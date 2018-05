Miren Albistur: «El PNV no pelea por Donostia y la ciudad ha perdido terreno frente a Bilbao y Vitoria»

Miren Albistur (Donostia, 1975) afronta el último año de su primera legislatura como portavoz del PP sin tiempo para detenerse a pensar en sus opciones de repetir como candidata en la elecciones municipales de 2019.

- ¿Qué balance hace de estos tres años de gobierno PNV-PSE?

- Ha sido un mandato perdido. Vemos que hay demasiado anuncio y poca acción. Este Ayuntamiento ha contado con un presupuesto medio muy potente de 445 millones de euros, por lo que no es un problema de dinero, sino de gestión.

- ¿No se cumple el programa pactado en 2015?

- Lamentablemente, no. Y hay casos sangrantes como, por ejemplo, la reurbanización de Sagüés, que a día de hoy sigue en la misma situación. O la movilidad vertical, con un único ascensor en obras y gracias a una enmienda de 700.000 euros del PP. La mitad de la población vive en cuesta, pero el gobierno municipal no se ha tomado este asunto en serio.

- ¿El Plan Director de Movilidad Vertical sienta al menos las bases para futuras actuaciones?

- En total han salido 27 proyectos de ascensor y, al ritmo de ejecución actual, los últimos vecinos de la lista van a tener que esperar 30 años para ver atendidas su demandas. Es cuestión de voluntad política, de poner las partidas presupuestarias necesarias y no es incompatible con estar construyendo varios elevadores al mismo tiempo en diferentes barrios.

- dBizi tampoco llega a las zonas altas del municipio.

- El PNV parecía que iba a resolver los problemas del sistema público de alquiler de bicicletas en tres meses, pero han pasado tres años y el servicio deja mucho que desear. Ahora nos dicen que volverán a sacar la gestión a concurso, que según anunciaron no iba a costarle un euro al Ayuntamiento cuando el agujero es de casi 300.000 euros.

- El acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, es la principal preocupación de los donostiarras.

- No se ha hecho nada aparte de Txomin Enea, que es un proyecto urbanístico muy importante para Donostia pero que lleva veinte años de retraso. Por lo demás, ni una sola vivienda de promoción pública. Todas las grúas que se ven en Donostia son de iniciativa privada.

- ¿Y los apartamentos para mayores en Intxaurrondo?

- Hace dos años hubo que rescindir el contrato porque el desvío presupuestario superaba el 10% legal y ahí sigue el esqueleto. No están los apartamentos para mayores y no hay ningún piso nuevo para jóvenes.

- En el programa de gobierno se hablaba del Infierno, Mundaiz y otros desarrollos urbanísticos. ¿Qué ha sido de ellos?

- Del Infierno hemos visto maquetas y fotomontajes, aunque a día de hoy no hay una modificación del Plan General y no la vamos a ver esta legislatura. La calle San Bartolomé iba a ser regenerada, pero todavía no se ha promovido el cambio para levantar la declaración de zona saturada. Y así muchos otros proyectos.

- ¿Surtirá efecto la ordenanza de pisos turísticos?

- Nosotros votamos en contra por cómo se hizo el proceso y cuál está siendo el resultado de su aplicación. Tiene unos agujeros jurídicos que veremos cómo se resuelven en los tribunales. Eso por no hablar de las infraestructuras y equipamientos...

- Hable, hable.

- En el programa de gobierno se decía que hay que ver qué se hace con Illunbe, el Gasca, el Velódromo... Pues no se ha hecho nada. El Velódromo lo estamos dejando morir, mientras en Bilbao ya se están moviendo para construir uno nuevo. ¿Otra vez vamos a perder una oportunidad mientras nuestros vecinos a 100 kilómetros nos van a 'ganar' con una instalación polivalente que servirá para muchas cosas. El gobierno donostiarra detecta los problemas, pero no ejecuta las soluciones.

- Como motorista, ¿qué opinión le merece el mantenimiento de las calzadas?

- Ahora la excusa es que ha llovido mucho este invierno, pero han pasado tres años de legislatura y las partidas para asfaltado no se ejecutan.

- ¿Será algún día accesible el Peine del Viento?

- Al final parece que no es tan complicado adecuar el que es uno de los espacios más visitados de San Sebastián. Allí tenemos también un muro de hormigón provisional que lleva nada más y nada menos que dos años, por lo que se podría decir que se ha convertido en permanente.

- La falta de estudio de impacto ambiental ha provocado la paralización de varios proyectos de envergadura.

- Illunbe, Bretxa, el Peppuc, Viveros de Ulia... Los expedientes urbanísticos hay que llevarlos a Pleno tan completos e impecables como se exige a los ciudadanos. Es una irresponsabilidad que el Ayuntamiento no haga bien las cosas en asuntos tan serios. En resumen, todo esto es consecuencia de la falta de impulso político. Se ha pasado casi la legislatura y seguimos hablando de los mismos temas.

- Al inicio del mandato parecía una ventaja que las tres instituciones estuviesen gobernadas por los mismos partidos.

- El problema es que el PNV, gobernando en Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento, no ha peleado estos tres años por Gipuzkoa y Donostia. No pelea con sus iguales y hemos perdido terreno frente a Bilbao y Vitoria.