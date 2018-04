La oposición denuncia falta de garantía jurídica en los proyectos urbanísticos El expediente de Illunbe, a la espera de su evaluación ambiental. / LUSA EH Bildu, PP e Irabazi piden la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ambulatorio de Aiete para evitar que un recurso pueda paralizarlo DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 abril 2018, 06:43

Los tres partidos de la oposición han vuelto a mostrar esta semana su preocupación por que el gobierno municipal lleve al Pleno la aprobación de proyectos urbanísticos «que no cuentan con la máxima seguridad jurídica» y que podrían ser echados para atrás por los tribunales. La llamada de atención no es nueva y se refiere en este caso a las operaciones para construir el ambulatorio de Aiete y un ascensor en el hogar del jubilado Jatorra. EH Bildu, PP e Irabazi denuncian que ambos proyectos no cuentan con el Informe de Impacto Ambiental, documento que la justicia ha reclamado como necesario en varias ocasiones y que ha obligado a la paralización de expedientes como el de Viveros de Ulia, Bretxa o Illunbe.

«Habiendo estos precedentes no entendemos esta obstinación del gobierno municipal de no incluir este informe», destacó la portavoz del PP, Miren Albistur, el pasado lunes en el transcurso de la comisión de Urbanismo. En la misma línea se pronunciaron las otras dos formaciones de la oposición. El concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran remarcó que no se trata de avalar la idoneidad de estas obras «sino de utilizar el criterio más exigente para evitar un recurso» mientras que el edil de Irabazi, Loïc Alejandro, también mostró su «incomprensión».

El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, reconoció que podría haber una «inseguridad jurídica», no obstante apuntó que «el margen interpretativo que existe en esta cuestión hace que nuestra postura sea legítima». Puso como ejemplo para ello el Ayuntamiento de Bilbao, «que es quien decide qué expedientes manda a Lakua para que sean objeto de estudio de impacto. Es un ejemplo de qué ocurre con la misma ley a escasos 100 kilómetros de aquí». En este sentido señaló que los servicios jurídicos de su departamento han considerado que «el impacto ambiental es nulo» y que se trata de «obras públicas que buscan la mejora de la ciudadanía».

«Hay precedentes con Viveros de Ulia, Bretxa e Illunbe, no entendemos tal obstinación», dice el PP

«El margen interpretativo que hay es muy amplio, creemos que no hay impacto», apuntó Ramos

Sus argumentos no convencieron a los partidos de la oposición. «Tenemos que cumplir las normas y dejar de interpretar», le dijo Albistur a Ramos. «Cada vez que un ciudadano viene al Ayuntamiento a pedir permiso para una obra se le piden todas las licencias correspondientes. Y el Ayuntamiento, por ética, debería hacer lo mismo», añadió. En este sentido, recordaron que el propio secretario general del Ayuntamiento, en un informe solicitado por las tres formaciones, señala que ambos proyectos «deberían haber sido sometidos a Evaluación Ambiental».

«Manipulaciones cero»

La oposición pide que estos dos expedientes sean retirados hasta que tengan el informe ambiental correspondiente. Por ello se abstendrán en la votación definitiva de estos proyectos en el Pleno de final de mes y presentarán una moción conjunta para exigir que se pida la evaluación ambiental «sistematicamente» en los próximos expedientes.

Ramos interpretó las críticas como «una técnica para desgastar al gobierno» por parte de la oposición. Asimismo, añadió que «cada uno votará lo que crea oportuno, y ahí se verá quien apoyó el proyecto y quién no».

«Manipulaciones cero», exigió Burutaran, al igual que los ediles de las otras dos formaciones. «No es un capricho y creemos que estos proyectos son una necesidad, pero se están obcecando en una postura que no es buena», añadió Albistur.