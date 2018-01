Las obras del ambulatorio de Aiete arrancarán este año, pese a los cambios en el proyecto La parcela de Aiete donde se ubicará el ambulatorio sigue a la espera del inicio de las obras. / A. M. EH Bildu critica la gestión de los nuevos centros de salud tras dos años y medio de legislatura. Goia explica que las modificaciones introducidas por Osakidetza «no son caprichos sino reformas para mejorar servicios» AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018, 06:44

La situación de 'impasse' de los nuevos centros de salud volvió ayer al Pleno del Ayuntamiento. Una moción de EH Bildu, que se aprobó por unanimidad suscitó un debate en el que el alcalde, Eneko Goia, aseguró que, pese a los cambios introducidos en el proyecto por Osakidetza y las modificaciones que habrá que realizar en el plan especial que avala esta operación, la construcción de esta infraestructura se iniciará «este mismo año».

Las obras de edificación de los centros de salud de Aiete y el de Parte Vieja y Centro parece que arrancarán este año. Ambos casos son diferentes, pero comparten una cuestión común: su materialización descansa en la aprobación de planes especiales que parecían ultimados, pero que, por diferentes causas, van a tener que ser modificados.

En el caso de Aiete, el planeamiento estaba aprobado desde mayo del año pasado, pero Osakidetza ha introducido unos cambios en el proyecto que superan la edificabilidad prevista en el plan especial, lo que obliga a retocar este instrumento urbanístico. El nuevo ambulatorio de la Parte Vieja, que se ubicará en el edificio Pescadería, descansa en un plan especial de mayor envergadura, que pretende reordenar los usos de todo el complejo Bretxa. Y el gobierno municipal ha reconocido en los últimos días que va a tener que frenar la tramitación de este plan especial para incluir un estudio de evaluación ambiental, que no se había previsto. Para este año estaban previstos los primeros derribos, pero aún falta por concretarse los acuerdos de reubicación entre la concesionaria y cada uno de los asentadores.

La prolongación de los trámites administrativos para la materialización de estos equipamientos y las críticas que recibió el gobierno municipal anterior por su gestión de los ambulatorios abonó el terreno para que EH Bildu realizase una dura intervención contra el ejecutivo PNV-PSE. El concejal Josu Ruiz calificó de «nula gestión» la realizada con el ambulatorio de Aiete. «Si se aprueba un plan especial no entendemos que ahora haya que hacer uno nuevo. A este paso quizá no veamos comenzar las obras en esta legislatura», apuntó. El concejal manifestó que los centros de salud son «infraestructuras básicas» y los vecinos de Aiete «son los paganos» de esta gestión. En relación al equipamiento de la Parte Vieja, indicó que «llueve sobre mojado». «Hemos de recordar que durante la legislatura anterior el Ayuntamiento recuperó el edificio de la Pescadería de la Bretxa y que gracias a ello en mayo de 2015 se procedió a realizar una primera cesión a Osakidetza. Desde entonces ya han transcurrido dos años y medio y no se han producido avances. Ante las alegaciones presentadas al plan especial, y también porque no se ha realizado una gestión adecuada, nos tememos que el tema se retrasará aún más».

«Llevan dos años y medio de gobierno y no se producen avances. No hay una gestión adecuada» Josu Ruiz, Concejal de EH Bildu

«Cuando Bildu ofreció Pescadería a Osakidetza para el ambulatorio aún estaban los cines dentro» Eneko Goia, Alcalde

El alcalde, Eneko Goia, reprodujo buena parte de las explicaciones que sobre estas cuestiones ya había dado en comisión. «El gobierno de Bildu, en la pasada legislatura, lo único que hizo en cuatro años fue elegir la parcela» donde se ubicaría el ambulatorio de Aiete, sin inscribirla en el registro. Recordó que el gobierno municipal actual cedió la parcela al Gobierno Vasco y ha tramitado un plan especial para hacer posible la operación. «Han surgido algunas dificultades porque Osakidetza quiere ofrecer más servicios. Son obstáculos que se pueden superar, no caprichos», afirmó. El alcalde reiteró que la modificación del plan especial llevará «tres meses», pero simultáneamente se avanza en la tramitación de las licencias «para que las obras empiecen este mismo año».

Respecto al ambulatorio de la Parte Vieja, Goia recordó a EH Bildu que ofrecieron el edificio de Pescadería a Osakidetza «cuando aún estaban los cines» funcionando en su interior. «No me diga que estaba el tema a punto de iniciarse porque no es cierto», le dijo a Josu Ruiz. El alcalde señaló que desde el principio «dijimos que esta operación era un objetivo ambicioso, un proyecto complicado y que, por tanto, llevaría el conjunto de la legislatura» materializarlo. Explicó que no solo se va a ubicar un centro de salud en Pescadería, sino que se pretende impulsar el centro comercial, recuperar el mercado tradicional en la planta de calle, recuperar la plaza de la Bretxa e instalar un centro deportivo en la última planta de Pescadería». «Es más complicado, sí, pero merecerá la pena», concluyó.