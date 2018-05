Miembros de la cultura donostiarra protagonizan un vídeo contra la pasante del metro El audiovisual se presentará en barrios donostiarras y localiddes guipuzcoanas EFE Miércoles, 16 mayo 2018, 17:39

Escritores, músicos, artistas y personas conocidas de la sociedad donostiarra han protagonizado un vídeo en el que se muestran en contra de la construcción de la pasante del metro de San Sebastián, un proyecto que todos cuestionan por «innecesario».

Los actores Rosa Cozar, Gorka Otxoa, Ramón Agirre y Asier Sota participan en ese vídeo, de casi 29 minutos, junto a los escritores Harkaitz Cano y Kattalin Miner, los músicos Diego Vasallo, Antton Valverde y Olatz Salvador, y el artista «Detritus» Aramburu.

A este audiovisual, dirigido por Xabier Abalde y realizado con la colaboración del movimiento vecinal Satorralaia, se han sumado también, entre otros, el viajero, escritor y alpinista Julio Villar, la pelotari Patri Espinar, el economista Baleren Bakaikoa y la portavoz de la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa, Rosa García.

El vídeo, presentado este miércoles en una rueda de prensa en el centro Koldo Mitxelena, se proyectará a lo largo de la próxima semana en las Escuelas de Amara, la sala Doka, la sociedad «Altzania» de Altza y la Plaza de la Constitución, así como en la asociación Gaztaino de Errenteria.

Sus promotores quieren llevarlo a todos los barrios de San Sebastián y a distintas localidades del territorio, con el fin de que los ciudadanos puedan escuchar las opiniones de estos famosos donostiarras que, como Diego Vasallo, consideran que el transporte público de la capital guipuzcoana «funciona razonablemente bien», y que el metro puede «repercutir negativamente en las líneas y las frecuencias de los autobuses». El ex componente de Duncan Dhu cree que «se ha debatido poco» sobre otras alternativas como el tranvía. Además critica que no se haya realizado una consulta a los ciudadanos sobre este proyecto, una consideración que hacen también Sara Cozar y Rosa García, además de Harkaitz Cano, quien habla de «participación cosmética» cuando «ya está todo decidido». «Siempre se habla de construir y perforar, y no de optimizar lo que ya tenemos», asegura el autor de «Twist ».

Ramón Agirre asegura que cuando le hablaron de la construcción de la pasante del metro pensó que era una broma, «una inocentada» por lo que tienen éstas de «absurdas y desproporcionadas». Añade que no ve en esta obra «ni necesidad ni beneficio» y que, de «todos los argumentos a favor» que le han planteado, no le ha convencido ninguno.

Cree que dotar a la ciudad de este transporte subterráneo va a ser «un despilfarro». Kattalin Miner piensa asimismo que «económicamente es una locura» y, al igual que Cano, le genera «muchas dudas».

Rosa García dice que esta obra «se está llevando un dinero público imprescindible para reforzar» la RGI, las AES y ayudas las destinadas a facilitar una «vivienda digna» a quienes así lo precisan.

Julio Villar califica la pasante de un «despropósito» que «destruirá parte del encanto de San Sebastián» y reprocha a los políticos su «falta de sensibilidad». «No es ir en contra sin más -destaca por su parte Sara Cozar-. Nadie lo entiende, no conozco a nadie que de verdad esté a favor. Es un sinsentido», asevera.

El caso de Antton Valderde es similar. Ninguna de sus amistades, recalca, apoya el proyecto.

«Detritus» Aramburu no comprende el empeño en construir el metro en una ciudad del tamaño de San Sebastián. «Si la gente no puede esperar cinco minutos más en un trayecto, es que el mundo no aguanta más», se lamenta.