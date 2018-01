Mercado de moda sostenible Ropa de segunda mano en uno de los espacios de de Emaús, que participa en la jornada. El Ekomercado será el sábado 13 en Cristina Enea en colaboración con Berdeago ELI KORTA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 enero 2018, 08:26

La Navidad y las rebajas que llegan seguidamente son quizás una de las épocas de mayor consumo del año. Sin embargo, para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de impulsar un consumo responsable y, concretamente un tipo de moda sostenible, el próximo sábado, 13 de enero, tendrá lugar la jornada 'Ekomercado: reviviendo la moda', que se celebrará en el Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea.

Se trata de una iniciativa abierta al público y gratuita que se enmarca dentro de Berdeago, la Feria Vasca de Sostenibilidad Ambiental, que este año tendrá lugar del 19 al 21 de enero y los días 27 y 28 del mismo mes en Durango. Tal como explican sus promotores, el objetivo de esta actividad complementaria a la feria es acercar el tema de la revalorización de los bienes y la economía circular enfocada desde la moda, lo que supone una «propuesta de consumo alternativa».

5 días, 19, 20, 21, 27 y 28 de enero son los que dura la Feria Vasca de Sostenibilidad Ambiental Berdeago en Durango, en la que se inscribe la jornada de Donostia.

Traperos de Emaús y Oxfam Intermón serán dos de las organizaciones protagonistas de este encuentro. La jornada comenzará sobre las 11.00 horas con una charla impartida por Izaskun Marín e Inma Puerta, representantes de Oxfam Intermón y Emaús, respectivamente.

El objetivo de este coloquio es dar a conocer las experiencias de ambas organizaciones en cuanto a la reutilización y la recogida de artículos de moda, «ya que el Ekomercado se centrará en productos de esta índole», explican desde Berdeago.

Pero además de impartir esta conferencia, Emaús y Oxfam Intermón también se ocuparán de la gestión del Ekomercado que se centra en la recogida y venta de artículos de moda. De este modo, quien lo desee podrá acudir al encuentro para donar la ropa y complementos que ya no utiliza.

En ese sentido, se recuerda que las prendas deben entregarse en buen estado, aunque aclaran que no tienen por qué estar perfectas. «Si les falta un botón o tiene una pequeña tara, como una cremallera rota o un pequeño enganchón, no pasa nada». Asimismo, remarcan que las prendas deben estar limpias, aunque no todas son reutilizables, como por ejemplo, la ropa interior ya usada.

Los artículos recibidos no se venderán directamente en el Ekomercado ya que pasan por un proceso de selección previo para garantizar que están en las condiciones óptimas para su reutilización.

En el caso de Traperos de Emaús los artículos se enviarán a sus instalaciones del Polígono Belartza donde se pesan y se seleccionan por temporada (invierno o verano), por calidad y por estilo.

En el caso de Oxfam Intermón, el procedimiento será similar y se enviarán los artículos a sus tiendas de segunda mano.

Por otro lado, las prendas que se vendan en el Ekomercado del próximo sábado procederán de las tiendas de estas dos organizaciones. Según avanzan, desde Oxfam Intermón «se venderá ropa de algodón ecológico y pañuelos al 50%».

Reparación

Asimismo, de forma paralela al mercado habrá un txoko de reparación para aquellos artículos que puedan tener una segunda vida.

El encuentro también contará con la presencia de Maider Alzaga, diseñadora guipuzcoana que, según apuntan los promotores de la actividad, «servirá como embajadora de moda sostenible en nuestro Ekomercado, ya que elabora y vende colecciones propias de forma comprometida con la moda sostenible, producida de forma 100% local».

Los organizadores de la feria Berdeago animan a los ciudadanos a acudir y participar activamente en esta jornada.

Y es que subrayan la necesidad de impulsar «una alternativa de consumo más responsable, justo después de estas fechas festivas en las que todos nos damos cuenta del sobreconsumo en el que vivimos». Por ese motivo consideran que «es imprescindible tomar conciencia de todo ello».