y el Peine del Viento sí se abrirán a peatones hoy, una vez finalicen las tareas de limpieza AINHOA IGLESIAS Jueves, 4 enero 2018, 11:58

El Paseo Nuevo de San Sebastián permanecerá cerrado hasta este viernes por la mañana tras sufrir pequeños destrozos. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de San Sebastián mediante una nota, en la que detalla que sí estarán operables para peatones a lo largo de la jornada de hoy los paseos de Leizaola y el peine del Viento, una vez finalicen las pertinentes tareas de limpieza.

La alerta naranja por impacto de ola en la costa ha finalizado esta mañana «sin que el temporal deje grandes destrozos en las zonas de Donostia más próximas a la costa», valora el Consistorio.

A pesar de que lo peor del impacto marítimo-costero parece haber pasado ya, el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martín Ibabe, ha aconsejado mantener el cierre del Paseo Nuevo tras inspeccionarlo junto a técnicos de Mantenimiento Urbano, Protección Civil, Bomberos y Guardia Municipal. La zona se ha visto afectada por el embate de las olas y, si bien los destrozos no son tan importantes como en temporales anteriores, parte del mobiliario urbano -algún banco y papeleras-, y un tramo de barandilla han sufrido desperfectos. Además el mar ha escupido bastante suciedad sobre los adoquines, lo que requerirá que los servicios de limpieza de la capital guipuzcoana se empleen a fondo. Las tareas, sin embargo, no podrán acometerse hoy. Según explica el Ayuntamiento, a pesar de que el nivel de alerta ha descendido a aviso amarillo, las olas continuarán golpeando este jueves el litoral donostiarra. El Paseo Nuevo es una zona especialmente sensible al azote del Cantábrico, por lo que resultará imposible realizar las tareas de limpieza de desperfectos y reposición provisional de la barandilla afectada hasta que pase completamente el temporal que ayer se cobró dos vidas en Mutriku.

Las imágenes que el temporal dejó este miércoles en Donostia

