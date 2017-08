El nuevo camino del parque Cristina Enea se abrirá este fin de semana El nuevo camino de Cristina Enea estará habilitado este fin de semana, si el tiempo no lo impide. / A. M. El nuevo sendero, que une la pasarela Mikel Laboa de Riberas con la que cruza las vías del tren, tendrá una pendiente menos inclinada DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 11 agosto 2017, 07:09

La nueva senda que une en el parque Cristina Enea la pasarela Mikel Laboa -en Riberas de Loiola- y el puente sobre las vías del tren -en el paseo Federico García Lorca- se abrirá este fin de semana. Durante los últimos dos meses este camino ha estado cerrado mientras se han llevado a cabo las obras cuyo objetivo ha sido rebajar la severa pendiente de este tramo que complicaba el trayecto de casa hacia el centro de la ciudad a los vecinos de Riberas, Loiola y Martutene, así como a los ciclistas, que utilizaban este camino para acortar la ruta por la ribera del río.

Durante el día de hoy está previsto que se eche la capa de asfalto necesaria para culminar este nuevo camino que, si el tiempo no lo impide, será transitable por los vecinos y demás usuarios del parque durante el fin de semana. El sendero que está a punto de estrenarse bordea el límite entre el parque y el colegio Mundaiz, con una pendiente más accesible -con una máxima del 6%- para personas con movilidad reducida, familias con cochecitos infantiles y bicicletas. Además de la nueva senda se acondiciona un nuevo murete perimetral con verja metálica, cuyas obras continuarán la semana que viene desde el exterior de la zona verde.

La obra fue aprobada por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, a petición de la asociación de vecinos de Riberas de Loiola, Kalapie y entidades de personas con discapacidad. Estos grupos reclamaron al Consistorio hace años que redujera la cuesta de este paseo, que hasta ahora contaba con pendientes de hasta el 17%, aunque la diferencia entre los extremos del camino era del 6,8%.

Durante el día de hoy está previsto que se eche la capa de asfalto necesaria para culminar el paseo

Durante el cierre de este atajo, que une las dos pasarelas peatonales en un tramo de unos 180 metros, se habilitó un nuevo trayecto alternativo por el interior de la finca del colegio de Mundaiz, con acceso desde el paseo con el mismo nombre.

El uso de este sendero ha ido creciendo con el paso del tiempo. Este hecho hizo que el Ayuntamiento tomase la decisión de adelantar el horario para su apertura. Así, desde el pasado mes de febrero la apertura de las verjas se realiza a las 6.30 horas de la mañana. De esta manera se da respuesta a las demandas de la asociación de vecinos de Riberas de Loiola, que reclamaba este cambio de horario para hacer uso de los primeros trenes y autobuses de la estación de Atotxa. El cierre, por su parte, se retrasó hasta las 22.30, por el mismo motivo.

Tala de árboles

Los trabajos para habilitar este sendero han requerido la tala de medio centenar de árboles en Cristina Enea. El pasado mes de junio el concejal de Medio Ambiente, Alfonso Gurpegui, explicaba que esta intervención estaba contemplada desde un primer momento en el proyecto.

El delegado del PSE detalló que los ejemplares cuyo apeo se preveía en la memoria constructiva eran 47: 20 de ellos en suelo público y el resto, en terrenos del colegio Mundaiz. Según dijo, se trataba de especies «de poco valor», en el sentido de que no eran autóctonas ni de «gran porte».

La pérdida de masa arbórea se compensará próximamente con la plantación de otros tantos ejemplares, estos sí de mayor tamaño y de especies «en consonancia» con el entorno. Gurpegui admitió no saber con exactitud cuántos árboles han sido talados, ya que «eso se decide in situ». Hasta que los técnicos del Ayuntamiento no elaboren el preceptivo informe, no se conocerá el alcance de la actuación.

El edil socialista recordó, asimismo, que el rediseño del nuevo sendero responde a «prioridades de accesibilidad y visibilidad», ya que el recorrido original generaba un punto crítico para la seguridad.