Por un parque de Ulia seguro Una de las geoformas que los paseantes podrán conocer este domingo, en su paseo por Ulia. Eguzki propone para este domingo una marcha contra las actividades de caza. Visitarán la desconocida cala Illurgita y sus raras geoformas, en una ruta diseñada por Alquézar GORKA LARRUMBIDE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 enero 2018, 07:36

La asociación ecologista Eguzki propone para este domingo una excursión mañanera, fácil, de 8 kilómetros de recorrido y 2 horas y 30 minutos de duración por un itinerario 'secreto' con el objetivo de solicitar a los ayuntamientos de Pasaia y Donostia que Ulia sea «un parque seguro y libre de actividades con armas de fuego». En este itinerario, diseñado por Jesús María Alquézar del Club Vasco de Camping, se visitará la desconocida 'Cala Illurgita', donde los paseantes descubrirán las extrañas harribolak, paramoudras y otras geoformas características de esta zona. El desfiladero y el fuerte del almirante cerrarán la travesía a la altura de Trintxerpe. Los interesados tienen dos puntos de encuentro con el resto de los excursionistas. Los primeros, a las 9.30 horas en el alto de Miracruz (Restaurante Arzak) o, los segundos, a las 10.15 horas desde el collado de Mendiola -aparcamiento ikastola Herri Ametsa- hasta donde se puede llegar en coche. Inscripciones en el teléfono 659 489110.

«Con esta marcha interpretativa queremos reclamar a los ayuntamientos de Donostia y Pasaia que aprueben definitivamente el Plan Especial de Ulia, incorporando la prohibición de las actividades cinegéticas en el ámbito del mismo. A la Diputación de Gipuzkoa solicitamos también que mantenga los límites de la zona de seguridad del monte, velando así por el interés general», explican desde la asociación ecologista. «La ciudadanía en general y la de Oarsoaldea y Donostialdea en particular tenemos derecho a disfrutar con la máxima seguridad, de la paz, del paisaje, la flora, la fauna, el mar, etc. que nos ofrece nuestro monte. En este pulmón verde las viviendas llegan hasta cotas máximas, existiendo centros de enseñanza en la misma loma. También los deportistas que practican senderismo, carreras de montaña, o las bicicletas BTT tienen derecho a disfrutar sin riesgos añadidos. No hay que esperar a que ocurra una desgracia, un 'accidente' para luego lamentarse, cuando se deberían haber adoptado la prohibición de ciertas prácticas peligrosas con antelación», añaden.

Desde el alto de Miracruz por el sendero montañero se alcanzará el collado Mendiola, donde se unirán los que hasta allí hayan llegado en su coche. La excursión continuará por el camino tradicional para descender hasta la cala de Illurgita, a través de la selva de Ulia, un desconocido recorrido Orinoco amazónico. A la playa de cantos rodados no llega hoy en día casi nadie y merece la visita para ver diferentes geoformas de la geo-ruta litoral (paramoudras, alveolos, estratos de arenisca con capas de lutitas y las curiosas harribolas/harribolak).

Se retornará al collado Mendiola para continuar por la senda paralela al 'desfiladero' de Ulia hasta el fuerte del Almirante, un dilatado paisaje hacia todos los rumbos, donde estaban los puestos de caza. Allí los que deseen retornar al collado Mendiola regresarán por el Faro de la Plata e Ingeles Iturria. Los que hayan salido desde el Alto de Miracruz, por otro sendero secreto hasta Trintxerpe, también con puntos de caza.