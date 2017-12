Las obras de ensanche de aceras en San Martín se alargarán hasta abril La acera del lado de los números pares luce ya más ancha. / J. USOZ El Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el plazo por la ejecución de trabajos de mejora en los suministros de energía DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:33

Las obras de ensanchamiento de las aceras de la calle San Martín no sólo no han terminado todavía, sino que se van a alargar un poco más de lo esperado en el tiempo. Tras un mes de parón para no afectar a los comerciantes en sus ventas navideñas, los trabajos se retomarán este próximo día 8 de enero. Y si bien parecía que en poco más de un mes ya habrían terminado, la realidad ha vuelto a imponerse y la fecha de finalización se trasladará, si todo va sobre la marcha, al mes de abril.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la ampliación del plazo de ejecución de estas obras, pasando de los 4 meses y medio acordados en un principio, a los 6 y medio de ahora. El concejal de Vías Públicas, el socialista Miguel Ángel Díez, explica que esta «necesaria» ampliación de plazos viene dada porque las empresas Edp Naturgas e Iberdrola han aprovechado la acometida de estos trabajos para renovar y mejorar las infraestructuras para el suministro de sus servicios. El alargamiento de los tiempos de ejecución supone un revés para el tráfico rodado que utiliza la calle San Martín. Las obras afectan tanto a los vehículos que van desde Amara al Centro por la calle Easo como a los que proceden del Antiguo.

El proyecto va a permitir ensanchar las aceras de 150 metros de la calle, entre Manterola y Urbieta, de tal forma que sus bordillos se van a alinear con el resto de las manzanas de esta arteria vial. Las aceras, que ahora apenas cuentan con 1,5 metros de sección, pasarán a tener hasta 3,5 metros en ambos lados de la calle. La acera de los números pares ya luce con su nueva imagen, más amplia. En apenas dos semanas darán inicio los trabajos en la acera de enfrente. En total, los trabajos se adjudicaron por un importe de 387.001 euros.

Asimismo, se mantendrán los tres carriles de circulación, pero se reducirá su anchura. No se prevé que ello genere ningún problema al tráfico pero sí que ayude a contribuir a reducir la velocidad de los vehículos.