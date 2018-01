Música contra el hambre en el este de África La voluntaria Loli Fernández atiende a una clienta en la tienda de Oxfam Intermón en San Sebastián. / LUIS MICHELENA Oxfam Intermón organiza el día 28 en el Dabadaba un concierto solidario para los proyectos de la oenegé CRISTINA TURRAU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 enero 2018, 07:33

Hace diez años abrieron la tienda que tienen en la calle San Francisco número 22, pero los primeros voluntarios empezaron a trabajar en San Sebastián diez años antes. Se trata de la oenegé Oxfam Intermón, que organiza para el domingo 28 su segundo concierto solidario en la sala Dabadaba. Recaudarán dinero para proyectos en marcha de la organización, especialmente los más urgentes: paliar las hambrunas que se están registrando en Zimbabue, Sudán del Sur, la región del Lago Chad, arrasada por la sequía, y todo el este de África.

«El concierto tiene un objetivo recaudatorio, con las miras puestas a las actuaciones más urgentes de Oxfam Intermón, como son las hambrunas en distintos países de África», explica la voluntaria Rosa Sarasola, responsable de la tienda de la oenegé en San Sebastián. «También nos sigue interesando darnos a conocer en la ciudad, porque la tienda es pequeña y no está en un lugar demasiado visible, aunque contamos con una clientela fiel».

Oxfam Intermón reúne en Gipuzkoa a 33 voluntarios. Tiene sedes también en Bilbao y Pamplona. Intermón se fundó en España en 1956 y desde 1997 pertenece a la Confederación Internacional Oxfam.

Apoyo de la sala de Mundaiz

El concierto solidario de la sala Dabadaba (Mundaiz, 8) cumple su segunda edición. «Estamos muy agradecidos a Dabadaba, que nos hace un hueco en la agenda impresionante que maneja y nos cede el espacio», explica Sarasola. «El pasado año también colaboró con nosotros para organizar el concierto, en el que participan de forma solidaria varios grupos de San Sebastián y su entorno».

El II Concierto Solidario Oxfam Intermón tiene como objetivo contribuir a salvar vidas a través de la música. Lo recaudado con las entradas del concierto, a 8 euros en venta en taquilla el mismo día 28 de enero y en la tienda de la oenegé en la calle San Francisco 22, se destinará a los proyectos en marcha. Trabajan para acabar con la pobreza que afecta a una de cada tres personas en el mundo. Hay proyectos urgentes, las hambrunas que afectan a zonas de África como la región del Lago Chad, considerada por Acnur una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

El concierto Día 28 El domingo 28, en la sala Dabadaba (Mundaiz, 8), entre las 17.00 y las 23.00 horas. Cada actuación durará entre 45 minutos y una hora. Entradas 8 euros, a la venta en la tienda de Oxfam Intermón (San Francisco, 22) o el mismo día en la taquilla del Dabadaba. Los grupos The Burns, The Last Jack, Nothing Box, Gardena y el vocalista Yon Figueroa.

Como en la pasada edición, habrá un pequeño puesto de venta de 'comercio justo', con productos de alimentación como chocolates, aperitivos, café o panela en la sala, atendido por voluntarios de la organización. «Queremos dar a conocer una forma de consumo responsable que garantiza unas condiciones de trabajo y salarios dignos a los productores de países empobrecidos», dicen en la organización.

Como en la pasada edición, habrá un pequeño puesto de venta de 'comercio justo', con productos de alimentación como chocolates, aperitivos, café o panela en la sala, atendido por voluntarios de la organización. «Queremos dar a conocer una forma de consumo responsable que garantiza unas condiciones de trabajo y salarios dignos a los productores de países empobrecidos», dicen en la organización.

Cuarteto donostiarra

The Last Jack, uno de los grupos participantes, estuvo también en la pasada edición. Son un cuarteto donostiarra de rock formado por el cantante y guitarrista Jon Elizalde, Mario Picó al bajo, Andoitz Bueno y Asier Valle a la batería. Comenzaron su andadura en el 2015 y desde entonces no han parado de actuar por Euskadi con su rock orgánico. En 2017 se suman Andoitz Bueno y Asier Valle, dos habituales de la escena musical donostiarra. En su setlist, desde el blues más melancólico hasta el rock más contundente.

También estará Nothing Box, grupo de pop rock alternativo formado por Marcos Ubiria (voz), Koldo Belloso (bajo y coros) y Aitor Mansilla (batería). Inició su andadura en marzo de 2014 bajo el nombre de Burnout. A principios de 2016 grabaron su primer LP. Desde entonces han actuado en circuitos musicales como Katapulta o Musikagela y han pasado por Doka, Dabadaba, Tabakalera, Fnac, el Festival Music Box y las terrazas del Kursaal en la Aste Nagusia de San Sebastián.

The Burns tocó en el I Concierto Solidario Oxfam Intermón y ahora vuelven con su rock garaje. El grupo surgió en Donostia en 2015 con Fred (guitarra) y Aengus (batería). Más tarde se unirían Serge (guitarra) y Chris (bajo), que ha dejado la banda y al que sustituye Eneko (bajo). Sus canciones hablan de la sociedad actual, desde la política al consumismo, el deseo o la pérdida, y este año han grabado su primer EP, 'Asylum'.

El grupo de rock donostiarra Gardena comenzó su andadura hace cuatro años actuando en los alrededores de San Sebastián. Está formado por Jon Fernández (guitarrista y voz), Xabier Cormenzana (teclista), Ion Sarasola (bajista) e Iñigo Esarte (batería). Esta banda ha grabado su primer disco este año, 'De La Lucha y La Locura'.

Yon Figueroa Akustikoa es el proyecto en solitario de Yon Figueroa, músico de Errenteria. En 2015, tras haber tocado en una banda de metal (Drakken) y haber experimentado con muchos estilos, apostó por un formato en solitario en euskera. En 2017 ha publicado su primer disco, 'Zubiak', 10 canciones de música folk y otros estilos, en el que cuenta con colaboraciones como la de Cifu (Celtas Cortos).