Los vecinos de Herrera denuncian que «es necesario eliminar esta barrera» La calzada de San Antonio cuenta con una importante pendiente que dificulta el acceso a la parte alta a muchos vecinos. / D. S. Denuncian que su estado impide que muchas personas utilicen esta vía, que conecta con las redes de transporte público y servicios del barrio DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 08:01

No son pocos los vecinos que utilizan la empinada calzada de San Antonio para acceder a Herrera para coger el Topo, el autobús o para ir a trabajar a los comercios cercanos. «Aunque serían muchos más si estuviera en mejor estado de accesibilidad», asegura una vecina de la zona. Se trata de un camino empedrado en cuesta, que cuenta también con un largo tramo de escaleras, y que conecta la urbanización de Montesol, las calles Kaskarre y Julianenea con la parte baja de Herrera. Ahora bien, los que transitan esta vía aseguran que su inclinación y su estado no son los más adecuados, sobre todo para personas mayores o con movilidad reducida.

Es por ello que piden algún tipo de solución mecánica de movilidad vertical que facilite el tránsito y no aísle a algunos residentes de un área con tanta actividad y conexiones con transporte público como es Herrera. Desde la asociación Osteguna no se cansan de recordar que este camino es el mejor itinerario para acceder a las estaciones de Renfe y Euskotren, las líneas de Dbus y Ekialdebus, o incluso para acercarse a otros puntos.

«Nos dicen que no es una actuación prioritaria porque hay falta de usuarios. Pero esto ocurre porque muchos peatones han optado por otros itinerarios más largos por no utilizar esta cuesta», apunta Elena Arrieta, miembro de la junta directiva de esta asociación. «Si esto se solucionase volvería a transitar muchísima gente que utiliza el transporte público, que acude a sus puestos de trabajo o que simplemente quiere acceder a los servicios de Herrera», añade.

La edil de Movilidad reconoce que es una actuación necesaria pero no prioritaria

Asimismo, asegura que la iluminación del camino «está en un estado lamentable», lo que hace que sea un auténtico punto crítico para todo tipo de personas. «Por supuesto para mujeres por el riesgo de agresión, pero en general para todos los usuarios. No está en condiciones», indica Arrieta.

El grupo municipal Irabazi cogió el guante de esta reclamación vecinal y llevó al Pleno de este jueves una moción en la que instaba al gobierno municipal a que presentara una propuesta para mejorar esta conexión peatonal. Desde esta formación recordaron que se trata de una propuesta que estaba incluida en el programa electoral del PNV y que, «transcurridos tres años de mandato, creemos que es hora de que el ejecutivo local presente su propuesta para cumplir con su promesa y con esta vieja reivindicación del vecindario de la zona».

La portavoz de la formación, Amaia Martín, destacó que mejorar la accesibilidad de la calzada de San Antonio «tendría un doble efecto, ya que por un lado mejoraría la movilidad peatonal y contribuiría a revitalizar los comercios de la zona, ya que facilitaría el acceso a los mismos a quienes viven en la parte alta, ya que ahí no los hay».

«Ayudaría a revitalizar los comercios de la zona», asegura Amaia Martín (Irabazi)

Los miembros de la asociación Osteguna se muestran «cansados» de que los sucesivos gobiernos municipales no terminen de atender sus peticiones. «Trabajan partiendo del principio de que solo existen flujos desde el centro hacia la periferia. Y no es así, también hay movimientos de la periferia hacia la periferia, por trabajo, asuntos sociales, sanitarios... Herrera siempre ha tenido conexión con Trintxerpe, Irun, Hendaia, no solo con el centro de Donostia», apunta Arrieta.

Asimismo destaca que las intervenciones que se han hecho en Herrera «no responden a una actuación integral, con perspectiva de barrio, son parches pensados para los que pasan por aquí».

No en esta legislatura

La moción fue debatida en el Pleno pero fue tumbada por los votos en contra de los miembros del gobierno municipal, PNV y PSE. La delegada de Movilidad, Pilar Arana, reconoció que la conexión de la zona alta y baja de San Antonio estaba incluida en su programa electoral, «ya que es una necesidad clara». No obstante, señaló que el Plan Director de Movilidad Vertical reconoce más de 30 zonas que necesitan de actuaciones de este tipo y que en base al estudio de variables objetivas se estableció un orden de prioridades entre las que no está la de San Antonio.

«Somos conscientes de que los vecinos tienen un itinerario peatonal muy complicado, por eso estamos trabajando para que la ampliación del taxi bus llegue a la zona de Montesol», manifestó Arana. Pero fue clara: «En esta legislatura, tal y como van las inversiones, no llegaremos a acometer esta obra».

El PP sí que apoyó la iniciativa de Irabazi. Su portavoz, Miren Albistur, destacó que «tenemos la mala suerte» de que el Plan Director sitúe esta operación en el puesto 17. «Van a tener que pasar décadas, visto el ritmo», criticó. Por su parte, EH Bildu, que también se mostró a favor, denunció que el gobierno municipal «se deje sin gastar seis de cada diez euros que tiene en inversiones» y pidió al ejecutivo que redacte al menos una propuesta para mejorar las redes de comunicación de Herrera.

Por su parte, el portavoz socialista, Ernesto Gasco, se posicionó en línea con sus socios de gobierno, y pidió a la oposición que dijera «qué proyectos relegamos para poder acometer esta intervención». En este sentido, aseguró que «es un juego tramposo para meter el dedo en el ojo» y que «no vale el buenismo permanente».