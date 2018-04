Módulos de la vieja barandilla de La Concha, a sorteo 225 unidades de 80 centímetros de ancho y 50 kg de peso se distribuirán entre los solicitantes. Los agraciados deberán comprometerse a no comercializarlos y a pagar 145 euros por el coste de trocearlos y ponerlos a su disposición Miembros de Tecnalia supervisan la sustitución de la vieja barandilla, unos tramos que ahora van a ser sorteados por módulos. / LOBO ALTUNA AINGERU MUNGUÍA Sábado, 21 abril 2018, 16:57

¿Quiere usted tener en su casa o comercio un módulo de la barandilla de La Concha? Pues ahora tiene la oportunidad de conseguirlo. El Ayuntamiento, tal y como prometió hace unos meses, va a sortear entre los interesados las unidades que se han sustituido este invierno convenientemente troceadas en módulos individuales. Los que aspiren a un trozo original del emblema donostiarra por excelencia tendrán que estar empadronados o haber nacido en la ciudad y se deberán comprometer a no comercializar el bien, según explicó el alcalde en funciones de la ciudad, Ernesto Gasco (PSE).

La barandilla original de La Concha (1916) está siendo sustituida por tramos desde hace cinco lustros, pero no ha sido hasta este último año cuando el Ayuntamiento ha decidido distribuir los viejos pasamanos entre las personas interesadas en tener un trozo en su casa. La operación se va a aprobar los próximos días en la Junta de Gobierno Local mediante un dictamen que incluye las bases para celebrar el sorteo de los módulos.

Datos Inscripción Del 3 a 31 de mayo, vía presencial o telemática en la web municipal. Requisitos Ser mayor de edad y estar empadronado en la ciudad (grupo 1) o haber nacido en Donostia (grupo 2). Además, habrá que comprometerse por escrito a no comercializar la barandilla. Sorteo El 20 se sortearán 225 módulos de barandilla entre los interesados del grupo 1. Si no se completara la adjudicación habrá un sorteo el 27 de julio entre los inscritos en el grupo 2.

Cada tramo de barandilla está compuesto por cinco módulos por lo que aquellos serán troceados para su distribución en piezas de 80 centímetros de ancho y 50 kilos de peso. La sustitución este invierno de la barandilla entre la primera rampa de bajada a la playa de La Concha y la Perla ha dado lugar a 94 tramos rectos, 34 de escaleras o rampas y 2 tramos curvos (los de los Relojes), que son los que ahora se van a subdividir para ofrecérselos a la ciudadanía. Con dos salvedades: 100 metros de barandilla se van a ceder al Ayuntamiento onubense de Lepe, cuyo alcalde solicitó a Eneko Goia este gesto para instalarlo en el paseo marítimo de La Antilla, y algunos tramos se los quedará el propio Ayuntamiento donostiarra.

Así, casi medio centenar de tramos de barandilla de La Concha, subdivididos en 225 módulos, se van a distribuir entre los donostiarras interesados, que tendrán que abonar el coste de trocear el elemento y ponerlo a su disposición: 145 euros. Gasco matizó que no se trata de una venta, sino de que los adjudicatarios de las unidades costeen la operación de enajenación. «Esto es importante matizarlo porque los que se hagan con un módulo de barandilla deberán comprometerse a no comercializar un elemento cuya propiedad intelectual es del propio Ayuntamiento». Es decir, que los que adquieran un módulo solo podrán utilizarlo para su uso personal y no podrán venderlo.

El informe técnico que acompaña el dictamen indica que los elementos que componen la barandilla retirada -tiene un siglo de vida- «se encuentran en muy mal estado» y su eventual utilización posterior por el Ayuntamiento resulta «inadecuada» dado que las nuevas unidades tienen un modo de anclaje en las pilastras diferente. El precio de un tramo de barandilla (5 módulos) se paga como chatarra a 50 euros, mientras que un tramo nuevo cuesta fabricarlo del orden de 2.500 euros.

¿Cómo va a ser el proceso de adjudicación? Una vez aprobado el dictamen (podría ser el martes que viene o la semana siguiente) se abrirá un plazo de varias semanas para que los interesados se inscriban. Las bases aclaran que habrá dos grupos de solicitantes: los empadronados en la ciudad (grupo 1) y los nacidos en San Sebastián (grupo 2). Solo se admitirá la solicitud de un módulo por persona. La inscripción podrá hacerse de forma presencial en cualquier registro municipal o telemática por medio de la web municipal. Los interesados deberán rellenar una formulario con los datos personales expresando el interés en la convocatoria y el compromiso de aceptación de las bases. El plazo de inscripción se mantendrá abierto, en principio, entre el 3 y el 31 de mayo. El sorteo se celebrará el 20 de julio. Si los interesados del grupo 1 fuesen menos de 225, los módulos que quedaran por adjudicar se sortearían el 27 de julio entre los interesados del grupo 2. La recogida de las barandillas se realizará en el almacén municipal del polígono de Belartza (c/Errekatxulo nº 3). No se podrá seleccionar el módulo y deberá retirarse, en la fecha que se anuncie, en el mismo momento de su recogida.