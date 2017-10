Mujeres y mayores con poder Una de las conferencias celebradas en el ciclo del año pasado. Habrá actividades durante toda la semana, como la charla de hoy de Toti Martínez de LezeaEl centro cultural Ernest Lluch acoge un ciclo de salud sobre empoderamiento ELI KORTA SAN SEBASTIÁN. Martes, 3 octubre 2017, 07:24

Tomar conciencia del poder individual y colectivo de las mujeres es el primer paso hacia su empoderamiento. En este campo hay muchos aspectos que trabajar aún, por ello, el programa Plus 55 de Donostia Kultura, en colaboración con la Casa de las Mujeres de Donostia, ha organizado diversas actividades durante esta semana en torno a este asunto.

La iniciativa se desarrollará principalmente en el centro cultural Ernest Lluch y se enmarca dentro de las jornadas de salud que año tras año se organizan desde este departamento, siguiendo su objetivo de aumentar la participación de los mayores en las diversas actividades culturales de la ciudad.

Según apunta Iratxe García desde el programa Plus 55, «hay una gran cantidad de personas que viven y están solas, por lo que es fundamental darles un empujón para que sean conscientes de que, a pesar de la soledad, tienen muchas herramientas para salir adelante».

Este año el centro cultural ha querido reformular sus jornadas de salud «con un programa más ambicioso y variado de actividades». En ese sentido, aseguran que «estamos cambiando el rumbo a la hora de programar, buscamos actividades que promuevan la participación, la integración personal y colectiva, empoderar a la gente mayor, romper estereotipos de épocas pasadas y que vean que tienen mucho y bueno que aportar».

En ediciones pasadas, este ciclo se ha centrado en talleres y charlas fundamentalmente, mientras que en esta ocasión, bajo el título 'Empoderándonos', se proponen sesiones de teatro y visitas guiadas para enriquecer el programa y atraer a más personas a través de una oferta más variada.

El ciclo comenzó ayer al mediodía, precisamente con la visita guiada a la Casa de las Mujeres de Donostia, situada en la calle Oquendo, de la mano de Pilar Romea, Ana Txurruka y Silvana Ostiza, con el fin de dar a conocer la multitud de actividades que se desarrollan en este lugar. Tal como explican, «es un espacio de encuentro, debate y reflexión de las mujeres para poder incidir en las políticas, programas y proyectos que tengan como objetivo avanzar hacia la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida».

Asimismo, la primera conferencia del ciclo tuvo lugar ayer en el centro cultural Ernest Lluch bajo el título 'Nuevos espacios y genealogías feministas', impartida por Carmen Díez, profesora de Filosofía de los Valores y Antropología Social en la UPV, y Teresa del Valle, antropóloga feminista y catedrática emérita en Antropología Social de la UPV. Tras la charla, se proyectó la película 'Las chicas de la lencería' con un coloquio posterior.

Para hoy están previstas dos actividades. Por un lado, un taller teórico-práctico a las 10.00 horas en el salón de actos de la casa de cultura, dirigido por Miriam Herbón, socióloga y experta en igualdad, que hablará sobre qué es el empoderamiento, para qué sirve y por qué es necesario trabajarlo. Asimismo, analizará la adquisición de este importante valor desde el punto de vista individual y colectivo.

Más que una escritora

Por otro lado, por la tarde, en un encuentro que comenzará a las 19.00 horas, la escritora Toti Martínez de Lezea hablará sobre sus otras facetas personales, más allá del ámbito de la literatura. Y es que, tal como apunta, «algunos autores suelen describir sus jornadas diarias, pero jamás mencionan palabras como hijos, abuelos, compras, cocina, fregado o planchado. Me pregunto quién se ocupa de todo eso en sus casas, quién hace posible que puedan dedicarse únicamente a escribir, leer y dar conferencias. No es mi caso. Soy ama de casa, hija, esposa, madre, abuela... y escritora. Mi vida no es solo la literatura, son aquellas personas que me rodean, todo lo que me enriquece, me llena y me hace feliz. Los libros también».

El ciclo de actividades continuará mañana con el espectáculo teatral 'Pa ti pa mí', que comenzará a las 19.00 horas en el centro cultural, interpretado por el grupo de teatro Kancaneo que está formado por Elba Ruiz y Zahira Montalvo. Ambas actrices trabajan la improvisación y el teatro desde una perspectiva feminista.

La semana finalizará con la propuesta de Virginia Imaz, que ofrecerá el viernes a las 18.00 un espectáculo y una sesión de formación «basado en el humor como estrategia de reeducación emocional desde un enfoque de género».